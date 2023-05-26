日本／親子必去！部瀨名海中公園海中展望塔 360度環繞觀景窗、不用坐船就能看到魚

沖繩之旅第三天，我們離開北沖繩，準備回到中部，第三天住宿地點位於恩納，算是沖繩的中部，沿著海邊往恩納前進。本來打算去完瀨底島，吃完午餐後再去萬座毛，就準備進飯店chenk in了。但因為瀨底島比我預期還要空虛一些，感覺沒玩到什麼，就決定安插一個海中展望塔。

而也因為多停留這個景點，我們便把萬座毛捨棄了，自由行就是如此彈性，隨著實際情況、心情刪減或變更行程，這也是自助旅遊最吸引人之處。

海中展望塔位於部瀨名海中公園裡面，這一個公園裡面有兩個景點，一個是乘坐玻璃船看魚，另一個就是海中展望塔。因為我實在不太喜歡坐船，自然就把玻璃船捨棄。

部瀨名海中公園附有免費停車場，大概可以停放200輛車輛，導航公園，進去前會看到守衛室，直接告知守衛要去哪裡就ok了。

停好車往裡面步行沒多久，就會看到自動售票機。

票價如下：

若只遊覽海中展望塔

大人：1050日元

小孩4歲以上～初中生：530日元

而如果兩個都要遊覽（海中展望塔+玻璃船）：

大人：2100日元

小孩4歲以上～初中生：1050日元

團隊優惠：10人以上可享10%優惠

買好票，到旁邊的候車處等車，載我們去海中展望塔。

園區提供的免費紅色接駁巴士，外觀可愛又復古，我們是一定要坐一下的。不然其實距離不遠，步行大概10-15分就可以到達，不想坐車也可以用走的，邊走邊看海，很愜意。

因為接駁巴士是採定點定時發車，一個小時大概3班，回程我們沒有搭到時間，就是用走的回去。

屁股還沒坐熱，就到達目的地啦！有看到在這長橋遠方的塔嗎？當初無意間看到這景點，我就立刻決定捨棄萬座毛，改來這裡。

這裡是沖繩本島唯一一個海中展望塔，在海中央蓋了一個塔，走在橋上就像走在海上一樣。

可惜我們去的那天陰天，風超大，不然若有藍天白雲一望無際的海景，一定超級漂亮的。

這個塔厲害的地方，可不只是因為它蓋在海上而已。進到塔裡，沿著旋轉樓梯，要一直往下走，大概下探到水深5M的高度。

展望塔裡設有24個展望台窗戶，可以用360度視角，觀賞水深5M的海底，有哪些亞熱帶色彩斑斕的魚群們。

一年四季溫暖如春的沖繩諸島，屬於熱帶、亞熱帶氣候帶，熱帶、亞熱帶海域的特點就是海水可見度高，在珊瑚礁地區的海域，有著多種魚種。我覺得這些魚超幽默，在海中身體隨著潮汐前後移動，這畫面是在一般水族館、海生館都看不到的。

看影片就能懂我在說什麼，影片在這：

https://www.tiktok.com/@cetustar/video/7214480749385338118

海中展望塔沒有參觀時間的限制，但注意不可再次進場喔！簡單說就是進去以後，如果出來就無法再次進去了。看完了海中的魚，這裡魚又那麼多，小朋友一定會想餵魚吧！

在展望塔出口就有一台魚飼料機，如果沒有零錢，可以跟工作人員兌換。我本來以為是要先買飼料，後來工作人員告訴我，先去參觀，看完出來再跟她換零錢餵魚。她還以為我是要進到塔裡面餵魚，一直努力用英文跟我解釋「like Titanic」「like Titanic」

說裡面像鐵達尼號一樣，室內是無法餵魚的……。

哈哈！我知道，我只是想確認魚飼料是否要先買而已，工作人員真的好可愛。拿著外觀像是冰淇淋的魚飼料，彷彿在大海上餵魚，日本的魚飼料連外盒都做成餅乾，真是環保，看了我都想吃一口。

海中展望塔對我來說是一個新奇的景點，加上部瀨名海中公園就是一個臨海公園，園內美景本身就像一幅畫。如果有乘坐玻璃底遊艇又參觀展望塔，大概可以停留1個半小時，如果像我們只參觀展望塔，大概就停留1個小時。不會花費太多時間，又蠻新鮮的體驗，分享給大家。