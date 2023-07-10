泰國／網美必訪絕美海景咖啡館！Khaothong Hill เขาทองฮิลล์

疫情前我們曾造訪過喀比（Krabi /甲米） ，喜歡這裡的海與山壁....

疫情後的喀比又讓我驚喜了起來！！天呀！這.....樣的海景餐廳、咖啡館會不會太....浮誇了呢？？

我想，從把水上市場給搬進百貨公司後，還有無數超好拍的廁所，我早已把泰國稱為心目中的「浮誇國」了。

哈哈哈，如果，你曾造訪過，我想你必會認同我的說法（笑）

Khaothong Hill - เขาทองฮิลล์

官網：https://khaothong-hill.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral

粉絲頁：https://www.facebook.com/khaothonghill （有菜單）

電話：+66969919365

英文地址：135 หมู่ 2 Khao Thong, Mueang Krabi District, Krabi 81000泰國

泰文地址：135 หมู่ 2 ตำบล เขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ 81000

營業時間：10:00–19:30

Khaothong Hill เขาทองฮิลล์是一間在疫情期間開幕的海景餐廳（2020年），這裡的風景美絕外，沒想到食物也是很美味，這也是自己喜歡泰國的原因之一！

不少擁有景觀美景的餐廳，也能同時有好吃的食物，即時是一般的網美餐廳，食物、飲品也都具有水準哦！！

位於半山腰的Khaothong Hill เขาทองฮิลล์無法自行開車上去，一定要把車子停在山下的停車場，然後買瞟搭乘餐廳專屬的接駁車上去。

停車場旁的設計還挺用心的，有買票口、候車廳、小賣店（超好買的）、洗手間．．．等，環境很舒服，也很網美（笑）

接駁車來回票價是50泰銖，可抵30元泰銖消費（瓶裝水跟軟飲除外）

搭乘接駁車上山了，可惜，那日下著大雨.......我們撐著傘先趕緊入內去。

高低穿梭的設計，我們到了預訂的用餐區，走到用餐區前，眼前的美景早已吸引了我的目光，心中已不知發出了多少聲「哇」！！！

天呀，這視野也太...無敵了吧？！我，可以在這裡發呆一整個下午.....

Khaothong Hill 根據地形山勢興建，大面積的把眼前的美景給收入室內、室外；用餐區有室內、室外與半戶外區域，且有好幾種設計，這......絕對是標準的網美餐廳呀！！

還有許多角落都像是早已安排好的拍照場景，天呀！！這......也太美，太...好拍了吧？！

餐飲種類也不少，這次我們是有在地朋友幫大家點好菜了，今天吃的是泰南美食，在看菜單的時候，有從廁所回來的朋友說：一定要去看女生洗手間......我就這樣跟著莉莉安小貴婦來到了Khaothong Hill的女生洗手間，哇！這.....也太美的窗景！！

這.....是洗手間，哈哈哈，原來在這裡美景是可以如此浪費呀！這....視野絕佳的位置不需要用來擺訪餐桌，就讓大家上洗手間時，仍有美麗的海灣風景可陪伴呀！！

兩間的風景都好....美，本下著雨，突然出了太陽，當陽光灑在綠色樹葉上時，這....畫面好美，好療癒哦！

而廁所的窗戶就像是絕美的自然畫作呈現在牆壁上，哇！！讓我們就這樣在廁所又待上了快十分鐘（笑），這.....又是一個浮誇的洗手間呀！！！

攀牙灣安達曼海上的無數島嶼的美境盡收眼底，喀比海上特殊的喀斯特地貌在這裡全都能清楚瞧見；哇！真是太....美了吧？！

海上的不知名的小島像是仙山，加上大雨、烈陽....等變化，真是奇妙極了！嗯，眼前的壯闊的美景，真心建議親訪感受哦！

這裡有提供泰式料理，也有一些西式料理跟飲料、甜點，菜餚的費用上約200~400泰銖左右，價格對來自台灣的我們並不算貴。

與自己疫情前曾造訪過喀比的網美餐廳來說貴了一點，不過，真心覺得眼前的美景無價呀！！

那日上桌的菜肴有泰南常見的蟹肉咖哩麵線，看似沒啥攻擊性的模樣。

其實還辣得挺過癮的！！另外還有現在有的特別食材。

據工作人員解說，這是生長在這一區，且下雨才會生長的香菇.....感覺有點像是「雨時菇」加上香料、咖哩烹煮後，也好好吃，且很下飯。

還有炸春捲裡頭包著蝦，這也好吃。

另外還有酥炸的淡菜，這...還挺娑嘴，讓人一口接著一口，很有鹹酥雞的ＦＵ！

酸辣糖醋魚塊，這也是超下飯的，酸、辣都夠味，透別是酸度也夠，也好吃，入口時滿滿香茅，有著濃濃的泰國味。

還有黑漆漆的魷魚，吃到牙齒跟嘴唇都黑乎乎了，不過，新鮮的海滋味在魷魚跟醬汁全都吃得到呦！

黃咖哩魚這是當地著名的美食，不過，感覺似乎與我們叫不對味（笑）這魚也是挺特別，是這裡限定的，可是這調味不太是自己的菜，所以嚐了味道，就先跳過嚕。

泰式烘蛋，這....是每次來泰國比吃的，哈哈哈，簡單的美味，就是如此迷人呀！！

單吃、沾醬、配飯都好好吃呦

這上頭放滿油蔥酥的酥炸酸甜蝦，這...味道好親切哦！想起了避風糖的作法，也讓我想起了客家滋味....

嗯，可能是因為泰南（普吉島）這裡融合了不少華人美食的烹煮方式，管他是啥什麼菜，好吃就好嚕（笑）

什錦蔬菜，很台的味道，不過，也很配飯嚕！

今天，吃午餐配絕美的海景，還有冷氣可吹；真是太....喜歡 Khaothong Hill 了！食物好吃，又好好拍

離開前，可別錯過山下的商店，裡頭的衣服質感不錯，價格也時會呦！

大家在這裡採買後，才依依不捨的離開了Khaothong Hill เขาทองฮิลล์；這裡已列為自己在 喀比最喜歡的餐廳跟咖啡廳了，下次，我還要來發呆

對了，這裡的夕陽可是精彩美絕了；如果有機會來到 喀比/甲米的朋友們可別錯過嚕！

. ................................吃喝玩樂，沒有終點

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