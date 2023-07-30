英國／珍．奧斯汀筆下的溫泉鄉　倫敦後花園巴斯

車子來到一座小山岡，前方豁然開朗，遠方的天空欲晴不雨，陽光跟烏雲勉強爭取到一個縫隙，在山岡下一畦一畦的農田間灑下一道亮光，就在田間低矮的石牆，一幢老石屋前方；老屋旁馬匹三兩，只顧著低頭吃草，無視前方，如晴日洋面上平緩起伏的草原農地，深深淺淺、明亮不一的綠意。我來到英國古典小說裡的場景了，喔，不！這是珍．奧斯汀（Jane Austen）的地盤。

談不上是個珍迷，卻也讀過幾本他的小說，看了不少她作品改編的影劇，我腦海中英倫的刻板印象其實是她描述的英倫鄉間。想到這裡，頸背的汗毛不自站覺地站起來──我從不知道奧斯汀對我有這麼大的意義，直到我親身進入到這場景，才有機會察覺到這其間的關聯。

車子進入巴斯（Bath）地區，地勢又開始崎嶇起來，道路卻依然是條三四米寬的鄉道，我回過神，把奧斯汀拋在腦後，專心開車，還是不太習慣靠左行車。鄉間小道偶而還是有來往車輛，因為不習慣左行，還有這麼窄的路幅，有來車時，我戰戰兢兢，可是來車好像從不減速．．．。奧斯汀時代的英國是這樣子的嗎？

我不是為著奧斯汀來的，巴斯也只是奧斯汀的生命中的一站，她在1801 到 1806的五六年之間，曾在這個城市住過；這城市算不上她的人生舞台。據說奧斯汀在這座城市的那幾年過得並不好，她創作的六部小說中卻有兩部（Northanger Abbey 以及Persuasion）以巴斯為背景，可見這一站，也不是路邊不重要的停靠站。與其說這個城市對奧斯汀很重要，還不如說，炒作奧斯汀對這個城市的觀光行銷很重要。

的確，除了那兩部小說以巴斯為背景之外，因為巴斯有很多喬治時代的建築，剛好是奧斯汀小說的時代背景；所以，很多電影劇集曾在巴斯取景。巴斯也善於利用消費奧斯汀，把她住過的舊居改裝，開設了間奧斯汀中心（The Jane Austen Centre），每年夏天有復古裝扮的舞會，每年九月舉辦奧斯汀節（The Jane Austen Festival），我猜，奧斯汀節的活動中也少不了復古舞會！今天的遊客還可以在巴斯享受奧斯汀式的下午茶，其中真偽恐怕是文化歷史學家才能判斷。從奧斯汀長期為金錢困擾，以及現今的物質條件比十九世紀初好得太多，這兩件事實來推測，奧斯汀的下午茶，大概不會像今天遊客在任何巴斯餐館享用到的英式下午茶豐盛豪華。

大部分遊客不是文化歷史學家，不會在乎下午茶是否是忠實版本。反倒比較在乎下午茶的ＣＰ值，反倒是來參訪跟奧斯汀無關的羅馬浴場（Roman Bath）。是的，Bath就是浴場的意思。當初是因為有座羅馬時代留下來的千年溫泉浴場而聞名。自古以來，這座距離倫敦幾個小時火車車程之外的小城，就是倫敦人的周末度假去處；近年來，有快車可以在一個鐘頭左右從倫敦到巴斯，據說有人乾脆搬來巴斯定居，每天通車到倫敦上班。

可惜的是，巴斯浴場被檢驗出水質不安全，幾十年來都禁止遊客泡澡；要泡澡，可以去新闢的SPA。今天到巴斯來的遊客，不是為著溫泉來的。尤其是倫敦人，周末來到只有一百多公里之外的巴斯，純粹是離開大都會的吵雜環境，到一處步調較為緩慢的地方，轉換心情，放鬆身心；近年來，巴斯與倫敦之間加開了直達車，甚至有倫敦人搬遷到房價較低的巴斯來，每天通勤到倫敦。巴斯最吸引英國本國觀光客的是吃喝玩樂和血拚，那座羅馬浴場是國外觀光客才會去的景點。

換個說法，巴斯是很成功的觀光陷阱：盡其可能地發揮自己的既有條件，滿足遊客吃喝玩樂的需求。迪士尼在主題樂園上面算是做得最成功的，巴斯則是英國觀光陷阱的翹楚。近年來，巴斯的觀光策略也強調自己是英倫的美食之都；回顧了自己在巴斯的三天中，好像就是沒吃到英國最普遍的Fish & Chips （炸魚及薯條），因為選擇太多了，從沒想到這種不大需要烹調技術的東西。

這樣的形容是恭維，不是貶抑；一般的遊客圖的就是吃喝玩樂，打卡購物；要怪罪就怪罪到消費者主義，或全球化的頭上去好了；想賺觀光財城市鄉村都要學著點，除了吃喝玩樂這些商業行為之外，怎麼樣說故事把自己行銷出去？

奧斯汀只是巴斯故事的其中之一，或者說，是眾多的喬治時代故事的一支。巴斯利用她最大的實體資源：型式近似的建築來說故事，巴斯的建築外牆大都是當地開採的石灰岩Bath Stone，這石材濕透時或在陰影下顯得灰灰的，有點憂鬱；但在陽光下呈現淡金黃色調，煥發出一種古典的燦爛。打卡景點Royal Circle 或 Circus再加碼，街道彎成圓弧，方正死板的建築物跟著有曲線，配合建築物前的如茵碧草，有更多的角度上鏡。難怪遊客到此搔首弄姿！

即使沒有那座羅馬浴場，少了叫作Bath的正當性，這座城市，或說這個地方，還是很有吸引力的。現今的巴斯修道院(Bath Abbey, 其實是座教區教堂)也有五百多年歷史，是西英格蘭最大的教堂，天花板有獨特而漂亮的扇形裝飾。22公里之外還有一座裝飾更華麗的韋爾斯座堂（Wells Cathedral），教堂外的Vicars' Close是十四世紀保留至今的住宅街，現成的狄更斯小說場景；我知道年代，地理位置都不對，但，就是那種很英格蘭的氛圍，跟Bath的街景又是不同的風情。

我們住的民宿在巴斯市外，那種洋房錯落，花園草場的市郊風光是又是另一種風情，是英國的鄉村風情。民宿老闆說，原本這個社區是個農場，人口湧入巴斯之後，把原本的農舍改建為別墅般的獨棟洋房。像是我們的民宿，原本是做馬廄，難怪一溜長長的。要不是老闆點明，我怎麼也猜不到這建築的前世今生，除了有老房子的挑高空間，以及厚牆，室內已經全面改裝成很時髦的低調奢華風格，大膽地採用黑白灰色系。從開窗的牆面才看得出來，原來老屋的外牆是實心的石牆，足足有一尺厚，對照現代感的室內，與窗外的傳統英國景色，我有點錯亂。

沿著運河散步去一家叫George Inn的英式酒館吃飯時，沿途石牆農舍，綠樹碧草，運河上有水閘水閥，甚至有就船而居的水上人家。從運河邊進入George Inn的小村時，先經過一座墓園，很有歷史的墓園，墓碑上的刻字都有些模糊了，石牆上長滿青苔．．．。一時之間，忘了自己腳上的登山鞋，背上的塑膠背包；有種錯覺，有種幻想，期望看到伊莉莎白（傲慢與偏見的女主角）跑到運河邊人少的地方來放空．．．。