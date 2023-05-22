【印度 india】德里到列城：在飛機上初見喜馬拉雅山

在德里機場安檢真的非常仔細，好險我提早3個小時到了。不然真的會很趕（菸）。我這次是搭Air India 難得有飛機餐可以吃，畢竟我都搭廉航😂 很少有機會吃到飛機餐（4695 RS, 25KG的托運行李，可惜我沒用到）！餐點真的就是快速好吃，吃完就準備轉頭看喜馬拉雅山脈了！

生平第一次看到雪和摸到雪，嗚嗚太酷了！！尤其從飛機上看喜馬拉雅山，這個角度真的美翻了，白茫茫的雪山，像是天堂一般。忍不住拿出相機拍了好幾張照片，想要把這美好的畫面永遠記錄下來。這是我生平第一次看到飛機還未降落，卻已經看到陸地了，真心覺得自己好幸運啊！！

▲前往列城的飛機上

PS.劃位的時候，建議飛去列城時，一定要劃A側，才能看到這樣的最棒的景色，從列城飛回德里，建議劃位劃F側！※這劃位的錢，真的非常值得花下去！

抵達列城

我終於抵達了列城，這是拉達克地區的首府，這裡海拔3,526公尺，是世界上最高的城市之一。我來的時間是淡季（3月底4月初），溫度介於-10度-10度之間，飛機一降落，周圍的人經驗老道，早已穿好保暖衣物，我快速把羽絨衣穿上，就下了飛機，這裡的冷，是乾冷，比濕冷好多了！

身為一個連台灣山都沒去過的人，其實蠻緊張的，出發前一天就有聽從醫生建議開始吃預防高山症的藥物，因為初抵高山，需要花至少一天的時間來適應高海拔，四天下來，感謝丹木斯的保護，沒有高山症發作，第一天抵達，出機場周圍除了計程車外，沒有任何其他的交通工具，花了500 RS，直接送我到住宿地點 — LeHostel。

LeHostel 就在 Main Market 的巷子旁邊，非常方便好找，住宿價格也非常便宜，4 床混合宿舍房，一個晚上只需要593 RS （NT 219），裡面非常乾淨舒適，有熱水、暖氣跟厚毛毯，在寒冷的淡季也非常舒適，空間大，窗外的景色也非常棒！

如果下次再來拜訪列城，我應該還是會選擇住在裡！（大推）

因為第一天，所以只能到附近走走逛逛，這裡的巷子很多，感謝諸多好心人的協助，才能順利認路！列城這裡的網路，需要另外申辦，我抵達的時間剛好是星期天，可以辦網路的地方幾乎沒有，問了很多間，終於有一間有開，我是辦Airtel的，訊號不是很穩定，但有已經很好了！

辦完網路後，第一天最重要的事情莫過於租機車！畢竟這裡交通不便，如果找旅行社之類的，對我來說，有點貴，加上時間不多又是淡季，要找人分也不容易，因此租機車就是我最好的選擇！

在 Main Market 旁邊，找了一間看起來還不錯租機車的店，一口氣租了三天 2,400 RS （NT 888），800 RS 是一般行情，聽當地人說也是可以租到一天500 RS，但因為淡季，有開的店家不多，所以800 RS 就已經可以接受了！（※租車記得要帶國際駕照喔，他們會存檔紀錄）

回到飯店後，認識了兩位跟我同房的男生，他們也是背包客，來自孟買。我們聊起了各自的旅行經歷和感想，發現我們有很多共同點和話題，從台灣的定位、安全性等等，聊到我們都很愛的孟買和我們都不喜歡的德里，只能說德里跟孟買這真的差太多了！

（※沒有要戰孟買德里的意思，真的😂）

在這裡，我還發現了一件非常有趣的事情。很多當地人聽到我是從台灣來的，即使英文不太行，都會跟我說「oh, Taiwan! China is bad, Taiwan is good!」然後我就忍不住大笑「yes!」讚讚😍 我覺得這裡的人真的很友善和開明啊！

▲列城主要市場 好心換錢給我的路人

此外，當我需要換盧比時，一位好心路人告訴我現在是淡季，不會那麼早開店（後來發現Google 地圖上顯示的換匯所，我待在列城的那幾天，它通通沒開門），但他可以去領錢來跟我換，但盧比的匯率可能不會太好，大約是1:75，已經比機場好了，而且方便啊！

我立即答應並且跟著路人到ATM領錢 😭 但也意外地發現這裡的人，很輕易的就可以跟別人分享自己的提款卡密碼（？），因為這位好心路人直接的就幫前面的人領錢，後面的人也很順便的就幫其他人領錢和詢問對方的密碼（？）真的很特別😂😂😂

總之，非常感謝這位好心的路人，不然我在列城會過的很貧窮呢 🙏。



