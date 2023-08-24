我覺得自己好爛、我不夠好！孩子難過的時候，父母怎麼安慰他？三個關鍵，接住孩子的情緒

女兒的國語朗讀比賽成績揭曉了，她沒能入決選名單。

看到老師傳來手機訊息，我思忖著怎麼跟女兒說，她才不會太難過。

結果，女兒聽到沒入選後，只是輕描淡寫「喔，大家都那麼強，要得名很難耶！」就轉身回房玩手機，看來依然開朗。

隔天晚上睡前，小妹妹的情緒終於開始發酵。

她問我「媽媽，我是第幾名？有沒有前20名？」我認真研究比賽辦法，告訴她「只有有沒有入選決賽，沒有第幾名的分別。」

她突然大笑「哈哈，所以我很爛，連初選都沒有！」

我知道，她受傷了。

我拍拍抱抱躺在我身旁的她，跟她說了一個故事。

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有一個國小五年級的女生，偷偷報名了縣市圖書館的說故事比賽，本來想如果得名了，爸爸媽媽一定很高興。

比賽當天，她上台的時候，腦袋一片空白，胡亂講完故事就下台，明明只錄取前三名，她怕丟臉，硬是謊稱自己拿了第五名。

「因為她很難過吧，怕爸爸媽媽覺得她不好，只好說謊啊！」琪琪感同身受。

國中的時候，這個小女生被派去參加全校英語演講比賽，結果一上台，她又緊張到忘詞，根本不知道自己到底講了什麼，所以當然沒有得名。

「太慘了吧！她會不會之後都不敢參加演講比賽了啊？」琪琪很擔心。

故事還沒結束，其實這個女同學一直想當電視台主播，但就是對自己的口語沒自信。

但是她還是想給自己一次機會，大學的時候、研究所的時候、開始工作的時候，她都曾經參加過電視台的主播徵選，但沒有一次成功。

「看吧，所以她就是會一直失敗啊，她一定覺得自己爛透了，跟我一樣。」琪琪完全放棄希望了。

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我跟琪琪說，後來，這個女同學長大了，在一次職場進修的課程中，參加了說故事比賽。

她的對手是一群演講高手、曾經登上TED講台的MVP經理人、大學教授….

「她一定又輸了吧。」琪琪哀莫大於心死。

「不，她拿到了第二名。評審說，她的演講真情流露，沒有匠氣，真真切切的感動了所有人！」

「後來，她還開了Youtube頻道、錄Podcast，好多人聽她說話，但當初沒錄取她的電視台，已經倒了。」

是，這個女孩就是我。

我告訴琪琪，我第一次真正在演說競賽中得名，已經是兩個孩子的媽的年紀。但她卻從小二僅僅七歲的年紀，就已經累積了超多上台經驗，而且拿下名次。

「妳比我還要優秀好幾倍，你成為了我小時候，最崇拜羨慕的人，可以在台上好好講話。我真的很以你為榮，你讓我很驕傲。」

「沒有入圍決選，是因為有人比你更努力、更認真，不是因為你很爛，這次比賽，你也說看到很多厲害人，對嗎？想想他們的優點在哪裡？好好學習，讓自己跟她們一樣厲害！」

「我不會跟你說沒得名沒關係，下次努力就好了！因為沒得名當然有關係，會很難過！所以我們要記得這次有多難過，然後告訴自己下次更努力！」

琪琪點點頭，雖然還是有些低落，但開始努力思索，接下來如果還有比賽機會，該怎麼擬定策略？想得累了，安穩的睡了。

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▋三個關鍵，接住孩子的情緒

孩子遇到挫折的時候，身為父母都會心疼不捨，希望孩子可以忘記憂愁，但很多時候，反而讓孩子情緒越來越糟，或是成為被過度保護的草莓族。

想安慰孩子、接住孩子情緒，記得掌握三個關鍵：

①不說沒關係、這又不重要：

孩子的情緒和感受，跟你的情緒和感受一樣重要。

把孩子在乎的事，當成重要的事看待，讓孩子知道你跟他一樣關心，不要因為你的不在乎，讓孩子遭受二次傷害。

②讓孩子盡情表達情緒：

孩子想哭，讓他哭；想生氣大吼，就好好地大聲喊。只有讓孩子盡情表達情緒，心裡受的傷才不會變無法痊癒的內傷，可以有機會被治癒看見。

③感謝孩子的努力

孩子願意嘗試，在過程中逐步學習成長，是很值得讚賞的寶貴特質。就算結果不如人意，但過程中的體悟早已比畏怯踏出第一步的其他人，要來的勇敢萬分。

孩子會感覺挫敗，很多時候都是因為擔心讓父母失望，不被喜歡。

身為父母，請記得務必讓孩子知道，你可以好好哭、好好難過，跌倒了，我們在；我們對你的愛，永遠在。

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