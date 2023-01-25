難道我會害你嗎？父母對孩子的窒愛

豔陽高照，氣溫高到嚇人。正中午的，在家待不住，只好帶著女兒到外頭吃飯。餐點才剛上來，正要忙著處理小孩時，手機就響了；瞄了一眼，是母親。電話才剛接起，劈頭就是一句：「你護照照給我一下，要有名字的那面喔！」

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我疑惑，這年頭辦什麼不都用身份證，有什麼事需要用到護照？還指定要有名字的部份；兼且，毫無例外的又是命令句。

「護照？？為什麼要照護照？」

「我要用阿！」母親理所當然地說。

不是我不給，問題是，護照這麼重要的東西，怎麼能隨隨便便拍張照就傳出去？「你要做什麼的？」我問著，一邊分神弄餐點給孩子吃。

「就要你的英文名字阿，要跟護照上一樣才行，記得拍給我。」母親說，同樣是不由分說的語氣。可，從頭到尾我還是不知道到底為什麼突然要我的英文名字。

「為什麼要英文名？」我再問。

「阿就我要用咩，難道我會害你嗎？」

「……。」

聽到這句話，我突然不知道要說什麼了，草草結束了電話，心裡只覺得堵堵的，說不出的不舒服。

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「難道我會害你嗎？」、「我是為你好耶！」是母親常常掛在嘴上的話。

身為金融業的翹楚，母親對投資理財頗有一套，對毫無概念的女兒我來說，母親的投資方式讓我嘆服。卻就是，不知從何時起，我常常得在不知名文件上簽下我的名字，一份、兩份、三份、至今早已數不清在多少文件多少保單上簽了名。

早些年，要簽名前我總有疑問，剛成年的我隱約明白文件契約的重要性，卻怎麼也看不懂擺在眼前的白紙黑字到底是寫些什麼；於是簽名前總是要問：「這是什麼？為什麼要我簽名？」

許是年紀小，又或是母親根本沒在意，對於要我簽下名字的東西總是未做解釋，被問煩了時，就是一句：「保險（基金、股票、或其他不知名東西）啦，叫你簽就簽，難道我會害你嗎？」

久了，也就麻痹了，不再問不是不在意，而是假裝自己沒在意。可母親阿，您可知，即使明知您不會害女兒，女兒需要的只是一份「尊重」，至少，簽下名的本人總該知道自己簽下的是什麼東西阿～

其實我們都知道，母親真的沒什麼惡意，也相當清楚這些簽下的文件可能真的是「為我好」；可矛盾的是，我對這樣的「為你好」行為是說不出的反感。

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前幾天剛好在卡通《我們這一家》看到一集：「媽媽：我是為你好！」看到標題時只覺得好笑，看到內容後則是滿滿的既視感。

原來花媽常常打著：「我是為你好」的口號，行讓人困擾之實。

比方說，在橘子要出門前打量橘子的裝扮後，拿出一頂完全不適合少女橘子的帽子，好心地大方「出借」，絲毫沒察覺橘子滿臉無奈的表情，被拒絕後卻是一臉委屈，哀嘆著：「奇怪ㄋㄟ，我是為你好忍才好心借你的ㄋㄟ。」

又或是在柚子滿心期待好好享受看球賽的樂趣時，隨口講出比賽結果，然後在柚子的抱怨聲中不解又疑惑地應道：「我是為你好ㄋㄟ，這樣你就不用看了阿～」

諸如此類，不勝枚舉。

直到有一天，趕時間的花媽在路上遇到朋友，朋友自願開車送她一程，不巧卻遇上塞車，趕時間卻卡在路上進退兩難的花媽，既想下車自己想辦法趕路、卻又不好拂逆友人的好意，著才發現原來自以為的「我是為你好」，在當事人身上可能全然不是那麼一回事。

但，有多少人會意識到這一點呢？尤其是身為父母的我們。我們都是為了孩子好，都希望孩子能少走些冤枉路，可或許，那些你以為的「好」和孩子想的不一樣；又或許，不走這些冤枉路的孩子，永遠不知道怎麼走才是最好的選擇。

「難道我會害你嗎？」母親說。

是的，您不會，不只您，所有正常的、身為父母的我們都不會故意害孩子，我們所做的一切，理所當然地都是為了孩子好。但親愛的、母親，如果可以，讓孩子自己決定什麼才是真的「好」好嗎？有時孩子需要的從來不是什麼好不好，就只是一份尊重，如此而已。

這是一份愛，無庸置疑；卻也是這份愛，讓人窒息。