【印度 india│拉達克 Ladakh 】騎車探險！黑美寺 Hemis Gompa 到大魔王列城王宮 Leh Palace！

在列城的最後一天，隔天準備搭飛機回德里。我騎著摩托車順利地在NH1公路上往東 黑美寺Hemis Gompa方向騎，這邊跟昨天的Alchi 方向，風景有很多不同處，有更多的轉彎跟緊靠山的道路，相對較少的大沙漠地形，但一樣的是這些地方的風景，美得讓人嘆為觀止！

Step 1│且末寺 Chemrey Gompa│距離列城 約 45公里

且末寺 Chemrey Gompa，它比著名的黑美寺還要遠一點，在往黑美寺的岔入口往東北6km左右的地方，遠看像座碉堡，我騎到路口處，大門是關上的，沒有人，所以不知道原因，也無法一探究竟。殘念，淡季嘛~~😭

▲遙望 且末寺 Chemrey Gompa 分享 facebook

Step 2│黑美寺 Hemis Gompa│距離列城 約 41公里

▲必訪景點 黑美寺 Hemis Gompa 真的美呆了 分享 facebook

騎過印度河到對岸再往上5km左右，坐落在寧靜的山谷間，噶舉派寺院，17世紀建造，拉達克最大的藏傳佛教寺院，以其獨特的建築風格和寶貴的佛教文物而聞名。正殿中央有著金色釋迦牟尼佛像，背後則建著銀色Chorten（佛塔），左側後方的 Lhakhang Nymph 壁畫則是必賞之地。

Step 3│斯塔納寺 Stakna Gompa│距離列城 約 28公里

它位於印度河附近高約60M的山丘上，遠遠的就可以看到它，但我騎到快靠近它的道路上時，我放棄了，因為有點陡，路也沒有很平整，加上我似乎有點寺廟疲勞和肚子餓了，所以就山下看到就離開了（😂），淡季真的沒什麼人啊，到哪裡人都少，忘記拍照了😅

Step 4│提克西寺 Thiksey Gompa│距離列城 約 19公里

它以其宏偉的建築和獨特的藏式藝術而聞名，是拉達克地區最重要的佛教學習和修行中心之一。寺廟的外觀獨特，擁有多層的建築結構和寶塔，展現了藏式建築風格的精髓，重點是面向中庭的15m 高的彌勒佛座像和裡面的壁畫，令人震撼！

▲提克西寺 Thiksey Gompa 念書中 分享 facebook

▲提克西寺 Thiksey Gompa 壁畫 分享 facebook

Step 4│雪依寺 Shey Gompa│距離列城 約 14公里

雪依寺建於17世紀，正殿的一樓有千佛壁畫傑作，正殿後面有7.5M高的釋迦摩尼佛像，從二樓可以直接看到大佛臉部，騎車抵達算是非常簡單方便的一座佛寺（跟其他間佛寺比啦）。這間佛寺，應該也是來列城必訪佛寺之一！

▲雪依寺 Shey Gompa 往下望去，好美啊！

Step 5│列城皇宮 Leh Palace

然而，這趟列城行，最令我意想不到的是，列城皇宮竟然成了我這趟旅程中覺得最具挑戰性的一站。因為不能太晚回到列城市區，需要還機車，如果要騎車到列城皇宮，需要繞非常大的一圈，以我的時間來說，實在不太夠用（😭），最好的辦法是回到市區，從底層爬樓梯上山！（應該大部分旅人都是用爬上去的啦）

▲大魔王 列城皇宮 山腳下

▲大魔王 列城皇宮 半山腰

▲大魔王 列城皇宮到底多高呢....

看著高處的列城皇宮，我努力地往上爬，身體第一次深刻意識到我在山上，大概是爬到中途，我頭就有點隱隱作痛，但休息一下多喝一些水就好多了（感謝路人的建議），爬到最高處，嗚嗚，這裡太美了！還可以從高處看到住宿地點，清楚的列城市景！太讚了！只是真的好高啊！

▲列城皇宮 往下看列城市區，停車場附近就是住宿地啊

Step 6│結語

總的來說，我在列城這趟短暫的四日遊中，騎行了近400公里（暈！），但每一分每一秒的辛苦都是值得的！也許是因為淡季的緣故，遊客並不多，特別是亞洲遊客更是稀少，沒有遇到過一個（😂）。

在這次旅程中，因為我住在主要市場附近，沒事的時間就在那邊晃來晃去，結果有些曾經和我聊天的老闆在最後一天紛紛跑來詢問，「嘿，Angelina，你的腳好點了嗎？」（😂）天啊，尷尬的怎麼這麼多人知道？（😂😂）真是壞事傳千里😆😆

最後一頓在列城的晚餐，我和孟買好室友 Hardik 和 Ravi 一起共享，非常感謝他們教我如何品味印度菜（？）我們還深入討論了明年台灣的選舉（？）以及台灣如果遭受到攻擊，將對全世界產生什麼影響（？）結果話題延伸到普丁、習近平和金正恩，我們三個認真討論，這三個世界有名的瘋子，究竟誰更瘋（？）同時，他們還幫我惡補了一些關於印度教的故事（😂）。

結果我們真的聊到太晚，都忘記拍照了，只有小瞇一下，就直奔列城機場搭早機回德里了！

▲跟列城說再會，Go First 真的很會誤點

這趟列城之旅對我來說是一段難忘的經歷，第一次真實感受高山的力量，認識許多新朋友，讓我在之後的印度旅行中，多了許多樂趣，這裡跟印度的其他城市非常不一樣，真的是非常值得來這一趟，可惜我待在這裡的時間太短了，希望下次拉達克可以停留久一點。

但不得不說，最大的收穫是晚餐（？）。或許我該聽取 Hardik 和 Ravi 他們的建議，開始學點印地語（？）。最後真的要感謝丹木斯，讓我在整趟高山行中沒有受到高山症的困擾，這真是太棒了！❤️ 原本真的很擔心地說，畢竟高山症可不是開玩笑的

▲再見了！列城！

全文詳見：【印度 india│拉達克 Ladakh 】列城最後一天！繼續騎車探險！黑美寺Hemis Gompa到大魔王列城皇宮！

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