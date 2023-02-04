元旦連假那天看完《鞋貓劍客2》後，其實發生了一件小插曲。我們看的是早場電影，看完電影後已經是十二點多，便帶孩子到美食街用餐。因為大家想吃的餐點不同，老公幫孩子去摩斯漢堡排隊，我則是到隔壁的店家點餐。

點完餐後，我拿著等候用的震動號碼牌機回到座位上，看似一切風平浪靜氣氛溫馨，兩個孩子卻在這時候，為了爭奪號碼牌機吵了起來。

「是我先拿到的！」

「才沒有！那是我的，還給我！」

姐弟倆你一句、我一句，爭得面紅耳赤。

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「好了，你們都別吵了，給我吧！」我順勢拿走了蜜蜜緊握在手上的號碼牌機。但對她而言，這個動作卻無疑是「搶」。於是，她就在人來人往的美食街哭了起來。

這時，幫孩子點完餐的老公回到位置上，看見蜜蜜哭得一把鼻涕一把淚的，還來不及開口問是怎麼一回事，正巧在隔壁桌整理的清潔阿姨經過看見孩子哭了，便上前關心地詢問孩子：「妹妹怎麼哭了呀？不要哭啊！」

蜜蜜是個愛面子的孩子，被阿姨這麼一問，她很快就收起眼淚不哭了。但情緒其實只是被壓抑下來而已，她內心仍有滿腹的委屈。

等到吃完午餐準備起身回家時，兩個孩子又為了誰可以跟媽媽牽手吵了起來，我也被一直在吵架的孩子弄得有點惱火，便決定誰也不牽，逕自走在孩子和老公的身後，一個人默默消化情緒。

僑僑見狀很快就上前去牽爸爸的手，蜜蜜卻生起氣來，倔強地不肯跟任何人牽手。兩個氣噗噗的女孩，誰也不願意先低頭，誰也不願意主動上前牽起對方的手，就這樣一前一後的走著，像是不認識的陌生人一樣。

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等到快走到家時，僑僑因為一時尿急，爸爸便突然改變行走路線，直接過馬路走到對面的加油站，打算先帶他去廁所「解放」。爸爸大概是以為我在後面會牽著蜜蜜過馬路，就也很放心地自己帶僑僑先過馬路。而我也以為以蜜蜜謹慎的個性，應該會在路口等我，不敢自己一個人過馬路，就慢慢繼續往前走。沒想到，女孩居然打算自己過馬路。

當我看見蜜蜜正要衝過馬路時，我立刻一個箭步衝上前，一把抓住了蜜蜜的手，牽起了她的手過馬路。這時，才發現她的手整個紅通通的。原來，一路上她都在抓自己的手，透過這個方式緩解自己內心的不舒服。

「妳怎麼把自己的手抓成這樣？」我其實很心疼，但當下語氣卻滿是責備。話才一說完，我馬上就後悔了，意識到孩子會這樣，她心裡也很難受。便不管三七二十一，立刻將孩子緊緊擁入懷中，顧不得我們當下正站在加油站男廁前的門口。

「對不起！媽媽看到妳把自己的手抓成這樣，我很心疼，所以剛剛說話的口氣比較差，對不起。妳一定也很難受吧？但不管怎樣，我們吵得有多兇，都不要像這樣傷害自己，難過時就過來抱抱我，好嗎？」我一邊說一邊哭，內心充滿了自責，也對自己感到生氣。氣自己為什麼不說真心話，氣自己都這麼大的人了，還跟孩子嘔氣。看著蜜蜜紅通通的手，心裡滿是不捨。我把懷裡的蜜蜜摟得更緊，蜜蜜也跟著哭了。

這時，爸爸和僑僑也剛好走出廁所，看到我們母女倆在廁所門前上演大和解的戲碼，也湊上前來抱在一起，四個人就這樣緊緊抱在一起。

越是親密的關係，有時越容易帶給彼此傷害。即使是不起眼的小事，都很可能造成心中難以抹滅的傷痛。當陷在情緒黑洞中，很難看見真正重要的事是什麼。

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我其實在那個當下，也在跟孩子嘔氣，不願意主動先和好，心想著：「為什麼每次都是我要先上前擁抱？」但這麼做到底教會了孩子什麼？或許只是讓孩子看見了一個賭氣的媽媽。明明想教孩子學會先主動和好，但我自己卻也不願意先走上前擁抱。先當主動的那個人不好嗎？

如果我的主動能讓你心裡好過一點，能讓你少受一點傷，那麼，我願意。而我願意，是因為我在乎。

謝謝妳來到我生命中，教會了我什麼是愛。

#雖然這麼說下次可能也還是會嘔氣

#不管嘔氣幾次都要記得擁抱和好

#相愛相殺的母女 顯示較少