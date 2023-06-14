【印度 India│德里 Delhi】讓人想快速逃離的首都！巧遇拉瑪節Rama Navami 這節日太棒了！

喜不喜歡一個城市，通常可以從各種小細節裡觀察到，這次應該算是第二次抵達德里，有更充裕的時間來看看這裡。然而，不論從哪個角度來看，我依舊真的很不喜歡德里，同樣都是大城市，同樣很多人跟很多車，同樣有大城市裡常見的各種司機導遊嘗試拉客，但當你真的兩個大城市都去玩過，感受完全不一樣。

當然，德里也是有好的部分啦，例如景點也很美，地鐵很方便🤣 ，但嗯….就是這樣。（原諒我想不到別的其他的優點）

幸好，我只規劃兩天時間待在德里，除了簡單看看德里的景點外，主要就是處理一些雜事，像是把去喜馬拉雅山的厚重衣物等等所有雜物寄回台灣，並嘗試在火車站換買3AC Coach的火車票（我原本買的是Sleeper ），然後就要轉身離開這裡，前往下一站阿格拉 Agra。

德里火車站附近的詐騙，非常有名，雖然充耳不聞，但一直擋路真的很煩，已經說No了，還是會瘋狂騷擾，即使我非常憤怒的跟那些糾纏我的人們說「別煩」，他們還是會努力堅持（唉，算了）好不容易到了2樓外國人售票，但想要的火車艙等依舊沒有，嗚嗚，好吧，也只能放棄，繼續等網路排隊看看了，反正還有時間😭

PS. 後來我的印度朋友們告訴直接在你要搭車的前一天早上10點，進 IRCTC 官網搶Tatkal 就可以了，後面我全部都用這個方法來解決我的火車票問題！快速方便安全又省時間！而且完全不用排隊！大推！

但對我來說，覺得在德里遇到最煩的應該是搭TukTuk，在德里，大部分的司機都是好的吧（？），只是我剛好碰巧遇到糟的司機，像是明明我們價格、目的地都談好了，但是上車開到一半，跟你說「要先去我的商店逛逛，不然不抵達目的地（？）」我明確的跟他說「No，我不要」他就直接請我下車🤣🤣 好喔，那就下車再找吧～

重點是他直接請我下車，也沒有跟我收半毛錢，距離我的目的地都剩一半了，我只是多浪費了一點時間找下一台車而已，他到底賺什麼啊？（覺得很好笑🤣）

後來我印度朋友 Hardik 問我「在德里都好嗎？」我跟他說了這個情況，他笑著跟我說「這個啊，少數司機會這樣做，他們連當地人都這樣對待啦，別放在心上了～」🤣🤣🤣 我是覺得還好啦，反正車再找就好了，只是也太鬧了，順便省錢 🤣🤣

在德里，搭乘地鐵到處逛逛遊覽絕對是最舒適的方式。參觀了印度最大的清真寺Jama Masjid，白色的大理石和紅砂岩交相輝映，安靜地觀察著信徒們參與禮拜，整個場景美得驚人。在清真寺旁邊是Chandni Chowk，但他跟我想像中的不太一樣，裡面賣的東西並不那麼吸引我，我真的比較喜歡逛孟買的，在孟買的市集裡，我一直不想走出來（這或許也是件好事 🤣🤣）。

後來我轉乘地鐵到世界公認最大印度廟 Swaminarayan Akshardham！

▲ 世界公認最大印度廟 Swaminarayan Akshardham 非常大的園區 分享 facebook

整個雕刻真的是美翻了，花20億盧比打造出來的細緻，沒有用任何的鋼鐵建材，強烈感受到錢錢的力量，果然很偉大，而且整個廟區就像遊園般熱鬧，可惜不能拍照，不過好險因為寄包包的時候，我連錢包一起寄了（意外….）所以什麼紀念品都沒買（好險，不然很心動啊🤣🤣）

▲ 世界公認最大印度廟 Swaminarayan Akshardham入口處 分享 facebook

▲錫克禮拜教堂 Bangla Sahib Gurudwara 分享 facebook

最後只參訪了著名的錫克禮拜教堂之一的Bangla Sahib Gurudwara ，是以第8位錫克教大師Guru Har Krishna和他的建築內的聖池聞名，夕陽下發著呆坐著看著滿滿的人，真的很享受啊！

PS. 最後因為懶了，所以就沒有去德里近郊的Qutb Minar，畢竟德里實在讓人有點意興闌珊🤣

這次在德里，我住的就比較好了！我後來在新德里火車站附近找了一間在Main Bazzar 的旅館「Friends Hostel by Backpackers Heaven- New Delhi Railway Station - Paharganj」，2個晚上只需要大約900RS，大約台幣335元，他有冷氣、獨立的房間、有熱水跟電風扇，走出去要逛街買生活用品、點心等等，通通都很方便！大推薦！

而且剛我到在德里的時間，幸運遇上了拉瑪節Rama Navami，當天很多店家都沒有營業，但我在路邊吃了很好吃的免費食物，非常完美！大推薦！

▲拉瑪節Rama Navami 路上分食物的情況，大家都在認真吃東西🤣

PS. 拉瑪節Rama Navami 經我印度朋友 Ravi 告知，這是毗濕奴第七個化身拉瑪（Rama）的生辰紀念日，到處都會在慶祝並且分發食物給大家吃！煮過的熱食，都是非常安全乾淨的食物！

總而言之，能夠快速離開德里，在最初決定這趟一個月旅程，預計每個城市停留的時間時，真是做出最正確的選擇了（🤣）。德里，真的非常適合當一個短暫停留的地點呢。🤣 （認真沒有很喜歡德里）

全文詳見：【印度 India│德里 Delhi】讓人想快速逃離的首都！巧遇拉瑪節Rama Navami 這節日太棒了！

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