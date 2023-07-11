日本／回到舊日本溫泉鄉！城崎溫泉

「すみません（抱歉）！」喊了好幾聲，櫃檯後方黑黑的，裏頭都沒任何反應。我們站在熄燈的玄關，有點不知所措，是不是我們擅自闖入？只想寄放行李，拉著行李逛街不方便。離check-in還有幾個小時，櫃台前後都熄燈，不像有人留守。正想離開，來了個送貨的小夥子，說，這個時間老闆伙計都在休息，他可以為我們到老闆家叫人。正想攔他，他說老闆家就在後面，「いいですよ。（沒關係，不麻煩的！）」

五分鐘後，來了位少婦，自稱是蜂須賀（唸作hachisuka）的太太；連聲道歉，說他們正在午飯。我和旅館經理蜂須賀以電子郵件聯繫過，但我沒想到，他太太也在旅館工作！

再次回來check-in時，經理本人急忙出來道歉，說中午怠慢了。蜂須賀約莫四十歲左右，個頭不高，說話又急又快。我請他說日文時放慢速度，我和母親才容易聽得懂。

「快下午兩點了，才吃午飯？」我好奇地問。

「早上，送走客人，再整理一下，就已經中午了。等會兒，今天的客人就要陸續到來，我們又得忙起來了。所以，只有中午的一兩個小時是我們休息的時間。」

「您夫人也在旅館工作？」

「はい、family business です」

他說，這家溫泉旅館是他父母頂下來的，全家都在旅館種工作：父母前陣子才從第一線退下，他接管擔任經理，兼任訂房業務，太太管財務，她哥哥在掌控廚房．．．。他還說，城崎溫泉大部分的傳統旅館都是家族企業，家人都得幫忙。

我想，就因為這樣，街上保留了傳統溫泉鄉的街景，沒被大型的溫泉酒店佔領。

接著，他邀請我們去體驗茶道。我們來到旅館側方巷子裡的一座房舍中。經理說，她和家人就住在樓上。我自忖，真是很「家族企業」，住家就在旅館旁，幾乎是可以隔窗互喚的程度。說時遲，那時快，兩個穿制服的小孩，一男一女走過來，跟我們敬了個禮，喊了蜂須賀聲papa，隨後上樓。蜂須賀笑說，他的小孩剛放學。打開門，一位身著和服，裝扮優雅的老太太跪在榻榻米上迎接我們，蜂須賀說是他媽媽。哇塞，真的是家人全員上陣，但也沒什麼好訝異的．．．。

一樓的空間打造成幾間和室，一般觀光客想像得到的日本元素，在那個不大的空間都能找得到──就是──障子（糊紙門）是不能拉的；假山水該是室外庭院的東西，沒見過居間（日式客廳）裡有這玩意的？．．．顯然這些是騙觀光客來打卡的布景。

見我們與蜂須賀老太太之間的日語溝通沒問題，徵得我們同意過後，蜂須賀以我們不需要翻譯為由告退。之後，我發現老太太也是能聽說簡單的英語：大抵是長期接待旅客的經驗中訓練出來的，一旦離開茶道，我們的英文對話就踢到鐵板。話說回來，生意需要，年紀再大也得學著點，也讓人欽佩！老太太優雅地示範茶道，維時約十五分鐘左右；我對茶道沒有研究，從網路上的茶道示範影音看來，以那種超慢步調，要把整個流程跑完，沒有一個小時也說不過去。由此推論，這場十五分鐘的茶道，說穿了，也是一場觀光版的噱頭。此外，和室裡雖有榻榻米，主客都是坐在西式的桌椅上進行茶道的，並非我在影片中看的，一碗抹茶在榻榻米上推來推去的那種茶道。然而，我自認，沒那本事，為了喝口茶，耐心地跪在榻榻米上一兩個小時．．．。還有，二十一世紀的今天，如果不是這種觀光噱頭，我想不出誰這樣喝茶的？

從茶道示範出來，又遇到蜂須賀的哥哥，說是要去準備晚餐。之前，他提過，自己的哥哥負責廚房裡的業務。

我問蜂須賀，他們的旅館有幾個房間？

「六室。」

「なるほど」我嘴上說，原來如此；但是心裡想：這麼少喔！

蜂須賀彷彿看出我的內心戲，他補充：「因為房間不多，所以我們家族都得上場。．．．旅館裡大部分的工作都是家族成員擔任，其他的就是兼職的幫手，在廚房裡幫忙，還有清理房務．．．其實，城崎溫泉大部分的旅館都是這樣的—家族事業。」

這時，巷口有位先生遠遠地招手打招呼，蜂須賀說他是ＸＸ先生，我沒聽懂那個姓氏，蜂須賀說他是鄰家旅館的經理。

「小さいな街です。ここは（小地方，這裡）」他有點抱歉似地解釋。

是的，溫泉旅館以外的城崎是個雞犬相聞的小地方。走在後巷裡，聽到聲音從後門探出頭的鄰居會禮貌地跟我點頭，彷彿我也是在地的街坊鄰居。我想起半山的溫泉寺，小小的古寺，非常基本的建築，連點裝飾都沒有，門扉就是兩扇素淨的木板，沒有彩繪，沒有雕花，甚至沒有格子。簡單說，就是那種香火不旺的深山寒寺，沒有遠道而來的香客，信徒大概只有當地居民。我們也是因為漫步下山，半途在古剎歇腿。毫無裝飾的素樸廟門半掩，讓人注意到那幾扇門有太多故事，老舊斑駁，飽經風霜，一點也不刻意。我舉起相機，摁下快門，並在腦海裡下了個註解：柴扉，色澤很漂亮的柴扉。我預計，在一旁的老媽會嘟囔：這有什麼好拍的？她只是平淡地說：很久沒上漆了。偷窺大悲殿內部，燈光昏暗，陳設簡單，空無一人。我突然想起川端康成的「雪國」，雖然一般都認為「雪國」應是以新瀉縣的湯澤溫泉為背景；我沒去過湯澤溫泉，我推論，城崎和湯澤的環境應當很相似，日本海沿岸都是雪國，這裡也是那種老日本的溫泉鄉。

蜂須賀問道我們的行程，我提到將去走熊野古道。

「會去湯峰（yunomine）溫泉？」他臉上露出異常的興奮。像個孩子一樣，跟方才穿著三件頭西裝的飯店經理判若兩人。我有點納悶！

「殘念，沒訂到湯峰的旅館。我們會在渡瀨（watase）溫泉過一夜。」

「喔──」他年輕二十歲的眼神突然收斂，又轉成一種懷舊的眼神。「對不起，我想到年輕時，在湯峰溫泉打工的種種。」

於是他侃侃談起他高中畢業後，去湯峰溫泉實習的經過。他生長在大阪，第一次離家就是去湯峰溫泉實習。

「離大阪只有兩個多小時吧？」我插嘴，「這也算『離家』嗎？」

「是的，雖然只隔了兩個多小時的車程，卻是完全不同的環境。大阪是大城市，湯峰卻是深山裡的小村子，對我來說，是最偏遠的地方。那個時代，還沒有手機，沒有WiFi呢！」

我點頭，我比蜂須賀的年紀大得多，我還經歷過沒有網路的時代呢！「最重要的，你第一次離開父母的眼界？所以．．．。」

他點頭，嗨－嗨－說個不停。

「那時候，令尊已經開始經營旅館了嗎？」

「還沒有，其實是我在溫泉打工，讓我父親想到這是個投資的管道。」他停了一下，於是說起了城崎溫泉的歷史。

「您聽過日本的泡沫經濟嗎？」

「略為知道．．．」

「90 年代經濟泡沫崩壞，經濟衰退，97年又有亞洲金融危機，城崎溫泉離人口中心遠，市況更蕭條．．．」

「剛好這家溫泉旅館低價廉讓，所以我父親就買下來經營。」

「令尊膽子很大．．．」

「那時，他有朋友也在城崎經營旅館，邀他進場投資，打造『新城崎溫泉』！」

我很好奇，什麼樣的新城崎溫泉？

「那時，他們成立了城崎溫泉觀光促進會，決定保留城崎的老街，不讓大型旅館進駐；而且要轉型作國外觀光客的生意。」

「好主意！顯然你們成功了！」來的時候，是當地蟹季之前的兩個星期，房間已經不好定，一進入蟹季，房價加五成，還不見得訂得到呢！

「剛開始很辛苦的。．．．」我想起，方才簽名簿上，大部分是以羅馬字母簽名的客人，以方塊字簽名的就我一個。

其實，我也是在歐美旅遊網站的推薦，才知道這個位於日本「後山」的溫泉鄉的。那個網站極力推薦：

如果你這一生，只有一次入住傳統日本溫泉旅館的機會，就應當去城崎溫泉，你會走進時光機器，到上個世紀初的舊日本！

我對舊日本的印象都是從父親收藏的舊書籍，匣式錄音帶，還有自己看過的日片日劇，甚至從舊小說中拼湊出來的。我腦海中的舊日本恐怕不是任何一個年代的日本；如果我擔任導演，必須跟美術設計說清楚我的舊日本，好讓他付諸於具體的布景與服裝，我大概會說，就是從明治最後幾年，貫穿大正，直到戰前的昭和年代。

因為那網站的推薦「舊日本」，而特別繞路來這個溫泉鄉。或許還有個理由罷！我覺得父親會喜歡這樣的舊日本溫泉鄉，而且會想帶老媽來。既然他已經不能來了，我有責任替他來，還要帶老媽來。

沿著山陰本線從京都出發，有些許掉進時光機器的錯覺，尤其是普通列車，悠緩忠實地停靠每一個小站，乘客稀寥，站體簡單，氣氛悠閒；跟擁擠的山陽線有全然不同的氛圍。列車穿出隧道，又是一個河谷、一窪小盆地；秋收時期，鄉間呈現不同層次的金黃；山間偶而現出遠方灰藍的日本海。就連行人的樣子也都不太一樣，簡單樸實的穿著，幾位身著日常和服的女人反倒吸睛，讓人覺得走進二十世紀初的舊日本。日本列島的「後山」，日本海沿岸原本就人口稀少，是經濟較落後的區域。同是兵庫縣的溫泉鄉，山陰的城崎溫泉和山陽的有馬溫泉氛圍完全相異；有馬溫泉的山谷中擠滿了觀光大飯店，城崎溫泉都還是低矮的街屋。即使是2016年，拉皮過的城崎溫泉駅（火車站），月台依舊保留簡單的鑄鐵棚架，除了翻新的水泥站房，幾乎是現成懷舊劇的場景。

還有一兩個星期，蟹季才會開始，觀光客還不多；時未過午，站前的一排商店正在甦醒整裝中，有些還沒開門。還有很多店家保留那種，上半部有玻璃的老式木製拉門。早年台灣的店家也用這種拉門，現在幾乎看不到了。幾年前，在苗栗市區看到一家百貨行，還保留這款店門，內心有很大的激動，照了好幾張相片呢，沒想到這裡一半的店家還這麼守舊。

雖然還不是蟹季，懷石料理晚餐中還是有一道松葉蟹鍋。蟹鍋上場時，我已經飽了，但是放棄那道主菜，實在說不過去。

老媽說話了：「吃不下的話，嚐一點，知道味道就好了。別吃太撐，消化不良，那反而不好。」

於是她說起，有一回跟父親在日本某處吃懷石料理的回憶。父親也像我一樣，吃得太快太猛，硬是把十幾道的懷石小菜清乾淨，結果整夜胃不舒服。時間太久了，老媽已經記不得了，這事件究竟發生在哪一處溫泉名所？可以肯定的是，那時候，他們夫婦都比我現在的年紀還輕呢。就那樣，老媽細瑣地回憶三四十年前的往事，而我在一旁聽著聽著，也把蟹鍋吃了三分之二了。

「叫你不要吃了，還一直吃！」

「慢慢吃，也還好，現在真的吃不下了！」

「能吃，表示你還年輕。」

「我在你眼裡應該永遠年輕罷！」

她沒說話。

城崎溫泉另一個賣點是，旅館會給住客一張連票，前去溫泉區內七所外湯，享受不同的溫泉經驗。「外湯」也就是公共溫泉澡堂，日遊的觀光客也可以買這種聯票，把自己洗到脫皮。但是，這不是重點。儘管湯屋各有特色，泡湯的經驗其實差不多；除非是有露天室外池，雪中的外池泡湯會是日語裡所謂的「最高」的風呂經驗；殘念，雪季還未到！總之，泡湯之外，最大的樂趣其實是；遊客穿著浴衣、木屐，穿梭在街上，從一家湯屋，到另一家湯屋。每家旅館，都提供自己住客不同款式的浴衣與木屐。我們的旅館還提供一只草編提籃，裝毛巾、衣物用的；另一家旅館的容器是個小號的木造臉盆；還有家旅館給個竹簍．．．。日遊，沒訂房的觀光客，可以自行買聯票泡湯，可是沒有這些好玩的噱頭：黃昏前後，城崎的街道上都是這些，身作舊日本浴客打扮的觀光客；入夜之後更有趣：滿街盡是卡卡作響的木屐聲。

「好像我很小的時候喔，滿街卡拉卡拉的！」我跟老媽說，老媽點頭。

夜色中，她低頭不語。