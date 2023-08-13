日本／迪士尼控必來！日本最老迪士尼商店｜IKSPIARI商場

到東京朝聖迪士尼不要再只顧著玩迪士尼樂園了！

因為迪士尼園區外的伊克斯皮兒莉商場超好逛，再加上日本最老的迪士尼商店正值開幕滿30週年慶，還有迪士尼公司100週年慶，接下來4月中又將迎來東京迪士尼樂園40周年慶，林林總總加起來有一大堆限定紀念商品，以及超好挖寶的過季折扣商品，只能說來這邊真的是一整天都逛不完買不停啊！

一早再度啟程前往澀谷，展開本日的不玩迪士尼樂園也能很迪士尼的一天！

【主要景點】

迪士尼商店（澀谷公園大道店）／ディズニーストア（渋谷公園通り店）

地址：东京都涩谷区宇田川町 20-15 Humax pavilion 涩谷公园大街

營業時間：11:00–20:00（星期一-星期四）／10:00–20:00（星期五～星期日／節假日）

電話：03-3461-3932

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1992年開幕的迪士尼澀谷公園大道店，是東京都第一間迪士尼商店，也是日本目前經營最久的迪士尼商店，店內此時正推出開幕滿30週年慶的限定紀念商品、紀念裝潢及特別活動。

城堡外觀店門超吸睛，滿滿四層樓的商品很齊全，加上限定的30週年紀念商品，只能說真的是好好逛，即使不是迪士尼控的我們，也不小心逛了好久…

店內除了各種生活用品與食品之外，還有販售海洋夜間遊行背景音樂的音樂CD耶！

還有日清食品杯麵 X 迪士尼聯名商品，可愛爆表到讓我差點手滑！

今年適逢迪士尼公司成立100週年，日本迪士尼趁著櫻花季檔期還推出了限定商品—櫻花系列TSUM TSUM。

離開澀谷前，可以順道來看一下澀谷地標的HIT報時3D秋田犬。

HIT超巨大”秋田犬”3Dカラクリ時計動画

位置：JR澀谷站外

日本HIT廣告公司在澀谷站前的四棟建築物設置了8面電子看板，每到整點會有3D秋田犬出來打招呼，模樣相當可愛！

伊克斯皮兒莉／IKSPIARI／イクスピアリ

地址：千葉県浦安市舞濱1-4

營業時間：10:00–23:00（部分商店11點後營業）

電話：全年無休

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從JR舞濱車站南口出來便是東京迪士尼度假區迎賓中心，而在它旁邊這間超大的購物商場，便是伊克斯皮兒莉（IKSPIARI ）。

這裡有9種不同主題風格的購物區域，四層樓共約有140間店鋪，包括美食街、生活雜貨、流行時尚…等多種賣店且大多有退稅服務。

伊克斯皮兒莉影城／CINEMA IKSPIARI

位置樓層：IKSPIARI 2F THEATER FRONT

這裡是日本國內最大（有16個螢幕及3152個席位）的複合式電影院。

隔壁則有間帶有熱帶雨林氛圍的主題餐廳，氣氛很好但價格也不便宜！

#C-pla

位置樓層：IKSPIARI 2F B'Way

有許多時下流行款式的扭蛋店，最特別的是這邊還有提供免費使用的小攝影棚，可以讓客人擺拍自己扭到的戰利品。

迪士尼商店（東京迪士尼度假村店）／ディズニーストア（東京ディズニーリゾート店）

位置樓層：IKSPIARI 2F

營業時間：10:00–22:00（平日）／09:00–22:00（假日）

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來此最重要的目的就是這間超大的迪士尼商店，這裡除了有當店限定的獨家商品之外，還有不少打折商品，很適合迪士尼迷來挖寶！

而澀谷公園大道店30週年慶、迪士尼公司100週年慶的相關紀念商品，這邊也有販售喔！

除了伊克斯皮兒莉（IKSPIARI ），位於舞濱站與樂園中間的旅途愉快（BON VOYAGE）也是必逛的迪士尼商店！

旅途愉快／BON VOYAGE／ボン・ヴォヤージュ

地址：千葉県浦安市舞浜1−1

營業時間：108:00–22:00

公休日：全年無休

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這裡販售的商品與迪士尼樂園及今天逛到的另兩家迪士尼商店都不太一樣，所以有時間的話可以安排都走一遍，買好買滿唷！

結束滿滿迪士尼血拚之旅，回程看到夜晚點燈後的園區與迪士尼樂園站相當浪漫，更讓人期待明天入園繼續買買買囉！

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