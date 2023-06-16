【印度 India│阿格拉 Agra】泰姬瑪哈陵 Taj Mahal 差點錯過的世界文化遺產

阿格拉，這個擁有美麗的泰姬瑪哈陵的地方，最初在安排行程的我，因為覺得泰姬瑪哈陵的照片到處可見，也聽說阿格拉物價很高，似乎沒有什麼非要特地拜訪這裡的理由，我跟我親愛的老闆報告了我的旅程計畫後，她認真的跟我說「我都讓你去印度一個月了，你竟然不去拜訪泰姬瑪哈陵，這樣對嗎？」所以，我改了我的計畫，我來到阿格拉，並且準備拜訪泰姬瑪哈陵了！

這個差點被我跳過的城市，在我從阿格拉火車站出來沒多久抵達住宿地點後，被這美到不知該作何感想的屋頂景色給震撼到，真心覺得聽老闆的話，來阿格拉真的是來對了啊！❤️❤️

我在阿格拉停留兩晚，住宿地點非常靠近泰姬瑪哈陵，大約走路不到5分鐘就可以輕鬆抵達泰姬瑪哈陵的東邊路口處，也很方便的可以走到泰姬瑪哈陵後面的河邊散步，重點是兩個晚上的價格只需要1,120 盧比（台幣420元），而且每天下午接近傍晚的時候，住宿地點的員工會免費的帶大家一起去看泰姬瑪哈陵後面散步觀光，整個超級棒！推薦大家有機會來阿格拉可以住這間！

旅店名稱：Joey's Hostel Agra ，他頂樓可以直接眺望泰姬瑪哈陵，晚上的景色實在非常美，頂樓有餐廳，方便大家在上面認識新朋友聊天、喝茶觀賞風景！





▲泰姬瑪哈陵後方





▲巧遇慶典 慶祝 Holi 節，瞬間身上都是顏色😂

因為我抵達阿格拉的第一天是星期五，泰姬瑪哈陵沒有開門，所以我先前往的地點是郊區的Fatehpur Sikri，大概需要一個多小時的車程，清晨的這裡真的很美也很安靜，沒有太多的人。

但最讓我印象深刻的是在裡面遇到的一個老伯伯，是一個攝影師，他主動找我搭話，原本想該不會要幫我拍照收費吧？（畢竟這種情況比較常見🤣）

結果不是，他只是來跟我聊聊天，他問我「都來到這裡了，你沒有什麼希望祈禱的嗎？例如家人、工作、婚姻？」我說「沒有」，其實也是真的不知道要祈禱什麼🤣 而且要多花錢買布、花跟紅線，當然就算了啊。

聊一聊關於宗教的哲學問題後，他說「他遇到的中國人英文說的不流利，他想知道那些人到底寫了什麼給他，他覺得我的英文算是流利（尷尬），可以幫他翻譯一下嗎？」我只好尷尬地說「我只能盡量試試看，我不知道我能不能真的翻譯得出來。」

他給我看了他收到的諸多用外文（像是日文、韓文）和中文寫的信件，從各種不同信件裡發現，他真的是一個很友善的人，我幫他分類日文、韓文和中文的信件，並且把中文信件翻譯成英文念給他聽，意外當了一回不專業的翻譯人員🤣🤣🤣 （我只能說，同樣是寫中文信給別人，雖然對方可能看不懂，但字可不可以不要那麼潦草，同為中文母語者看著也是很辛苦 😂😂 ）

後來老伯伯還跟我說「既然你都要去瓦倫納西那麼多天，那你可以好好想想要學點什麼，音樂、冥想或者其他，但千萬記得不要吃任何人給的東西，那不安全😄 多去印度的鄉下走走，你才會真的認識印度，大城市有大城市的好，但真正的印度在鄉下！」

▲Fatehpur Sikri 遇到的攝影師 Mohammad 和我翻譯的整本信件集 分享 facebook

只能說下次有機會再去吧。這次只有一個月的時間，印度太大，時間實在太短了。

隔天一大早，5點起床，散步走去泰姬瑪哈陵入口處排隊進場，大清早沒有什麼人，幸運地在泰姬瑪哈陵園區內看到日出，天氣非常的好，自己拍照拍不夠，最終敵不住誘惑，左看右看，看到一位看起來好像還不錯的攝影師，就花錢請專業的人來協助拍照了🤣 這筆錢花的很值得！真的好美啊啊啊啊啊！提早來的好處是拍完照，還可以靜靜坐著發呆看泰姬瑪哈陵，真是太幸運了。

▲泰姬瑪哈陵-太陽準備升起

▲泰姬瑪哈陵-太陽

▲泰姬瑪哈陵-太陽升起

▲泰姬瑪哈陵

▲泰姬瑪哈陵-本體近距離

▲泰姬瑪哈陵-開啟人山人海模式

▲泰姬瑪哈陵-開始超多人！快閃

泰姬瑪哈陵的美，除非真的近距離看到她，你才會知道為什麼應該要來拜訪這裡。這裡真的美翻了，但就在我還在為泰姬瑪哈陵的美而震撼，為她的故事而感動的時候。

來自遠方我的印度好友 Hardik 冷靜地潑了我一桶冷水，他告訴我「Shahjahan在蓋完泰姬瑪哈陵後，就下令把工匠們的手砍斷，以防止他們再建造像泰姬瑪哈陵一樣美的建築。」嗯......好喔，浪漫故事瞬間變得有點殘忍不浪漫了。

真是謝謝他告訴我這個美麗建築背後殘忍的故事。😂😂😂 害我之後只要一想到它的美，就會想起她背後殘忍故事。尤其當我跟其他旅人聊天，大家興高采烈地分享彼此對泰姬瑪哈陵的心得的時候，我就會告訴其他旅人這個故事，瞬間大家都會突然安靜下來，然後轉換話題，我真的壞壞der🤣

▲阿格拉紅堡

▲阿格拉紅堡- Shahjahan被兒子囚禁8年餘生時，遙望泰姬瑪哈陵應該就是這樣的風景吧

拜訪完美麗的泰姬瑪哈陵後，我也順道參觀了阿格拉紅堡Agra Fort，之後就準備啟程搭17個小時的火車前往 瓦倫納西 Varanasi，我運氣很好，當時在台灣買火車票的時候，只有買到Sleeper車廂的火車，感謝好友 Hardik 遠端教學與火力支援，讓我前一天順利地用 IRCTC 官網搶Tatkal 車票，順利地搶到3AC車廂！

印度的網路搶票也是很激烈的，感謝 Hardik 協助搶到票！讓我不用待在17個小時都沒有冷氣的Sleeper車廂，萬分感恩！❤️❤️

全文詳見：【印度 India│阿格拉 Agra】泰姬瑪哈陵 Taj Mahal 差點被跳過的世界文化遺產

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