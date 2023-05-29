學習看到孩子優點 就能看見他的天才、賞識他獨特天份

一張A4白紙上有個黑點，通常大部分的人都是只看到黑點，卻很少人可以看到A4白紙的大部份。孩子若有99.9%的優點，0.1%缺點，大部分的家長都忘記看見他的優點好處，其實不是父母不愛孩子！而是因為父母是太愛孩子的舊教養習慣，讓父母有了「恨鐵不成鋼」的態度，希望用最快的方式來指出孩子的錯誤及修正，造就我們只習慣看到黑點，也習慣忽略看到99.9%白紙！

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發明電燈的愛迪生，當學校的老師都放棄他，認為他一無可取，把他帶回家教給他媽媽時說：「笨蛋還給你」，愛迪生的媽媽卻對他說：「別人看不起你，媽媽覺得你不錯」。因此看孩子的角度不同，結果就會不一樣，最重要的是讓孩子有自信，比馬龍定律就是：父母用什麼眼光看你的孩子，孩子就會成為那樣的人。

「正向教養」就是以阿德勒學說為基礎的教養方法，阿德勒（Alfred Adler）相信每個人都在追求歸屬感與自我的價值，父母能用「鼓勵」賦予權力和責任， 孩子才能真正具有自信與能力！

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阿德勒心理學的鼓勵語法：

1.肯定特質與能力。

2.指出貢獻與感謝。

3.看重努力與進步。

4.表示信心。

5.傳達接納和認可。

父母要發自內心來鼓勵孩子，就必須先調整自己的舊教養觀念和態度，這是父母學習「鼓勵」，也是最困難也最關鍵的地方，但只要願意改變，相信就能看見孩子的天才，更能賞識孩子獨特的天份！