【印度 india│拉達克 Ladakh 】獨自騎車在世界最美的NH1高速公路上！列城 Leh 探訪世界文化遺產 阿爾契寺 Alchi Gompa

從列城出發前往Alchi，這段路程大約有62公里，原本預計先往西邊騎，第一站打算要先去距離列城110公里的Lamayuru Gompa。這條名為NH1的高速公路建於1962年，全長434公里，連接了喀什米爾首府Srinagar和拉達克的列城，目的是為了在戰爭時能快速運送軍隊和物資。這條公路號稱世界上最美的高速公路，我今天騎摩托車一整天，終於親身感受到它的壯麗！

沿著這條路，巨大的高山就在環繞我身旁、深邃的峽谷、清澈的河流、樸實的小村落和廣闊的沙漠，各種壯闊到不知該作何形容的景色，不斷震撼著我的身心靈，彷彿置身於一幅畫中。雖然路上發生了一些小意外，但這些並沒有影響到我的興致。

然而，我也被迫學會放棄一些事物，比如距離列城110公里的Lamayuru Gompa。因為當我騎到靠近Alchi Gompa 時，我發自內心的明白，我這次絕對必須放棄這個目標，這次真的太遠了啦，下次有經驗，或許再來一探究竟吧（笑）！

Step 1│阿爾契寺 Alchi Gompa│距離列城 約 62公里

在前往 Alchi Gompa 的路上，多虧了Google地圖（雖然明明設定了騎摩托車的路線😭），我意外地走上了非NH1的道路。這條道路上有近80度的坡度，還有連續不斷的180度轉彎，我的手臂力量不夠，而且還戴著厚手套，嗚嗚嗚，在撐了將近3/4的危險路段後，我摔車了😭😭

整個腳被壓在機車上動彈不得，幸好有好心人路過伸出援手拯救了我，並告訴我 Google地圖有時會不小心導航到這條路，但這條路其實蠻危險的，其實現在有更安全的路可以走，啊...謝謝告知！（嗯，好吧，至少回程不用再經過這條路了，整個順利多了，笑 🤣🤣🤣）

抵達 Alchi Gompa 時覺得頗累，但走進寺廟裡面，看到壁畫後，整個震撼到覺得完全不虛此行，再怎麼疲累都覺得值得了！這座寺廟建於11世紀，擁有悠久的歷史和獨特的建築風格，被認為是拉達克地區最古老的佛教寺廟之一。

阿爾契寺Alchi Gompa 壁畫保存的非常好，裡面不能拍照，據說是11世紀創建的格魯派寺院，外觀看起來非常樸實無華，但內部壁畫太震撼了！！難怪被稱為佛教藝術的寶庫，這寺廟最大的景點是它的三層寶塔Sumtsek，只有第一層能入內參觀，四面牆畫滿了曼陀羅和千佛畫，中央有佛塔，三面還置有5M左右大小的立像，它是拉達克 Ladakh 最古老且唯一建立在平地上的藏傳佛教寺院，也是世界文化遺產之一，平地真的非常好抵達，沒有比較沒有傷害，之後有好幾個寺廟真的有難度，哭哭~

Step 2│利吉爾寺 Likir Gompa│距離列城 約 49公里

從最遠的 Alchi Gompa 開始往回列城方向騎，一路走在NH1上，非常順利拜訪了Likir Gompa，它位於NH1 幹線再往北約3.5KM，需要穿越山谷，為格魯派寺院，與黑美寺並列拉達克最具權威的寺院，寺院旁還有一尊25M高 巨大彌勒佛菩薩座像，真的非常震撼！

▲Likir Gompa

Step 3│飛揚寺 Phyang Gompa│距離列城 約 20公里

它位於離 NH1幹線道路，往北上約5.5KM山丘上，雖然沒有像Alchi Gompa和Likir Gompa那麼令人驚嘆，但依然美得令人屏息！到這裡的時候，已經接近日落時間，但距離列城已經不遠了，看了一下時間，決定直衝Shanti Stupa！

▲Pyhang Gompa 俯瞰寺廟底下

▲Pyhang Gompa

Step 4│香提佛塔 Shanti Stupa│距離列城 約 3公里

這佛塔入口距離列城市區有段距離，網路上有人說從列城可以步行到這裡，大約15分鐘，我是騎車抵達，我個人是不覺得這裡真的可以步行15分鐘抵達，我預估至少要40-60分鐘以上吧！這裡聽說看日落非常美，可惜我趕到的時候，太陽剛好下山，但完全可以想像，而且這裡可以俯瞰整個列城，整個景色非常的美，這座佛塔是日本僧侶協助蓋成，裡面的確有看到日本文化的影子，真的很值得來這邊看風景。

▲香提佛塔 Shanti Stupa

▲香提佛塔 Shanti Stupa

▲香提佛塔 Shanti Stupa

▲香提佛塔 Shanti Stupa 俯瞰列城市區

結語│Step 5│列城市區│買藥

騎了整天的車，在離開NH1的每個岔路上都容易小小迷路，因為有很多沒有路標的岔路，在Google Maps上，常常也沒有辦法標示清楚，定位因為網路關係常常飄移，如果不小心注意，一走錯就是10-20分鐘的回程起跳。

最保險的作法是岔路口，看到路人就停下來問路確認，即使有些人英文聽不懂，寺廟名稱，他們通常都是可以用肢體語言告知正確道路的，但有時候方圓百里都沒有半個人影就是了。

後來我研究出一個勉強可用的判別方法，就是柱子！如果有柱子，那條路應該就不會錯，但有時候有些小寺廟也有柱子，可能會騎到小寺廟，不是你期望的那一個就是了，但通常在半路上就會發現錯誤了啦！之後幾個寺廟就沒有什麼在迷路了~

回到列城市區，原本是想要找醫院清理傷口，但騎到 Google Map 顯示的醫院地點卻找不到，問了諸多路人找到了一間醫院，但沒有開門，只好找藥局買藥回住宿地自己來！運氣很好，因為穿了厚重的冬天衣服，所以只有膝蓋破皮和瘀青，傷口也沒有很深，但清傷口的過程，依舊蠻痛的，謝謝我那兩位室友們的大力協助，真心感恩💓💓

他們還好心的邀請我隔天一起同行，但我婉拒了，因為我不想浪費我的租車錢（笑 🤣🤣🤣）

▲NH1 路上風景

全文詳見：【印度 india│拉達克 Ladakh 】獨自騎車在世界最美的NH1高速公路上！列城 Leh 探訪世界文化遺產 阿爾契寺 Alchi Gompa

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