《讀懂孩子內心話》願每個孩子都能被溫柔地接住

「妳現在方便講電話嗎？」

這是我媽打電話給我時，第一句會問我的話。

我媽很少主動打電話給我，大部分都是我打給她，我曾半開玩笑地問她：「妳都不會想我嗎？怎麼每次都是我打給妳？」

「阿我怕打給妳時妳在忙啊！反正妳需要的時候打給我，我都在。」這是母親接住我的方式，需要時轉身她就在。

這也是為什麼我到現在，都還是會主動打電話找我媽聊天的原因，不是因為我孝順，也不是例行公事，而是喜歡在對話中感受到被尊重、被理解。

即使有時候，我打去只是純抱怨，她也總是聽著，沒有任何一絲批判或說教意味。

就連我要換工作，她也是從粉專看到文章才知道。她沒有下指導棋，也沒有給我太多意見，只是祝福，然後叮嚀我不要把自己搞得太累。

偶爾我們也會遇到教養觀念不同的地方，但她不會在當下出手干預，而是會在私底下找時間跟我聊過，聊的時候也不是指責，而是會先理解我的想法，以及我為什麼會這樣做，然後我們會再一起討論出最好的作法。

在讀郭葉珍老師《#讀懂孩子內心話》時，很奇妙地是，我想起的人，不是我的孩子，而是我的母親。

郭老師在書裡，經常提到她與母親的互動，很喜歡她們母女之間的互動。她說她之所以懂得如何和孩子溝通，也都是跟她媽媽學的。

郭老師的秘訣就是：「確認彼此是在一個準備好的狀態連結，溝通無礙，彼此有愛。」當溝通有愛無礙，就能讀懂孩子內心話。

我的一雙兒女現在年紀還很小，還處於和我無話不談的階段。在學校發生任何事，都會鉅細靡遺地和我分享。

「媽媽，那個XXX今天又遲到了。」

「媽媽，我們今天烏克麗麗學彈孤勇者喔！」

「媽媽，我今天在操場跑了四圈喔！」

「媽媽，我跟妳說喔！我會殺球了！」

即使被老師處罰，也能把它當成趣事和我聊，而不是怕被罵而不敢說。

「媽媽，我有一個禮拜不能去圖書館了。」

「為什麼？」

「因為我今天上課偷看從圖書館借回來的書，被老師處罰，暫停去圖書館一個禮拜。」

坦白說，聽到的當下很想啟動碎碎念模式碎念他一頓，不過想想其實自己小時候也幹過上課偷看漫畫的事，只是技術比較好沒被發現XD

真是讓人哭笑不得的對話 哈哈哈哈

雖然有時也會被氣個半死，雖然耳根子一刻不得清淨，卻也好珍惜這段寶貴的時光。

《讀懂孩子內心話》，好好聽孩子說話。好好的聽、慢慢的等、靜靜的陪，孩子會朝妳飛奔而來，和妳無話不談。

願每個孩子都能被溫暖的愛接住，生命中若能有一個能溫柔接住自己的人，那是多麼幸福幸運的一件事啊！

我希望我是那個，能一直溫柔接住你們的人。

#讀懂孩子內心話

#天下出版

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