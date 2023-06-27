還沒到青少年，但親子關係已出現緊張衝突

43歲當了爸爸，這個身分我很享受，只是「當了爸爸，才開始學習如何作為一位父親」，這似乎是人生下半場最重要的課題。就讀小三的女兒，我們最近的親子關係開始帶有緊繃、有點緊張、有些衝突，看著她的一舉一動和當下反應，想更多的「是不是我做錯了，這樣不對嗎？還是我應該要那樣做 …」。

因為有了孩子，更能體會身為父親是一輩子的幸運，這股驕傲我仍深深感受著。

當在她一歲半左右，我做了新手奶爸全職的237天的決定，是的，選擇離職全天候跟小 Baby 在一起，帶她出門散步，陪她午睡、洗澡，一起開車接麻麻下班。原來我可以辦得到耶，或許是自己的孩子就會有耐性，她的笑容有強大的融化力，童言童語的娃娃音，逗趣搞笑的表情，揮舞小手手擺動，一幕幕的溫馨畫面都深藏內心裡。

八年抗戰後中年得女，我願意是她的大玩偶，這對「孩子性」濃厚的我來說不難，但是分寸拿捏我失格了，前一秒是遊樂嬉鬧的好玩伴，下一秒轉頭就變臉拔拔上身，女兒如何面對這中間的身分詫異。職場江湖人前人後不一樣的嘴臉，我自己都需要時間搞清楚；對於還在學習辨別對錯的年紀，她又怎麼接受這樣的親子規則呢。

幼稚園階段可以看出她的性格，畢竟年紀還小，大多是以循訊漸進的教育方式讓她清楚理解，就算似懂非懂也要建立原則，小聰明的她鬼靈精怪，東鑽西鑽以為沒人知道，即使教過罵過也打過，還是會採取尊重小孩的想法，我對她說過：「禮貌是做人最基本的事，希望妳要牢牢記住。」

女兒與同學相處，路上碰到沒有熱情的招呼，這會是拔拔的基因遺傳嗎？

上了小學進入真正的校園生活，拔拔麻麻一起進去教室觀看環境，少子化的教室比以前寬敞，教學設備也進步，看著桌上立著女兒的姓名牌，恭喜寶貝展開新的階段。放學回到家我總喜歡問她今天在學校的事，一如往常就同幼稚園一樣，她會回說「沒有什麼事」。心情好時願意多聊幾句，我就跟她說拔拔小時候的糗事，彼此分享一下。反正現在家長老師LINE群方便，她也會一五一十跟麻麻報告，只要一切正常都好。

安親班的選擇也煞費苦心，到底是選擇類填鴨的美語補習班，還是附實驗性質的新式教學課後班。之前鄰居分享心得是建議直接送私立小學，這與上完課再送安親班的時間差不多，學費也是，也不用擔心安親班的品質優劣。我和老婆都是一般家庭長大的，自然希望孩子不要有學習的壓力，從快樂中學習養成規律的好習慣，這比成績掛帥來的重要。

由於WHF的關係，我們一起經歷疫情肆虐的線上授課（在家上課的妳，可以再皮一點），這難得超過100天的居家生活，如同度假一般早晚都在一起，課程內容對你來說還算簡單，彷彿我參與你的假期生活營隊，唱唱跳跳健康操，塗塗抹抹繪畫課；也不用擔心吃飯時偷倒不喜歡的食物，自家餐桌端上的都是你願意吃的菜餚。直到疫情趨緩正式開學（今天是妳開學的第一天，我笑得很開心），妳也往中年級進階了。

性格養成期的最後階段，這是關鍵的時刻，若沒有回歸校正就不妙了。

晉升為小三的女兒，自我意識進展更快，應付敷衍的心態對應在學校生活、回家作業、鋼琴課，不只明顯更變本加厲。炸裂的脾氣、規避的伎倆不時冒出，不知道該歸咎寵溺的環境，還是性格是天生帶來的，每每被痛罵過後寫下檢討文字，不久後總會故態復萌。好好跟她說話，往往一皮無難事；對於處罰、甚至打罵也不見效果，以前女兒還會哭叫，現在頂多流淚以對，我似乎看見免疫力的增長，逐步擴散越來越大。

翻閱李國修和王月合著的書《119父母》，他們主張不過度干涉，不給孩子壓力，讓孩子在信任與愛中成長，各種急難不分時地、種類，即刻救援！身體力行「給孩子三樣法寶──愛、想像力、幽默感」的觀念。人有百百種，孩子的性格也是，用愛灌溉長大的孩子也不是沒有出現在社會新聞頭條，讀了些教養書籍，如陳之華寫的《沒有資優班，珍視每個孩子的芬蘭教育》，環境、文化、體制皆不同的台灣，真的能賭上孩子的教育方式嗎？

心理師：「爸媽急著解決眼前困擾，反而讓關係更緊張，親子之間保留空間很重要。」這幾天發生情景的種種，與我想起一位很親近的長輩，那年她在兒子的葬禮上說的話：

「兒子離開家門去上學的那天早上，我才狠狠地罵過他，關門前我最後看見他的背影，直到後來學校通知意外的消息，我趕到醫院後才意識到他真的離開了。

長輩繼續說：「在這邊我誠摯地希望大家，不管你有多生氣，請記得給孩子一個擁抱，不要像我只是看著他的背影送他離開。」

.

#中年大叔養小三

【延伸閱讀】我與老情人在《台北玫瑰園》 來趟賞花約會

【更多文章】NOWA 50+ 的風景 Blog

歡迎追蹤【NOWA 50+ 的風景】FB粉專與我互動！