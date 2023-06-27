印度India│菩提迦耶Bodhgaya│佛教四大聖地，佛陀悟道成佛處，只想逃跑的旅人！

出發前往印度前，看了幾本旅人書寫印度遊記的書，諸多人除了提到知名的泰姬瑪哈陵所在地的阿格拉（北三角）行程、聖城瓦倫娜西外，最常提到的就是 菩提迦耶Bodhgaya，著名的佛教徒聖地，是釋迦牟尼的悟道成佛處，也是佛教四大聖地之一，感覺是來了就不會後悔的地點。

因此，雖然我不是佛教徒，但在我當初決定拜訪印度的城市時，也把菩提迦耶列入計畫清單中，預計停留4天時間，參觀Maharishi Temple、看看各國在這裡蓋的寺廟，並走訪佛陀頓悟的Mahakala Mountain，或許可以學著冥想之類的東西。

當初的我其實對這裡一點想像都沒有，天真的以為可以像在瓦倫納西那樣一點計畫也沒有，只是可能是我太沒有慧根，也可能是我太廢，我大約在離開Gaya火車站，不到10分鐘的時間裡，我已經開始思考要怎麼快速地離開這裡！在搭TukTuk車前往旅館的途中，拿起手機查起IRCTC最快可以離開這裡的火車是哪一班，平常難訂的火車，幸運的後天早上有位置可以抵達加爾各答，我想都沒有多想一秒，立刻訂下去後天清早出發加爾各答！

※所以實際上我在菩提迦耶的時間應該不到整整兩天，感謝幸運之神眷顧

▲Gaya 火車站前往菩提迦耶Bodhgaya住宿地路上

其實也不能說這個地方不好，就只是不太適合我，我真心不想長時間待在一個到處都是稻田，沒有什麼商店（小商店也很少）的地方，而且這裡買水相對來說並不太方便，餐廳可能因為我去的時間是淡季有開的也很少（四月初），加上我看Lonely Plant上面還特別強調在這裡盡量吃炸物（咖喱也建議不要），不然有可能會吃到化學物質😅因為無法確定商家是用什麼水煮的食物😭害我扛著兩大罐礦泉水回住宿地😭😭

這裡完全不像其他印度的城市可以用Ola 或者Uber 叫車，或者可以藉此查詢大概TukTuk車金額，只能大約憑感覺講價格，在鄉下真的很難有選擇….而且很慶幸我從Varanasi到Gaya的火車，後來有改票改到早上抵達Gaya，而不是半夜抵達，不然我半夜抵達應該會想哭吧😅😅

※我認識的每一位印度朋友都跟我說，千萬不要晚上才抵達印度的鄉下，可以半夜或晚上抵達而安全的只有前幾名的大城市，例如孟買、班加羅爾、德里、海得拉巴，好險我有照做！

剛抵達菩提迦耶的住宿地，我選擇的是 Tara Guest House ，我訂3晚，共2,187 RS（約825台幣），有冷氣獨立的衛浴房間和窗戶，我提早check out，但我一樣付3晚的錢。從Gaya火車站到住宿地點，我來的時候殺到約300RS，回Gaya火車站的時候，400RS。

雖然菩提迦耶這裡蠻空曠的，可能因為是淡季的關係，我住的附近其實很難找到TukTuk車，路上遇到好心人騎摩托車，看我一個人大熱天找不到車，好心問我要去哪，之後就問我要不要上車，他可以載我去，免費！我左看右看，再看看天，有夠熱，無奈的微笑搖搖頭說聲感謝，就上了車，他真的好心的直接把我載去目的地 Maharishi Temple 🙏 萬分感謝

抵達Maharishi Temple 這裡真的是 菩提迦耶Bodhgaya 最熱鬧的地區了！而且因為淡季關係，一路連一個外國人都沒有看到，我大概是唯一一個走在路上的外國人，所有人都盯著我看，很多空閒的TukTuk車司機跟著我開，想盡辦法希望我搭車的比率高的驚人（通常其他城市說No，大家就放棄了）可能生意真的很差，畢竟整間旅館也只有我一個人😭

在Maharishi Temple 有一位尼泊爾佛教徒，一路跟著我，我一直跟他說「不用，我沒有要請導遊，謝謝」但他一直說「不是，他不收錢，只是想介紹這裡的歷史給我認識，可以完全不用給他錢，但如果覺得他講得真的很好的話，可以看我的心意給他」

而後，因為已經多次強烈拒絕了，他還是一路跟著我，也沒有管我的意願，就自顧自地講起景點歷史，我也懶得攔著他了，想說反正不管怎樣我都絕對不會掏錢給他的，周遭一堆人都有聽到，就算要強迫我付錢，我堅決說NO應該不成問題，就讓他跟著我逛Maharishi Temple，結果最後逛完他真的沒有收到半毛錢，一臉傷心地離開（真不好意思，我臉皮厚，因為我真的就是不要啊！）

但我不得不提在逛Maharishi Temple 時，些微停留坐下來觀賞，有看起來像是僧人的人，直接走過來看似為我祈禱，往我身上直接灑了一堆花，硬塞了一片菩提樹葉給我，並要我給他錢吃飯買衣服，我拒絕並且要離開，結果引來一堆看起來是同夥的僧人，用我不應該這樣做的眼神看我。

初來乍到菩提迦耶的我，敵不住諸多責備眼神，我拿了500 RS給他，才順利脫身，但越想越不對，覺得莫名其妙，讓我更加深對菩提迦耶的壞印象，畢竟我在其他印度城市景點，我說NO，大家就會識相離開去找下一位，但菩提迦耶這裡並非如此，但我不知道的是，這只是我練就鐵石心腸的開始。

因為這裡交通不便，但想說都來了，該參觀的行程還是要參觀，問了旅館老闆，要怎麼抵達前正覺山Mahakala Mountain 和蘇迦塔村Suiata Village ，原先以為旅館主人非常好心，因為我問完後，主動提議明天要帶我去逛這些景點，我問了價格，他說「400 RS，其他看我隨喜就好」當時想說400RS，OK，所以就說確定了下來。※我完全沒有殺價喔....

結果隔天旅館老闆真的騎車帶我去逛前正覺山Mahakala Mountain 和蘇迦塔村Suiata Village，但我在Mahakala Mountain準備離開的時候，從山上到山下被一群乞丐追跟，在各個景點裡遇到一堆和尚服裝的人希望我捐款，旅館老闆只是在一旁觀察我，絲毫沒有要幫我脫困的意思。

▲前往前正覺山Mahakala Mountain 路上

尤其旅館老闆他還特別跟我說了在這裡生活艱辛，他有一天想到南印生活，但覺得大城市生活更艱辛，在大城市沒有技能只能做低下的工作，所以他選擇留在這裡，教這裡的小朋友，但沒有甚麼錢之類的話。

▲前正覺山Mahakala Mountain

最無奈的是行程結束回旅館的路上，接近晚餐時間，他問我有沒有要吃晚餐，我說好，如果可以請帶我去觀光客會去的餐廳（想說應該相對安全），他原本沒有要吃，我跟他說「我請客」他才一起吃了晚餐，最後行程結束回到旅館，我給他原先說好的400 RS，外加了100 RS，他用了一個非常傻眼的表情看著我，但我假裝看不懂，他等了許久，看我沒動作後，收下就沒再多說什麼。

▲蘇迦塔村Suiata Village

▲蘇迦塔村Suiata Village 悉達多絕食苦修地點

▲蘇迦塔村Suiata Village 悉達多絕食苦修，婦人蘇迦塔Sujata提供乳粥供養繼續修行

可想而知，他一路上一定覺得我非常小氣，一毛錢都沒有拿出來，而且住宿期間，他不停的問我有沒有興趣捐助他的學校，我只是不停地保持微笑，內心覺得很煩，越講我就越不想，只想快快地離開這裡。

後來在菩提迦耶遇到各種花式乞討絕招，我通通都No，大家會一致用責備的眼神看著你，開起無視大法，依舊會有點良心不安和無奈，這裡就是貧窮鄉下啊....

其實後來搭上前往加爾各答的火車路上，我一直在反省自己，我其實並不在乎多付個幾百塊盧比，那對我來說，真的不多，也有能力負擔，也不會真的造成我後續旅途的困難，但我就是真的做不到，明明平日裡捐款給難民的金額都比這些還多，但我就是不願意。

我想我多少是個偽善的人吧，無視近在眼前的苦難，去幫助我未曾親眼目睹的災難，在菩提迦耶遇到的那些乞討的人，他們的眼神與話語，在離開的當下不停在耳邊想起，不是很理解為什麼我選擇這樣做，找了一個簡單的藉口安慰自己「如果給了，只會讓他們失去其他努力求生的動力」用這樣的方法，讓我輕易的逃脫良心的牢籠，忽視別人的苦難，以利我轉身離開。

全文詳見：印度India│菩提迦耶Bodhgaya│佛教四大聖地，佛陀悟道成佛處，只想逃跑的旅人！

臉書粉絲團：【卡拉女巫漫遊世界】