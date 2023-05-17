【印度India│過夜火車】孟買到德里15小時過夜火車！從象神島到紅堡的驚喜遭遇

在孟買的最後一站。在享用了Leopold餐廳的早餐後，悠閒地散步到印度門，看了一眼泰姬瑪哈飯店。接著，我在印度門附近買了一張260 RS的來回票，前往象神島（Elephanta Island）。

象神島位於距離孟買港口約10公里的阿拉伯海上，島上有建於六至八世紀的印度教石窟，因石窟前曾有巨象雕刻，象島石窟是印度教溼婆神為主的石窟，故被命名為神象島。

Step 1│孟買Mumbai│象神島 Elephanta Island│600RS

費用：260 RS來回船票+入島費 5 RS +600 RS 門票 + 36 RS （象島來回火車，可搭可不搭，建議省下，僅船口到山下，而且很慢）

我登上了船，然而，這段等待的時間讓我有些尷尬，因為我太早出門，在船上等待了將近2小時，終於塞滿了人，啟程了！將近一個小時的船程，抵達了象神島。面對著炙熱的陽光，我開始攀登這座小山丘，只為了欣賞象神島上以印度教濕婆神為主題的各種精美雕刻，這一路上，被這些雕刻的莊嚴與美麗所震撼。這些雕刻將印度教的信仰刻劃在岩石上，精緻的石雕像和雕刻，展現了印度教文化的精髓。





▲象神島-回程船上，這班船比較通風舒適，比冷氣船好多了！

▲象神島-回程看泰姬瑪哈飯店與印度門

▲Backpacker Cowies, 我在孟買住宿地點的床位和我在印度一個月的7公斤家當

在象神島度過了將近6小時後（含來回等待的船程😂），我匆忙回到住宿地打包，趕到火車站，勉強趕上前往德里的火車。

▲孟買中央車站





Step 2│孟買Mumbai > 德里Delhi│15小時火車 3AC車廂

費用：2380 RS （含晚餐、宵夜、早餐、點心，共4餐） （約NT 881）

身為一個印度過夜火車的新手，我對許多事情一無所知，例如如何鋪床、如何協調床位以確保每個人都舒適，以及如何享受提供豐盛餐點的便利（可能是因為他們擔心我們會挨餓😅）。然而，碰巧這次在我搭乘的3AC車廂上，會說英文的人非常少，幸運的是，我得到了隔壁床的好心人幫助，他們成為了我這趟火車之旅的臨時翻譯官😂！

▲3AC車廂，非常舒適

※3AC車廂其實已經很舒適了！覺得可以不需要搭到2AC或者1AC的車廂，認真推！

▲感謝翻譯好心人

感謝隔壁床的好人們，整趟旅途都靠他們翻譯了❤️❤️

▲前往德里的火車路上





Step 3│德里Delhi│紅堡 Red Fort

費用：600 RS門票+20RS 紅堡園內定點來回車





在來到印度前，聽聞印度火車的誤點很常見，但我運氣不錯，火車居然提前了10分鐘到達目的地德里。因為抵達時間太早了，我只好背著行李，直接搭TukTuk前往紅堡（Red Fort）遊覽，雖然這7公斤的行李，（真的會累暈😭），但當我真的抵達紅堡時，我真的非常滿意我的決定，因為比較早抵達，所以人相對比較少！（讚讚）

▲德里紅堡

紅堡（Red Fort）是個從遠處就可以看見的壯觀建築，它是蒙兀兒帝國第五代國王的城堡，以其紅色的砂岩建築和華麗的細節而聞名，搭捷運抵達也很方便，但行李太重，所以我就放棄搭大眾運輸了。

▲德里紅堡內市集

▲德里紅堡

最讓我驚訝的是，在紅堡時有一位印度旅客搭訕我，我們開始聊天。她來自南印度，當她問我來自哪裡時，我回答來自「台灣」，她並沒有回我「薩挖底卡」或是問我「台灣在哪裡」，這讓我感到驚訝和感動。

她說：「哦，你來自一個很小，但很厲害的國家。不過，你們是否擔心可能會與中國發生戰爭？畢竟中國一直侵略你們。」這樣的問題讓我感到驚訝，同時也讓我很感動😭。

既然她聽起來理解台灣的情況，於是我簡單回答道：「我們不希望跟中國發生戰爭，但他老是想要吞掉我們，一直到處說我們跟他是同一個國家，但根本就不是，我們不主動挑起戰爭，我相信我的國家也會努力準備好一切可以做的努力來確保和平。」她最後說：「我相信如果你們受到攻擊，你們會努力反擊，而且有美國和其他國家將支持你們。加油！」

這樣的對話，讓我感動了😭😭 嗚嗚嗚

▲德里紅堡的南印朋友

隨著旅程的繼續，接下來將前往位於喜馬拉雅山脈半山腰的列城（Leh）。為了方便搭乘早班飛機，我選擇了靠近德里機場的住宿，一家名為「Hotel Good Vibe Near Delhi Airport」的旅館。這家旅館的最大優勢就是距離機場只有8分鐘的車程，方便我早晨前往搭乘飛機。

這真的是它唯一的優點！真的是唯一的優點！

我在Booking.com臨時預訂了這間旅館，每晚價格為900 RS（約NT 333），略貴一些（對我來說）。尤其，當我抵達住宿地點周圍時，發現這個區相對德里其他地區來說，相對貧困。房間內部有點破舊，床鋪看起來有點不太乾淨。但考慮到只住一晚，而且我真的懶得再尋找其他選擇。然而，更令我無奈的是，我後來才發現沒有熱水供應，啊不對，應該說是水流非常微弱，幾乎可以說是沒有。至於床鋪，我後來甚至連碰都不敢碰，只能乖乖打開自己的睡袋了！

▲德里住宿地點外面

▲德里住宿房間





▲德里住宿房間浴室水流量





儘管住宿地點令人有些無奈，但這並不會影響我的期待。

因為隔天，我將踏上前往列城的旅程，準備迎接喜馬拉雅山給我帶來的驚喜了！

全文詳見：【Part 3│印度India】孟買到德里15小時過夜火車！從象神島到紅堡的驚喜遭遇

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