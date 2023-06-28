印度│加爾各答│在德蕾莎修女的垂死之家當志工 Nirmal Hriday

逃離Gaua 小鎮直奔加爾各答 Kolkata，這個以Teresa修女跟泰戈爾而被我所知的城市，在下火車後半個小時內，就晉升為我第三喜歡的印度城市，處處都是咖啡廳、知名品牌商店，規劃相對完善的主街道，喇叭聲相對德里少了不少，如果不是公車外觀跟內部風格太過強烈，在大街上我可能真的會以為自己在非印度的其他地方，但這僅僅是表面，深入小巷就會明白，自己依舊在印度。

我住在Backpackers Park，7晚，總共4,274 RS（大約1,581台幣，226元/晚），地點非常的好，就在Park Street捷運站走路大約5分鐘可以抵達的距離，附近餐廳、商店應有盡有，但住宿環境沒有很好，不過也還在我勉強可以接受的範圍，至少有熱水可以洗澡！

在加爾各答其實我沒有甚麼計畫，主要就是休息放鬆，到處參觀，看看印度電影，可以說是沒有什麼行程可言。因此抵達當天，決定隔天起床一大早，先去垂死之家看看。

早上7點，順利抵達垂死之家，有一群像我一樣來當志工的遊客一同參與修女們的祈禱。祈禱完後，修女帶我們去吃早餐，簡單的水果、麵包跟茶，吃飽喝足後，修女一一詢問我們來自哪裡、預計當幾天志工、有沒有期望的工作地點，我一無所知，跟我一樣是獨自前來的蘇格蘭女生 Zelie 也是，詢問了修女是否有推薦的地點後，我們一起決定去推薦的 Nirmal Hriday。

我們一群人從垂死之家搭公車再走路抵達服務地點 Nirmal Hriday，這裡是免費收容生病和快要死掉的窮人的地方，男女大約各30-40位，我和Zelie還有一群西班牙團體一起，女生照顧女士，男生照顧男生，修女們叫我們女生Aunt，大家一時都沒反應過來。

▲Nirmal Hriday 外部環境

一開始我們一大群人七手八腳的幫忙洗衣服、帶她們去大小便、餵他們吃飯喝水、幫他們洗碗、按摩和擦指甲油，時間過的很快，5個小時咻一下就過去了，真的蠻累的。

實際上剛開始的我，其實有點不知所措，看著旁邊像天使的西班牙女孩，輕輕地牽起女士們的手，輕吻她們的面頰，看她做的非常自然，我慢慢地放開我的心，也慢慢學著照做，漸漸的我也開始不再那麼不知所措了。

裡面收容的女士們，她們吃的飯，是白飯配上很稀薄的咖喱湯汁（看起來跟白開水差不多），裡面的每一位女士都非常的瘦，真的是皮包骨的那種，有些可以走路，但有些人連躺下都很困難，需要人協助，我們輕輕鬆鬆地就可以將她們抬起來。

我們分批帶她們去上廁所，其實只是把她們抬起來放在便椅上並推去廁所，她們會直接大小便在廁所地板，我們再用水幫她們清洗後並送回她們的床上。

有一位女士整張臉都沒有了，大部分的時間，口罩都遮住整張臉，因為拿下來我們可以直接看到舌頭跟臉內部的構造（包含骨頭），她可以自己吃飯，但我們會直接清楚看到舌頭怎麼運作的樣子。還有一位女士一直緊緊的握住我的手，做著祈禱的動作，並要我臉靠在她臉上做祈禱。

我們每一位都努力嘗試著用諸多肢體語言跟她們溝通，但大多數時候，我們都沒有聽懂，需要靠修女們協助跟我們意會，我想最好的語言莫過於肢體跟音樂了，讚嘆西班牙女孩們在沒有音樂的情況下也能創造音樂，我們跟著音樂一起跳舞，一起帶動唱，對於她們，我真的佩服的五體投地！

▲Nirmal Hriday 一起做志工的夥伴們

我想在Nirmal Hriday 這裡看到、感受到的一切，應該會深深的印在我心裡某處，就像後來我們一大群人當完志工，相約在西班牙咖啡廳裡互相交換心得時說的那樣。

「我們無法想像如果是我們自己遭遇類似情況是什麼心情跟狀態，這樣的疾病，要怎麼活下去，那麼痛苦的活下去，但她們依然活著，即使我們選擇不看，事實依舊在眼前，無法忘記，我們只能珍惜我們現在有的生活並好好活著。」

去垂死之家當志工，一開始對我來說，只是想試著跳脫文字的片面了解，親身去看去感受，沒有預期到底真實情況是如何，只能說有些東西真的只有親自到現場，接觸一圈才能稍微進一步了解那些文字背後真正代表的是什麼東西，那些事物會直擊你的身心靈，在心裡某處用力的刻上印記，而我也僅僅參加了一次而已，很多人長期在那裡工作生活，他們真的都是內心很強大的人，或許下次我會再來，再去看看垂死之家的其他地方。

全文詳見：印度│加爾各答 Kolkata│在德蕾莎修女的垂死之家當志工 Nirmal Hriday

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