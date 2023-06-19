印度│瓦倫那西Varanasi│在聖城學做瑜珈，散步舊城區遇見各種驚喜（驚嚇）！

一直以來，出國我都是選擇獨自旅行，因為獨旅比較自由，也可以在旅途上認識各式各樣的旅人朋友，一起吃飯、分享彼此的行程、偶爾可以同行平分些許旅費，也可以聊一聊最近的時事話題，會特別在開頭提這件事，是因為在阿格拉到瓦倫那西的火車上，我認識了同車廂隔壁床來自UK的Jordan。

他碰巧在阿格拉訂的住宿跟我是同一間，我們都在頂樓吃飯時，有碰到面，沒有特別聊天，但看過知道對方都住在這一間，誰知道我們同一天早晨都擠到了泰姬瑪哈陵面前，也剛好都訂到同一天同一班同一節火車，即將前往瓦倫那西，更巧合的是，我們在火車上閒來問一下彼此在瓦倫那西住哪邊，如果附近的話要不要平分車錢，結果我們訂到同一間住宿地點😂😂😂 很好，我找到人分TukTuk車錢了！（讚啦）！

從阿格拉到瓦倫那西，我們花了將近19個小時才抵達住宿地點，一抵達瓦倫那西火車站，映入眼簾的是擁擠的人潮，我們分工一人打開Ola，一人打開Uber，嘗試找車，也試圖跟周遭的司機們殺價，在無敵陽光照射下，Uber司機迷路迷了3次（打死不相信Google導航的司機😂），中間去加油加了兩次，我們在無奈中取樂，假裝當Tuktuk車司機，經過長達30分鐘的來回，我們放棄搭車，下車用走的，又花了30分鐘迷路後，終於抵達住宿地，然後跟彼此說再會啦！





▲ 烈陽下無奈的玩起TukTuk車的我們

結果我Check in 整理行李，才跟Jordan說再會啦不到5分鐘，疑，Jordan也住進同一房上鋪了 😂😂😂，我們看了一下彼此，然後大笑，他問我「他明天就要離開Varanasi，問我要不要一起分船去看恆河夜祭，一個人500盧比」結果我還沒來得及回「好啊」隔壁床來自德國的Michelle 立刻說要一起加入我們，哈哈哈，一口氣，增加兩位旅伴，夜祭變得很有趣啊！

▲ 恆河夜祭

而且能有Michelle 參與真是太好了，她說她第二次長時間的待在印度，她覺得到了印度，才覺得自己回家了，她只剩下皮膚外貌是德國人，剩下的全部都是印度人，跟她足足相處了一晚上後，我很肯定整個遮起來的話，我完全不會有任何懷疑她不是印度人，除了口音以外😂😂

我跟Jordan 兩個初來乍到的路癡，靠著「真」印度人Michelle 仔細邊走邊導覽著關於這座城市的歷史、宗教和其他小知識（她真的講的非常自然到像在講家鄉故事），讓我們都更深入的了解了這個城市。

晚餐，Michelle 找了一間沒有外國觀光客的景觀餐廳，放眼望去夜晚的瓦倫納西，簡直美呆了，更令人震驚的是Michelle 會看人類圖，她幫我跟Jordan 看人類圖，並且深入的解釋了各自的問題，從一開始的半信半疑到，她深入分析完後，嗚嗚，感覺被重擊了一般，好險不是只有我一個這樣覺得，真的覺得非常赤裸啊啊啊啊！

PS.三個外國人走在路上，實在太顯眼了，198公分高的燈塔指標Jordan 、白人女孩的Michelle 和一臉亞洲面孔最矮號稱150公分的我（大家都猜我是日本來的和我多高....煩啊🤣🤣），不停的有人來詢問拍照，一張、兩張、三張到我不知道幾張了，只覺得餐廳明明近在眼前了，怎麼就是無法快速走到，超餓的啦！

▲ 恆河夜祭搖滾區

對於瓦倫那西，一開始的我其實只知道恆河，是印度教的聖地，是一座歷史非常悠久的城市，其他一無所知，當我真的走進舊城區，發現這裡走道狹小，像個迷宮，轉個彎隨時可能遇上漂亮的廟宇、宗教繪圖，靠近火葬場一點的地方，還有可能碰上正在移動遺體的隊伍。

（剛開始的我是非常害怕的，但漸漸地我每天坐在恆河旁，火葬場旁，對於死亡跟遺體這件事本身，就不再那麼恐懼了）

我在住宿地找到了一本免費翻閱的Lonely Planet，決定先去郊區Sarnath，看看佛陀初轉法輪的地方，之後再來決定這一星期要做甚麼，看鄰居早上在恆河邊學做瑜珈，那位瑜珈老師感覺人很不錯，不然早上也來學瑜珈好了，就試著也訂了一堂課看看，結果一訂我就訂了一整個星期。

我想我真的蠻幸運的，非常感謝能遇到 Ayush 這位聽說現在在瓦倫那西很熱門的瑜珈老師（完全誤打誤撞啊），Ayush 讓我對Yoga 有了一個很好的印象跟開始，雖然我常常跟他抱怨說「蛤？這怎麼可能做到？」他依舊用很有磁性的溫柔嗓音耐心的跟我說「你可以的，你做得很好，可以的，再堅持一下下，再一下下」

整個上課的過程中，總是不斷跟我確認我有沒問題，並且不停的鼓勵我，太困難的部分，他也會視我的狀況做課程上的調整，但堅持練瑜珈下去，對我來說真的很困難，我每天最喜歡的課程段落就是他在結尾跟我說 Namaste，因為這代表我順利熬過一個小時，要下課了！！😂😂

真的歡迎大家到瓦倫那西學瑜珈的時候可以找他，非常便宜！一堂私人1對1的瑜珈課，只需要800盧比，而且可以直接在住宿地點教學！（Google搜尋可以打「Yoga with Ayush in Varanasi」）

在聖城Varanasi 的這幾天，我其實每天都早早出門，晚晚回家。在舊城區裡面，房子因為歷史因素而讓走道太過擁擠，所以炎熱中午的小巷也不熱，每個小巷都真的很值得晃晃，轉個彎就會發現各種驚喜跟驚嚇（好像已經習慣了這裡到處都是蒼蠅跟大便了）累了就找地方坐下來休息，喝茶、看書。

傍晚天氣不熱的時候，在恆河邊散步，從最遠處走回住宿地，看著一大群人在河邊洗澡，每天看依舊覺得很神奇，通常散步到接近6點，就會看到塞滿人的Dashaswamedh Ghat，像演唱會般的夜祭，好像整城大部分的人都同一時間擠在了這裡，現場還有大螢幕實況轉播。

▲ 幫我畫Henna的母女





▲ Blue Lassi 擁擠盛況

▲ 世界上最棒的Blue Lassi

▲ Lassi 本人，90盧比

※Blue Lassi 是我看Lonely Plant上面推薦的，特別走到這裡嘗試看看，這條巷子經常會有遺體經過，但送葬的一行人經過前，你會聽到聲音提醒，會有時間讓你迴避的，可以安心去享用！

因為嘗試在這個城市生活幾天，學了簡單的幾句Hindi ，旅館的接待人員、餐廳老闆、路邊小攤老闆們，總是大笑的教我更多我根本記不起來的句子🤣 依舊只能說謝謝、我需要一瓶水、這個多少錢的程度😅😅





▲傳說中的印度檳榔 Paan的製作過程





▲感謝室友 Archit示範怎麼吃，這個我就不試了😅😅

我想因為我沒有計畫，反而讓我獲得更多，雖然第一時間因為沒有什麼心理準備，被混亂狹小的空間給搞得暈頭轉向，但也因此認識了很多新朋友，更感謝來自孟買的隔壁床鄰居Archit 帶著我更深入地逛聖城，而我也留了許多空白給自己，真的是在忙碌精實的旅途中，很好的放鬆跟轉換地點。

▲ 早晨的恆河邊

▲ 早晨的恆河邊

只能說獨一無二的瓦倫納西，各種事物都讓人覺得不可思議，明明到處都吵雜混亂且擁擠，卻可以讓人安靜專注到只剩下自己。就只是簡單的日復一日坐著看著恆河、看著火葬場、熱鬧祭典儀式進行，也可以慢慢的找回內心平靜。漸漸的，瓦倫納西成了我第二喜歡的印度城市。

瓦倫那西Varanasi 住宿地點：Wander Station Varanasi

住宿地點距離看夜祭的地點非常的近，地點就在恆河旁邊，爬個樓梯就到了，很容易找，知道地點後，是一個在錯綜複雜的舊城區裡就不容易迷路的位置，頂樓可以直接看到恆河，也可以在頂樓學習做瑜珈，員工們也都非常友善，如果下次再來瓦倫那西，我應該還是會選擇住這裡。七個晚上，共4,530盧比（台幣約1,697元），大約一個晚上台幣243元。

▲ 早晨邊欣賞恆河邊做學做瑜珈的我

全文詳見：印度│瓦倫那西Varanasi│在聖城學做瑜珈，散步舊城區遇見各種驚喜（驚嚇）！

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