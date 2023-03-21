你可以愛孩子 但不要委屈你自己！

「我覺得我好失敗，為了照顧孩子放棄工作，孩子卻說我對家裡沒貢獻……。」咖啡廳裡，你坐在我對面，痛哭失聲。還是少女時代，就認識你。你漂亮、功課好、異性緣佳，去到哪裡都焦點。

大學畢業後你考上鐵飯碗，卻為了老公要求，辭去工作，成為全職媽媽。再也沒有恨天高、網襪、假睫毛，你每天只剩灑掃家裡、接送小孩，你很滿意這樣的人生。

只是，慢慢的，一切不一樣了。「到學校接孩子，孩子指著同學的媽媽跟我說，為什麼人家媽媽有上班、看來很漂亮，你好邋遢，下次可以化妝再來接我嗎？」

「孩子念書不專心，我念了幾句，孩子跟我說：錢又不是你在賺，你對家裡沒貢獻……。」

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我想起當年，人群中耀眼發光的你。有些感慨，也很不捨。「所以，你跟孩子說過你的感受嗎？你有告訴他們，你的人生計劃為什麼這樣選擇嗎？」

你搖搖頭，眼淚還掛在眼眶裡「沒有。但是，為什麼要說？孩子應該要懂啊？我每天那麼努力，他們都看在眼裡啊！」

為什麼，明明深深愛著孩子，卻讓自己活成了這樣委屈的模樣呢？

為什麼，明明說了愛是不求回報，卻換來了親子間無法同心前進的結果？

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▋ 親子關係從來都不是理所當然

其實，親子關係，從來都不是水到渠成、理所當然，而是應該有策略、有方法經營的。

如果，把「家庭的共好」，當成一個目標來經營，會讓愛變得委屈，到底問題出在哪裡？「華杉講透孫子兵法」書中，就闡述了為什麼我們的計畫，常常會差強人意、功敗垂成。

關鍵在於，目標的成功，必須做到「上下同欲者勝」，也就是說，跟這個目標有關的所有人，都願意有相同的目標。

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因此，想要順利達到「上下同欲者勝」的結果，必須做到三件事：

1.找出這件事要順利進行的所有關鍵人物

2.確保關鍵人物們都願意朝同個方向前進

3.做好宣傳努力讓關鍵人物知曉重要資訊

以家庭關係來說，想要親子關係和諧，關鍵人物除了自己和孩子，還有另一半、娘家婆家的長輩、兄弟姊妹、姑嫂妯娌、甥侄後輩。甚至，孩子學校的師長、同儕都會是利害關係人的一環。

你每天在孩子面前做牛做馬，老公說一句「媽媽好幸福，每天在家都不用上班」就抹煞你所有努力。

你可以對孩子無條件付出愛與關懷，但也可以讓你的愛，有尊嚴不委屈。

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所有家庭成員，都應該清楚彼此做了哪些努力、知道為什麼這樣做、心情與感受，清楚彼此對彼此的期望。孩子認真求學，很辛苦吧？家中經濟支柱努力上班，很辛苦吧？在家維持家務，很辛苦吧？

每一個家庭關鍵成員，都很努力、很辛苦，都為這家做出貢獻，都值得被肯定。

沒有誰貢獻的比較多、比較少，因為我們有了共同的目標，一起努力，家，才可以是家啊！

孩子不是不愛你，只是他們知道得不夠多。

默默付出不會得到愛，只會得到誤解和委屈。

用經營公司的思維，經營親子關係，確保所有關鍵成員，都能夠有相同目標，願意朝更好的家庭關係前進，在對等資訊下，知道肯定彼此的付出。

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▌愛不委屈，只是有時候需要等待與準備

你說，這樣宣傳自己好嗎？

你，你原本就是閃閃發光的啊！讓每個家庭成員都知道彼此的付出，背後的不容易，更能疼惜彼此的努力。

你說，這樣溝通真的會有結果嗎？真的可以「上下同欲者勝」嗎？

愛，從來都不是理所當然。是時間的忽視，讓愛成了理所當然和委屈。

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家庭成員現在不同心，沒關係，我們從現在開始，好好準備、好好等待。一次又一次，看到彼此的努力；一次又一次，看到彼此的不容易；一次又一次，越來越朝共同的方向邁進。

然後，有一天，你真心付出，其他家庭成員也感恩接受。家中的每個人，都愛著，也被愛著。愛，再也不委屈。

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