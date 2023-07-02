泰國／普吉島魔法嘉年華樂園（Carnival Magic/ คาร์นิวัลเมจิก），全球獨一的泰國嘉年華主題樂園

疫情之後，我已第三次前往普吉島；這次很開心能夠搭乘燦星旅遊包機虎航直飛普吉島的首航班機，明顯感受到台灣與普吉島的距離變近了，少了轉機的時間，4個小時20分鐘台灣直飛普吉島輕鬆抵達。

中午台灣出發的航班，真的可以去普吉島看夕陽哦！台灣虎航直飛普吉島（Phuket），中午出發，剛好在海灘上看夕陽，享受島嶼度假。

不過，那天我們下飛機後，並非往海邊前進，我們往普吉島新開的夢幻嘉年華樂園（Carnival Magic ）前進！

我必須得說，從看到門口的第一眼，我還無法知道裡頭有多浮誇.....入內後，驚喜連連呀！

夢幻嘉年華 Carnival Magic คาร์นิวัลเมจิก

網站：https://www.carnivalmagic.fun/

地址：999, Kamala, Kathu, Phuket 83150泰國

電話： +6676385222

營業時間：星期三、星期六、星期一17:30–23:30（目前一週營業三天）

店休日：星期二、星期四、星期五、星期六

裡頭有餐廳、賣店、遊樂設施、市內表演、街頭遊行....等，這應該可以算是泰國版的迪士尼樂園吧？！

嗯，如果哪天在這裡出現了旅館，可以住宿，那就真的像極了迪士尼樂園嚕（笑）

好多關於夢幻嘉年華樂園（Carnival Magic）的細節想介紹給大家，但真的太多太多的地方，等著大家去發掘了。

今天就簡單快速介紹一下嚕！

哈哈哈，也許本篇沒法太過仔細與全部呈現；但相信朋友們，不管大人、小孩，來到這裡都能玩、吃得開心哦！！

對了，如果是喜歡拍這照的朋友們跟網紅們，那可更不能錯過嚕！

夢幻嘉年華（Carnival Magic）是全球獨一的泰國嘉年華主題樂園，主要分為以下四個區域：

第一區：嘉年華遊樂城 (Carnival Fun Fair)

購物街， 來自泰國各地的各類特色優質產品，以「嘉年華」的裝飾風格在個商店中。

還有提供泰服換裝與拍照的服務，另外還有不少適合小朋友們的遊樂設施。

如： 旋轉茶杯，摩天輪，賽車，小火車和旋轉木馬等。（不過，這些都是需要額外付費的呦）

對了，這裡的洗手間絕對是重點，天呀！！男、女洗手間都成了遊戲場，讓我差一點都忘了上洗手間，都在裡頭玩開了；哈哈哈，這.....洗手間可太浮誇了！

如果朋友們曾去過曼谷百貨公司Terminal 21的洗手間，覺得驚喜的話，那相信你來到這裡，應該就走不出去了吧？！

洗手間有：扭蛋機、恐龍屋、太空船....等，真是太.....驚喜，又好玩了！

透過視覺、聲音、觸覺....等，這應該是自己目前最驚喜的洗手間嚕（笑）

第二區：天堂鳥自助餐廳 (Bird of Paradise Buffet Restaurant)

這自助餐廳真的很浮誇耶！

浮誇得大，同時可以有 3,000人用餐；也浮誇的美麗與好拍照，可以看到大孔雀的裝飾，也是網美們最愛的拍照地。

另外，這麼大的場地，靠牆一圈的位置全都是食物供給區，據說有超過100種 食物。

包括西式和東方菜，印度菜，素食和清真食品；天呀！好浮誇吧？！

我好弱，選擇困難，還真不知道要拿什麼食物，天呀！！太多，太難選嚕（哭哭）

第三區：水榭宮殿 (River Palace)

水榭宮殿 (River Palace) 是一個大型遊行劇場（表演廳內不能攝影，且需要將相機、手機都放入置物櫃中，所以我就用洗手間的照片來代替；哈哈，我是多愛這裡的洗手間）

佔地超過16,000平方公尺，它是 泰國最大的劇院，也是世界上最大的劇院之一。

劇院主體建築長度達200公尺，設有2,000個座位，院內的舞台70 公尺 長、22 公尺 寬，全球最大的室內花車巡遊表演就在這裡。

該表演名曰 「水上嘉年華」 (River Carnival) ，將泰國藝術與現代技術完美結合，表演時長約為60分鐘，其亮點在於全球最長的巡遊花車。

達70公尺，和空中客車A380的機身長度相等，創造了最長花車的世界新紀錄。（這一區不能拍照呦）

我們看完後，好奇這些花車需要多大的倉庫空間呢？據說要六架 A380停放空間.....哇！！光倉庫也讓人覺得浮誇了吧？！

那晚，要前往看演出前， 夢幻嘉年華有限公司首席執行官丘亮先生說：這是全世界唯一在室內演出的「花車遊行」.....

這讓我想起了北美每年的花車遊行，確實都是在戶外，好像還真沒看過室內的「花車遊行」呀！這....真的很浮誇呦，在室內看花車遊行，邊吹著冷氣，舒服極嚕！

第四區：歡樂燈國 (Kingdom of Lights)

這.......又是一個超級浮誇的世界呀！！天呀！！熟悉的神戶燈光秀。

在這裡是N倍大....超過了 4,000萬盞精美裝飾燈，讓人驚喜連連呀！！！

「星光燈河」(River of Lights)，數千萬盞燈裝飾在美麗的鍛鐵結構上。

全長50公里，以泰國的獨特圖案為樣式，可以從在不同的角度欣賞這數以千萬計的燈光奇觀。

夢幻嘉年華樂園（Carnival Magic）真的很浮誇！！濃濃的泰味遊樂園，好歡樂呦！

我想我的照片呈現不出園內的30%，疫情後的普吉島又多了個新景點，這裡真的挺讓人驚喜的，有來普吉島的朋友們別錯過嚕！！

. ................................吃喝玩樂，沒有終點

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「夢幻嘉年華」（Carnival Magic/ คาร์นิวัลเมจิก）裡頭還有可愛動物跟表演呦！