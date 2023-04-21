親子關係不是上對下！試著努力站在同一個水平位置

上週參加苳學校的親師座談會，老師跟我們玩了一個小遊戲，個人覺得還蠻有意思及巧思的。老師請孩子畫自己的大頭貼，左右手拿著自己最喜歡的東西，然後把名字遮住，為的就是要讓父母猜一猜，自己的孩子是哪一個。在27個小朋友的大頭貼之中，我快速環視一遍，先從外觀及苳的畫風，猜出我覺得哪一個有可能是苳，再看到大頭貼人物手上拿的草莓，就更肯定是這個沒錯了。

果然公布答案，跟我想的一樣。這只是一個小遊戲，但可以從中發現一些有趣的事情，比如孩子跟我們想像中的、我們以為的，是不是一樣？當我們還停留在覺得我們很了解自己孩子時，年紀越來越增長的他們，是不是慢慢變得沒那麼好捉摸，離我們越來越遠了呢？

即將快滿9歲的苳，我應該很有自信的還能理解90%的她，但不用再過幾年，也許連60%我都沒把握。隨著孩子長大，親子之間的衝突跟矛盾點也會越來越多，就像現在的苳，常常可以一秒激怒我，但我承認自己本身也蠻伶牙俐齒，應該也很能夠一秒激怒她。相愛又相殺，我想是慢慢要進入青春期孩子的家庭，最常見的寫照吧！

前幾天苳學校戶外教學，我幫她準備的三明治她沒吃，回到家以後，我本來想把三明治吃掉，她說她要吃，我就留給她。後來她去上畫畫課，回到家，問我有沒有幫她準備吃的？我回「妳就把三明治吃掉就好了！」她說她不想吃，她肚子很餓想吃別的東西。林恰恰就出門去買雞排，這件事讓我很生氣，直接不客氣的告訴苳：「妳就是過太爽了！」

然後苳就哭了，她說她沒有承諾回來要吃三明治，也許她可以留著明天再吃，她難過我怎麼可以說她過太爽。這故事聽到這裡，我不知道大家有什麼感覺？

當下我真的是蠻生氣的，對我而言，這小孩就確實是過太爽啊！既然這麼餓，還能挑東西吃嗎？但我反思自己不該脫口而出這麼情緒性的話，而就在我不理苳，她寫紙條來跟我道歉之後，我也把情緒稍微穩定下來。苳跟我說對不起，對於她自己常常這樣的行為-（本來說想吃什麼，後來又不吃的行為）她會努力改進。對於我過於情緒性的話語，我也跟她道歉，然後抱抱她。

我會努力記得，我們都有缺點，但那並不影響我們相愛。我也提醒自己，要做一個願意跟孩子道歉的媽媽，在我們的家庭裡，沒有權威者，無論年紀或身份，要就事論事。沒有因為我是父母，所以孩子就該聽從一切，這種過時的想法。

親子關係真的是一條不容易又漫長的路，我們現在面對孩子的態度及言語，多少會受到原生家庭的影響。反應快、講話犀利是我的優點也是缺點，我要把這武器放在有用的地方，不該拿來傷害我愛的人。希望我的孩子，不管長到多大，家裡永遠是她的避風港，而不是在外面遇到難過的事，也不願意回家傾吐。