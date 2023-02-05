親子愉快相處方法 是降低對彼此的期待！

生而為人，總是希望別人肯定自己，無論是外表、學業、成就，他人的稱讚能替自己增添信心，卻也能因為一句無心的話語輕易摧毀好不容易建立起的自信，尤其是家人的叮嚀及意見都成為了無形的心理壓力。

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比如我們時常聽到一位母親對女兒的提醒與叮嚀，換來的卻是女兒不耐煩的態度，其實我聽了非常有感，也完全能體會身為女兒的心情。其實母女雙方都沒有錯，只是世代的不同與觀念的差異，導致了母親認為自己的關心被辜負，而女兒也認為母親總是看自己不順眼而心煩氣躁。

其實我的看法是當兒女長大成人，為人父母的千萬別在一些小事情上處處干涉，從做家事的習慣至穿衣服的風格，表面上是一種關心，但實際上卻是一種控制。

即便父母會說他只是提出建議，但子女卻容易感受到父母對自己的不信任，甚至有被嫌棄的感受，因為父母總是對我們的決定有意見，也對我們做事情的方法不滿意，但為人父母應該思考的是子女的選擇是否令他們自己感到開心，而並非優先想到自己的感受。

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很多親子衝突都是從生活瑣事中逐漸累積的，我們可不可以多說一些讚美的話語來取代各式各樣的意見？若是說不出讚美的話語也沒關係，有時候父母沒有給任何意見就是一種默許及肯定。

​為人子女的也不要太仰賴父母對自己的肯定，畢竟在華人的傳統裡，要父母稱讚子女是有其難度，我們只要確信父母是愛我們的即可，即便父母並不認同我們所做的許多事，也不要輕易的否定自己。

身為女兒，我能明白不喜歡被否定的感覺，但我卻從來沒有因此就被打擊到信心，也深信父母是愛我的，只是他們的想法與審美與我不同罷了！

不要過度期待他人的認同，亦不要過度期待他人要遵循自己的意見，如此一來才能永保快樂的心情。