親子衝突時怎麼辦？別讓情緒大火忘了自己的原則！

「我常常懷疑，孩子的聽力是不是有問題。」約朋友吃飯，朋友突然這麼說。

「怎麼了嗎？」我好奇的問。

「每次我請孩子做什麼事、問他什麼問題，孩子都當作沒聽到，我每次都氣得要死，所以才想，大概孩子聽力有問題吧？」朋友說完，自己大笑出來。

我也跟著笑了，但我更想問他「所以，最後，你怎麼解決問題呢？」

朋友苦惱地說「什麼解決問題？就痛罵孩子啊！結果到最後要不然就是孩子繼續擺爛、要不然就是心不甘情不願去做事，但是這樣做真的好嗎？」

這樣做，當然不好。

成為父母後，我才知道，其實沒有一個父母喜歡發脾氣。但很多時候，面對親子衝突，孩子屢勸不聽，父母最後能做的、會做的，只能半威脅半恐嚇，逼孩子就範。但其實，整個過程當中，充斥憤怒、沮喪、自責得滿滿情緒，孩子受傷了，父母更是傷痕累累。有沒有更好的方法，可以化解親子衝突呢？

親子教養作家李儀婷著作「一句教養」，就提供「兩個前提、三個步驟」來讓親子衝突，用智慧來溝通，不再懷疑孩子聽力有問題。

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▋化解親子衝突兩個前提

與其親子衝突後狼狽收尾，更聰明的方法是，在親子衝突開始前，就想辦法讓親子衝突的可能性降到最低。要化解親子衝突，有兩個前提，分別是「釐清自己的原則、安頓自己的內心」。

1.釐清自己的原則

孩子不寫作業，為什麼我們會生氣？是因為怕孩子跟不上進度？是擔心隔天考試考不好？是擔心孩子得過且過，課業越落越多？

化解親子衝突，第一個前提是「釐清自己的原則」。

很多時候，我們忙著發火，但其實根本不知道「為什麼我們要生氣？」其實是因為孩子的作法，牴觸了我們的原則。例如，真的是怕孩子跟不上進度、考不好嗎？有沒有可能，其實我們真正渴望的是「孩子必須懂得為自己負責，要有責任心」？

只有先「釐清自己的原則」說出口的每句話才能有意義，希望孩子學習到的事物才能準確不偏誤，親子間才能有共同的努力目標。

否則，孩子只知道父母生氣，他就必須把作業寫完，卻始終無法懂得培養責任心，一但孩子脫離父母羽翼，還有誰來教他為自己負責、要有責任心呢？

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2. 安頓自己的內心

化解親子衝突，第二個前提是「安頓自己的內心」。

情緒是大火，火來了記得快跑！當情緒太過、太滿的時候，我們根本沒有辦法去真切表達出原則，或是好好說話。

不論是發現自己、或是發現孩子情緒大火來的時候，我們可以做的，是「先安頓自己的內心」。例如，當孩子消極無言抗議時，跟孩子說「我知道你這樣做一定有自己的原因，我再找你聊一聊。」

當孩子陷入沮喪，或是默默掉淚、崩潰大哭，卻不願說清楚時，可以跟孩子說：

「我知道你現在還不想說，沒關係！我會陪著你。我要你知道，只要你想說，我隨時願意聽喔！」

明明知道雙方可能正在情緒大火最旺時，卻要飛蛾撲火硬碰硬，只會兩敗俱傷。我們可以做的，是為彼此按一個暫停鍵，用比較和緩的方式，安頓自己的內心，也安頓孩子的內心。等情緒安定了，再來好好談話，才不會在情緒大火時，說出了讓雙方後悔的話、做出傷害彼此關係的舉動。

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▋化解親子衝突三個步驟

當準備好化解親子衝突兩個前提「釐清自己的原則、安頓自己的內心」後，想解決親子衝突，我們必須進行有效的化解親子衝突對話。

化解親子衝突的對話「三個步驟」包括：「聽（傾聽）、核（核對）、心（真心欣賞）」

例如，我的女兒今年爭取到，代表班上參加朗讀比賽的機會，但她一直覺得自己過去曾經拿下過好名次，因此備賽過程中一直志得意滿，總是敷衍了事。我的原則是，我尊重你做的選擇，你可以放棄、可以不努力，但是，你必須自己承擔選擇的結果。（前提一：釐清自己的原則）

在請女兒多加練習，卻一直得到消極甚至反抗的回應後，我給自己情緒停頓的時間（前提二：安頓自己的內心），先讓情緒大火過去。

接著，我用和緩的語氣，和女兒進行溝通，「我希望你能好好準備朗讀比賽（事件），如果你願意，我會很開心（感受）」

「但是，如果你不願意，其實也沒關係，只是比較可惜，因為其他選手可能都很努力準備，如果你可以承擔比賽結果，我也會支持你。」女兒冷靜下來，終於不再高八度語氣回應。

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再來，我們就用「聽（傾聽）、核（核對）、心（真心欣賞）」來進行對話。

女兒開始抱怨，寒假期間大家都在看電視、玩遊戲，她覺得自己要準備比賽很可憐。她覺得自己一篇文章練習一次就好了，不是完全沒練習啊！

我只是耐心聽，不反駁（步驟一：傾聽）。

接下來，我問女兒「寒假期間還要準備比賽，一定很累，那你希望寒假都不要練習嗎？」（步驟二：核對）

女兒搖搖頭「也不是啦，我知道練習很重要，只是就是會偷懶、不想練啊！」

我和女兒溝通「媽媽想先跟你確認，你是真心的想要拿到好成績嗎？」

女兒想了想，點點頭「對！我想拿好成績！每一年都有得名，今年沒有的話，太可惜了！」

我和女兒討論「那你覺得，寒假需要練習嗎？還是我們就好好休息？」

女兒思考了幾秒鐘，看著我「我覺得，還是要練習，媽媽，你可以幫我嗎？」

我肯定的讚美她「很棒啊！只有你自己夠想要，目標才有可能達成，我看到你真心渴望的態度，我們一起努力好嗎？」（步驟三：真心欣賞）

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▋兩個前提、三個步驟 用智慧化解親子衝突

要用智慧化解親子衝突，可以善用兩個前提「釐清自己的原則、安頓自己的內心」，和三個步驟「聽（傾聽）、核（核對）、心（真心欣賞）」

親子溝通是一輩子需要學習的智慧，沒有人天生下來就想當脾氣暴躁的父母，誰不想溫柔說話、和孩子間相處像朋友？我們都好努力了，上了好多課、看了好多文章、學了好多方法，但很多時候，在一次又一次受挫後，就會開始懷疑自己「這樣真的有用嗎？」

請堅定的相信，你一直都好努力了。你是一個好努力、好努力的父母，只是化解親子衝突並非一蹴可幾。

累的時候，給自己一個溫暖的擁抱，就像你給孩子的一樣，然後，相信，我們可以跟孩子一起越來越好。

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