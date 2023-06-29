印度│女生獨自旅行一個月心得與花費總結，是時候該說下次再見了！

這次將近一個月時間（26天，含轉機時間）拜訪了印度7個城市，孟買、德里、列城、阿格拉、瓦倫那西、菩提迦耶和加爾各答。我帶著既期待又怕受傷害的心情來到印度。我大概第一時間就愛上了這裡，整趟旅行大多都是開心的，當然還是會遇到一些讓人無奈的時刻，但整體非常令人愉悅且安全，真的是安全的，只要本來出去在外該小心的地方都小心注意就好了。

第一站首選孟買 Mumbai，是因為那是我期待拜訪印度將近13年的城市，每年都會輪流重讀許多遍中英文版《項塔蘭 Shantaram》，抱著對孟買的各種期待與想像，興奮的抵達了這座美麗的城市，大概只有在機場辦Sim卡時略感無奈，剩下時間，我幾乎沒有任何不適應。

現實中的孟買跟書裡的孟買，時空背景不同，我依舊非常沈浸其中，散步在孟買街頭，搭火車跟公車探訪這城市多個角落。走進貧民窟跟洗衣廠，讓我有諸多感官衝擊，在Crawford Market裡各種尋寶，真心非常喜歡這個城市，勝過其他我去過的印度任何一個地方，但也有可能是因為他有小說加持過的濾鏡也說不定😅

第一次搭15小時的印度夜鋪火車，從美麗的孟買到首都德里，3AC的車廂，對我來說已經非常舒適滿意，車廂裡少數人可以用略輕的印度口音跟我溝通，教我如何鋪床、吃飯和怎麼協調在相對小的空間裡，達到大家都舒服的狀態，這些技能讓我在之後火車旅途中，都過的非常舒適自在，十萬分感謝🙏 （當時還在適應口音中）

到了首都德里 Delhi，我在不長的時間裡，開始想念起孟買，同樣都是大城市，我喜歡孟買帶給我的感受，這是很難用言語來形容的，後來的我發現，不是只有我有一樣的感覺，諸多旅人對此都很難真的說出非常確切的形容，只是大家喜歡的城市不一定跟我一樣是孟買就是了。

在德里轉搭大清早飛機前往拉達克的列城 Leh，帶著緊張心情抵達，畢竟在3,500公尺的高山上，連台灣山都沒有爬過的我，一下就到那麼高的地方，擔心高山症發作，但靠著現代醫學的幫助下一切平安，可惜我當時因為害怕高山症，所以選擇待在這裡的時間太短，但短短4天裡，認識了諸多朋友，讓我在後面的旅程，增添了不少樂趣❤️ 真心希望這裡可以多待幾天😭

騎車在NH1這個世界最美公路上，真的是不可思議的體驗，巨大的山景環繞四周，抱著敬畏之心，深入其中，我多少是感到害怕的，尤其在某些無人的路上，超級陡坡、懸崖峭壁、數個大轉角和一些毫無柏油的道路，讓我恐懼，但好奇心克服了這一切，而且當我抵達一座座寺廟、修道院時，心中那些念頭都會消失無蹤，一切的辛苦都值得了。❤️

後來短暫來到充滿魅力的阿格拉 Agra，遠遠就可以看到聞名世界的泰姬瑪哈陵，我被她的美給感動，深深地感謝我主管堅持要我來這裡，感恩主管讚嘆主管💓

而在獨一無二的瓦倫納西 Varanasi，因為沒有什麼心理準備，第一時間被混亂狹小的空間給搞得暈頭轉向，各種事物都讓人覺得不可思議，明明到處都吵雜混亂且擁擠，卻可以讓人安靜專注到只剩下自己。就只是日復一日的坐著看著恆河、看著火葬場、熱鬧祭典儀式進行，也可以慢慢的找回內心平靜。（人真的是很神奇的動物，我漸漸地不再那麼恐懼死亡跟遺體）漸漸的，瓦倫納西成了我第二喜歡的城市。

緊接著我來到鄉村小鎮 菩提迦耶 BuddhaGaya，我大概一出火車站就知道自己不喜歡，立刻尋找最快的火車離開，經過短暫的3天2夜，非常感謝我的第一直覺。這裡的一切，或許我來的時機不對，不是旺季，沒有遊客，Lonely Planet強調盡量不要喝到任何當地水類物質，因為很可能會吃進有毒物質，這裡污染嚴重之類，盡量要找高級一點的餐廳吃飯，我照做，但依舊對高級餐廳保持著懷疑的態度，但其實我也沒有太多選擇。這裡的人，大多保持著友善卻處處情勒的態度，讓我各種不適，只想逃跑，反而城市裡的那些人，讓我更我自在幾分。

逃離小鎮直奔加爾各答 Kolkata，這個以Teresa修女跟泰戈爾而被我所知的城市，在下火車後半個小時內，就晉升為我第三喜歡的城市，但想不到是臨時起意去垂死之家當志工的經驗，竟讓我在內心留下深刻印象，不得不說有些東西真的可以直擊身心靈。

在印度這趟旅途上，讓我更明白自己喜歡什麼、不喜歡什麼，能做什麼跟底線在哪，每一次跟來自各地的人深刻交流討論，更確信自己的目標與方向，到底哪一些是我真愛的、在意的，哪一些是可以捨棄的，又有哪一些東西是我其實不在意的，卻以為自己很在意，經過這一個月時間，一次次的衝擊碰撞，我想印度的某些東西，確確實實的改變了我😍

不得不說，我回來台灣後，真的變了很多，看待事物的方式，想吃的東西都是，相信不久的未來，我會再回到這裡，這個國家，只能說印度啊，真的是一個很神奇包容力相對很大的國家啊！畢竟這塊土地上各種形式的擠滿了人，要在狹小的空間裡，找到每個人都可以共存的方式，真的不容易啊！

寫了這麼多感想，我來總結一下每個人都會問我的這次總花費：（以下都是台幣計價）

前情提要：因為我是背包客，行李只有7公斤手提行李，住宿選擇都是能住青旅就是青旅，住宿以最低價格為優先考量，再來是交通位置，房型通常都是混合型，盡量不高於一晚500台幣為最高指導原則。

◆交通：總計 21,822元

A.機票：總共1,5045元

1.台北飛孟買：越捷航空（中轉胡志明市接近15小時）6,400元

2.加爾各答飛吉隆坡：亞航>>吉隆坡飛新加坡：酷航>>新加坡飛台北：酷航 4,871元

3.德里飛列城：Air India 1,919元

4.列城飛德里：Go First 1,855元

B.火車：（3AC車廂）總共1,681元

1.孟買到德里：609元

2.德里到阿格拉：210元

3.阿格拉到瓦倫那西：353元

4.瓦倫那西到迦耶：210元

5. 迦耶到加爾各答：299元

C.市區交通：直接以城市為單位總計，能搭公車的我都盡量搭公車，總共5,096元

1.孟買：624元

2.德里：612元

3.列城：1,825元

4.阿格拉：641元

5.瓦倫那西：608元 ※遊恆河也算在這裡

6.菩提迦椰：296元

7.加爾各答：490元

◆住宿：總計28晚，共7,246元（259元/天）

1.孟買：1,398元 3晚（466元/天）

2.德里：668元 1晚 333元+2晚上335元 （223元/天）

3.列城：657元 3晚（219元/天）

4.阿格拉：420元 2晚（210元/天）

5.瓦倫那西：1,697元 7晚（243元/天）

6.菩提迦椰：825元 3晚（275元/天）※實住2晚

7.加爾各答：1,581元 7晚（226元/天）

◆景點門票：1859元

◆娛樂費用（電影、瑜珈等等）：2,242元

◆食物（含水、點心等）：6,429元

◆雜支（印度簽證795跟越南簽證750和批文1500、藥費、電話費、越南跟新馬的花費等等）：4,000元





以上總計26天的印度旅程，總計花費41,739元，平均一天花費1,605元。

主要都貴在交通上，但也沒有辦法，畢竟印度就是比較遙遠，我整趟行程都是吃的很好，路邊攤跟餐廳都有吃，完全沒有拉肚子或者便秘....適應良好，回來台灣後發現自己胖了3公斤，明明走了一堆路😭😭😭

全文詳見：印度│一個月心得與花費總結，是時候該說下次再見了！

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