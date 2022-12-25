我在一個充滿口語紛爭、情緒暴力的環境下長大，小時候常見父母爭吵，當時我害怕的不得了，只能無助的在旁邊哭，擔心爸媽會離婚、害怕媽媽做傻事。勸架的後果，卻只是不斷被遷怒。

是不是我不夠好，才讓父母吵架？是不是我們不夠好，所以爸媽才想離婚把我們丟下來？這樣的恐懼，和不被愛的撕裂感受，一直到我大學才逐漸好轉。

不是因為父母感情變好了，而是因為我逃開了，選擇到北部念大學、假日也不回家。看不見、聽不到，就可以讓心風平浪靜了吧？

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很久很久以後，我才發現，盡管父母吵架每天碎念要離婚，但等到我真的去買來離婚協議書，我卻成了千古罪人。我爸罵我「我不可能跟你媽離婚的。」我媽也罵我「小孩應該要勸爸媽不要離婚啊！你怎麼可以這樣？」我整個滿頭問號「阿你們不是常常吵架，說要離婚，幹嘛不真的做？」

原來，我爸跟我媽根本就離不開彼此，吵完架和好後又繼續甜甜蜜蜜，結果，最後被影響的只有小孩，莫名其妙在恐懼裡成長。

等到我當了媽媽之後，我常引以為戒，不要說自己明明不這麼想，又會讓自己後悔的狠話，更不要把情緒遷怒到孩子身上。哪些話是明明不這麼想，講出去之後會後悔，生氣的時候卻很容易說出口的？

例如「你怎麼不去死一死？」「笨蛋，沒用的東西！」、「我再也不管你了，你怎樣都不關我的事！」「我就知道你不行。」、「我再也不要看到你了！」、「我沒看過那麼爛的人！」、「隨便一個人都比你好！」

明明是心疼，為什麼說出口變成了責備？明明是覺得孩子可以更好，為什麼最後卻說成了貶抑？明明每天眼巴巴渴望和孩子相處，為什麼說出口卻把孩子推到天涯海角？

這些話，一說出口，孩子受傷了，我們的關係也受傷了，更可能造成社會新聞憾事發生，是絕對要避免的大忌。

我很努力讓和孩子的相處盡量自在愉快，但有時候，情緒控制沒有那麼容易，我有時候也會被孩子惹怒，但我依然堅持不說讓自己後悔的話。

例如，孩子出門前突然吵著不要穿襪子、寒流來卻堅持穿薄外套，整個人在地上打滾哭鬧，眼看著上學時間快遲到，我頭也不回走出門去按電梯「我要走了喔！」孩子邊哭邊穿鞋跟上，騎車出門路上冷風直吹，我拉著後座孩子的手來抱住我「真的好冷喔，謝謝你給我溫暖，不過你穿那麼少，媽媽很擔心晚一點你會冷耶！」

到了學校，我把孩子抱緊「媽媽知道你覺得穿襪子和大外套會很熱，下次你可以好好講，我知道你是很棒的孩子，我們一起練習好好說話好嗎？」

孩子抹抹眼淚，開開心心的走進教室，還選擇用倒退走的方式，一路雙手比愛心看著我，眼裡滿是愛。

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不管我們吵得多激烈，都永遠不要說會讓自己後悔的話。不說狠話，不是因為我們錯了或認輸，而是因為我愛你。

因為愛你，所以捨不得傷害你，只想給你更多更多的愛。

這是身為父母，我唯一能給孩子的。讓孩子在溫暖的環境長大，讓他知道，不管我們吵得多激烈，我也依然愛著他們。

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