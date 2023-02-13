對牛彈琴的小學生寒假褓母週 上演鬥智求生、劍拔弩張的情節

春節10天的美好假期才剛結束，立刻殘酷迎接的是小學生寒假的褓母週。在冬令營活動尚未開始前，父女關係面臨一對一的單兵作戰位置，鬥智求生、劍拔弩張的情節勢必少不了，依照過去的戰績來看，拔拔的慘敗是必然的結局。

昨晚要求她為寒假第一週寫下生活計畫，結果想當然耳，不是列出玩遊戲、吃點心下午茶、休息時間，就是DIY手作、追電視劇。我問她：「那彈鋼琴呢？」她直接回答我：「我又沒有要計畫這個！」

今天是每月一次補助金申請的報到日，因為不能將女兒單獨留在家，只好帶著她前往就業服務站報到後跑流程。當時原本說說笑笑的她，忽然發現真相似乎頗為驚訝，原來拔拔居然失業沒有工作了！頻頻向我發問：「為什麼？你不是都有去上班嗎？」瞬間空氣突然安靜，當下的我不知道該怎麼回話解釋，只好默默地坐在一旁看著叫號燈禁聲等候。

結束就業服務站的流程，吃了頓午餐，就帶著她去小女生喜愛閒逛的文具店，這個嗜好我也曾有過，看著設計精美的文具就會很開心，只可惜原本計畫要去的忠孝新生捷運站《茉莉生活風格 Molly Lifestyle》今日剛好公休。

才走進百貨公司書局的文具陳列區，就聽到她興奮的讚嘆聲，「拔拔你看這個好漂亮唷！」對著眼光掃過的每一項商品直呼可愛，幾乎打算通通帶回家的模樣，人家不是說「小孩才做選擇的嗎？」只可惜我女兒的大氣卻沒能獲得他老爸的口袋支援。我機會教育提醒她先看一下商品標價，再想想是否真的有需要。事實上，老爸的說教對小三生來說根本是對牛彈琴。

晴空萬里的天氣，冬陽曬得好舒服。回程搭車前買了杯她愛喝的珍珠奶茶，我們找了間咖啡店坐在戶外自拍，孩子長得快，再幾年就不會想跟我這個臭拔拔出門走走了吧，管東管西還一直限制。我享受著難得兩人獨處的時光，或許將來有一天交了男朋友倆人也坐在路旁雅座，會讓她想起這一段父女的午後閒暇吧！

回到家前順便買了雞蛋和青菜，傳了一個短訊給老婆：「晚上回家吃飯唷！」也不知道這算是父愛爆發呢？還是內心湧現愧疚感的關係。如此洗手作羹湯的行為很罕見，上一次似乎是女兒一歲多的時候，曾經有過《充滿回憶全職新手奶爸的237天 一切都很值得》，那段「不當君子」的過往時光，現在回想起來其實還挺療癒的耶。

#中年大叔養小三

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