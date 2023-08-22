怎麼和孩子聊天？遇上省話和叛逆期的孩子，爸媽該學的三招好感說話術。從無話可說到無話不說！

每個爸媽都希望和孩子成為無話不談的好朋友，但隨著孩子越來越大，親子間卻慢慢變成無話可說，不管你再怎麼努力，孩子就是省話一哥、一姐加句點王，叛逆期的孩子更不知道為何全身都火氣，一開口就惹怒全場，氣的爸媽想捏死他。

孩子長大就會好了吧？很可惜，並不會。如果在孩子成長過程的關鍵時刻，少了良好的親子溝通，再一轉眼孩子就長大了，到外地念書、有了更多自己的朋友，親子間關係只會越離越遠。





遇上省話和叛逆期的孩子，到底該怎麼和孩子好好聊天？翻轉親子間的關係？

1. 從孩子有興趣的地方提問：

孩子喜歡和朋友玩連線遊戲，父母別一開口就罵「看書都沒那麼認真，玩什麼遊戲？你就是每天都在玩遊戲，才考那麼爛，以後只能去當工人！」

爸媽可以以試著問「我看你每天都在玩同一個遊戲，一定很好玩吧？可以告訴我遊戲的主題是什麼嗎？好玩的地方在哪裡？你可以教我一起玩嗎？」

我的老公平常工作很晚回家，回到家時孩子都睡了，和孩子相處時間非常少但他和孩子關係比我還密切，孩子都喜歡膩在他身旁，靠的就是這一招。

看到念幼兒園的兒子在迷超人力霸王，他就跟著孩子一起看超人力霸王全系列，每個角色摸得滾瓜爛熟。發現女兒喜歡跟同學玩WePlay嗨割搶唱遊戲，他就跟女兒一起聽歌學唱。

當孩子覺得「原來你對我有興趣的東西，那麼有興趣！」自然把爸媽當自己人，願意跟你多聊、多分享。

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2. 對孩子的分享表達高度關注：

親子之間會變的無話可說，通常是孩子長期感受父母的敷衍態度造成的。

孩子興高彩烈的跟你分享「你看，這是我今天在學校畫的圖！」爸媽嘴裡說「喔！畫的很好耶！」目光卻盯著手機螢幕沒離開過。

孩子鼓起勇氣告訴你，在學校裡跟朋友吵架受到委屈了，你翻翻白眼跟他說「這又沒什麼，這種小事不用放在心上。」

孩子在你的身上得不到關注，自然會選擇用冷漠保護自己。

如果可以，當孩子跟你分享快樂的事，爸媽可以試著表情誇張一點，看著孩子的眼睛表示讚嘆「哇！真的嗎？我好為你開心！你太棒了！」

當孩子難過受挫，爸媽可以耐心傾聽，只是溫暖的陪伴「原來如此，你一定很難過吧？你可以撐過來，真的很不容易。」再給他大大擁抱。

我在女兒出生後，根本成了一個戲精

女兒表現好，我絕對誇張的歡呼大笑，忙著告訴家族群組所有人，展現我的興奮和以女兒為傲的態度。

女兒難過時，我會看著她的眼睛，認真告訴她，「你願意跟我說，一定鼓起了很大的勇氣，謝謝你跟我分享」然後拉她入懷，親親她，讓她知道我心疼，只要她需要，我都在。

所以即便女兒現在長得跟我差不多高了，出門時她還是跟我手拉手，無話不談。

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3. 多聊，讓聊天成為習慣：

見面三分情，多見面可以讓陌生變熟悉。親子間，多聊天，可以讓尷尬變自在。

有爸媽問我，平常工作很忙，根本沒時間和孩子好好聊天啊？其實，親子間的聊天不一定要特地抽出一個時段，而是有機會就聊。

親子聊天的次數多寡，重要性大於聊天的時間長短。

跟孩子一起吃早餐的時候，跟孩子分享今天你有什麼計畫？載孩子放學的途中，問問孩子今天在學校有什麼有趣的事？睡前的時候，說說親子間彼此今天開心的事？難過的事？

聊天，不是只有你問、孩子說。而是孩子說，你也說，而且你更需要，好好說。讓孩子知道你會笑、也會哭、也會脆弱、也會犯錯，拉近彼此距離後，親子間才有機會化敵為友。

利用每一天每一個微小的時段，親子間有機會就多交流、分享，就算時間短，但只要每一次都是有品質的談話，你都努力關注其中，就很棒。

一開始要破冰也許有些尷尬，但當孩子已經習慣「原來爸媽會找我聊天啊！」慢慢的，也會開始準備話題，讓親子之間的對話不再只是你拋他接，而是健康的雙向互動。

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這樣的邏輯，其實在「任何人都喜歡你的好感說話術」書中也有提到。

例如「麥拉賓法則」是指想達到100%得更好的對話效果，讓對方覺得和你談話好有趣，關鍵是對話中你要準備7%的談話內容，38%的音量丶語調掌握，最重要的55%則外在表情丶手勢、動作、態度等。

例如，如果真的遇到很難聊的人，可以用提問「不好意思，可以請教你一個問題嗎？」讓對方在無防備下，願意和你開口溝通。

孩子的成長速度，比我們想像來的還要快。把握每一個和孩子可以聊天的時光，陪伴省話和叛逆期的孩子，讓親子關係從無話可說到無話不說！

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