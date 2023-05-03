跟孩子說話，他總是愛理不理？三個溝通公式抓住他的心！

週日的傍晚，我在家教琪琪寫作文，學習的重點是「要在文章裡放入例子」。不過，琪琪剛去露營玩兩天回來，根本沒心思好好聽課，問她問題也是愛理不理。後來，我讓她以「親情」為主題寫作，果然，驗收的結果慘不忍睹。

我看著眼前依然心思飄忽的孩子，思考要怎麼跟她解說，才能抓住她的注意力，幫她快速明瞭如何精進內容？親子間又不會爭吵撕破臉？最後，我用了三個溝通公式，化解孩子愛理不理的問題，也讓她理解「親情」作文如何寫作。

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▌親子溝通公式一：用時間來說明

沒有人喜歡聽道理，但如果道理用故事來包裝，就會變得好玩有趣多了。而一個好故事最重要的元素，就是「時間」感。

要善用「時間」來和孩子溝通，可以用兩個型態：

➀新聞型：

剛發生的、剛出爐的……時間越接近我們的新事物、新聞，越能夠吸引我們的目光，讓人有「自己走在資訊尖端」的暢快感。

例如：我剛剛看到一條新聞，說的是一個老媽媽生病了，但她還是每天幫孩子準備三餐，我現在想談的內容和這則新聞有關……。

這樣的開頭，就會比直接跟孩子說「來，看親情作文怎麼寫」有吸引力。

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②強調變化型

時間是會流動的，隨著時間變化，場景、人物都會出現改變，過去和現在的不同，這正是會吸引人注意的地方。

例如，我可以打開手機相簿區，讓孩子看每一年她生日的照片，問她「以前跟現在哪裡不一樣？」

每一年生日，孩子逐漸長大，但父母、阿公阿婆卻一年年變老，唯一不變的，是我們總是聚在一起慶生，這就是親情。

▌親子溝通公式二：用對比來說明

大多數人都不喜歡太複雜的事物，面對繁複的資訊很容易拔腿就跑。和孩子溝通時，建議使用對比來說明。

想做好對比的說明，可以善用以下兩個型態：

➀二元對立型

用二元對立的比較，就像是社群媒體的懶人包，可以幫助孩子快速理解事件的好壞、優劣。

例如，琪琪過去班上有個同學，母親早逝、由寄養家庭帶大。我請琪琪來比較，這位同學和和琪琪的每一天，有哪裡不一樣？

你以為每天有人陪你看電視、幫你洗餐具，是再平常也不過，但對很多人來說，卻是奢求。所以，一定要好好珍惜親情。

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②反差型

每件事都有正反兩面，有趣的是，當越想說服某個人去做某件事，對方就越可能往負面結果想。

與其被對方反駁「這樣做不好」，不如先刻意證實負面資訊，再說好處和補救方法，製造反差感。

例句公式是這樣的：

這樣做的確有____（不好的面向），但是，也有____（好的面向），只要____（補救的方法或理由）就可以有好的結果。

例如，我可以跟琪琪說，親人間的關心很多時候都會讓人不舒服，但卻也是孤單時最溫暖的力量，只好平常多理解彼此，就可以讓親情更自在。

▌親子溝通公式三：用疑問來說明

人都會好奇，面對未知的事會覺得不安，用疑問去勾起好奇心，就能夠抓住孩子的注意力。

想做好疑問的說明，可以善用以下兩個型態：

➀強調矛盾型

一開始就拋出一個矛盾的問題，讓對方思考為什麼會這樣？接著再說明解決矛盾的方法或理由。

例如：你知道為什麼大多數的老師，都不喜歡教自己的孩子嗎？因為如果教的是自己的孩子，很容易破壞親子關係。

但你希望媽媽教你作文，所以我冒著破壞關係的風險，做了這件事，為什麼？因為我愛你，這就是親情。

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②風險提示型

沒有人想要遇到風險或意外，所以當心理不安時才會求神問卜。

如果我們可以事先提出，孩子可能會遇到的風險和缺點，就可以激起對方興趣，想知道可以怎解決，進一步接受解決方案。

這個公式是這樣的：

你這樣做會有這個風險____，會有這個風險是因為____，為了避免這個風險，我們可以這樣做____。

例如，親情似乎是理所當然的事，我們常常以為，家人和愛永遠都會在。但明天和意外誰先到？沒有人知道，為了避免「愛」來不及，我們更應該珍惜親情。

透過這三個溝通公式，可以在開始說明時，就抓住孩子的心，也可以避免父母氣到快腦中風，孩子卻依然愛理不理的窘境。

孩子不是不聽你說話，只是我們沒有把道理好好包裝。有了好的說話公式，親子溝通更像是精美禮物，讓收到禮物的孩子，能喜悅滿滿。

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