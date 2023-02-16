跟上潮流嚐鮮 我與女兒的《密室逃脫》初體驗

這幾年《密室逃脫》遊戲興起一股旋風，臉書上不時有朋友打卡分享，身為一級戰區的台北市，有不少營業基地吸引鐵粉和新手體驗，不乏公司包場讓員工一起動腦解題，大家玩個痛快。甚至於企業主提供特定場地，要求業者開發客製化主題，舉辦員工共識營的項目之一。

這次提前幫女兒慶生，不只滿足儀式感的沈浸體驗，還有期末考完試後的放鬆，不時培養建立良好的親子關係，順便促進內需提振景氣。住飯店、玩樂園、吃美食、逛outland、開碰碰車，整個孝女行程妥當的安排讓寶貝笑的合不攏嘴。回想當我小的時候，唉，這年頭都變了！

出門陪女兒玩，真的越來越有感，不管多少的感觸都非常寫實。看到女兒歡笑，我的笑容越來越多，照片拍的多、掏口袋花的多、回憶累積多；然後，隨著年紀輕輕增長，頭髮越來越少、鈔票只有少、體力也變少。

經過《密室逃脫》的場地旁，女兒一句「我要玩」，深深觸動我的心。過去一直聽聞卻從未體驗的「密室脫逃」，但始終沒有機會跟上潮流嚐鮮（沒朋友啦，都不揪我）。正好趁著這個機會，名為寵愛女兒滿足她想玩的念頭，實則是拔拔自己很想身歷其境實際體驗看看。

由於年紀小加上新手的關係，選擇主題相當有限，寶貝很大的口氣不要光線明亮的《童趣偵探類》，偏偏挑戰光線陰暗的《機關冒險類》，很好，勇於挑戰冒險的態度值得嘉許。現場人員先要求隨身物品（包含手機）鎖入櫃子內，再針對場地空間與挑戰任務進行流程解說。

【扮演角色】：考古學家

【故事介紹】：2018年開羅南方的薩卡拉古墓出士了，身為考古學家的你們，在探杳到主墓室時，卻在無意間掉進時空裂縫中，並發現阿努比斯無法啟動天秤審判，如果無法幫助祂完成任務，就將永遠被困在錯亂的時空中……。

當工作人員引導我們進入古墓現場，關在陰暗的小房間裡，僅能靠線索提示破解重重關卡，寶貝自告奮勇擔任小隊長，又要聆聽語音指令，探詢周遭尋找答案，還要手握對講機呼救求援。她說：

「拔拔啊，雖然我是隊長，可是這不只是我的責任，你也要想辦法啊……。」

於是，就在英明領導的指揮若定下，輔以隊員獻策求證，我們父女倆的初次體驗，屢經失敗、求救、摸索、最終破關達成任務，不用被關在莫名的時空裡。當戴著口罩和瞳孔放大片的小姊姊店員，幫我倆拍下脫逃後的合照後，才知道原先遊戲設定20分鐘，我們竟然花了30多分鐘才完成。

與店員閒聊《密室逃脫》主題場景的運用，她說設計主題內容、撰寫任務腳本，前測找毛病再調整、最後搭景完成機關佈置，要半年以上甚至於更久的時間。過去已經下檔的主題就沒有機會讓新客體驗。

當下我心中揣想與電玩、電視結合的可能性，如果能讓熟齡族、銀髮族一起動腦參與破關，對頭腦活化的運轉刺激應當有不小的幫助。

#中年大叔養小三

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