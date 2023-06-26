泰國／台灣虎航直飛普吉島！ 中午出發 落地剛好享受普吉島的夕陽海灘

普吉島，對我來說是挺有紀念意義的地方；十多年前，我就是因為朋友的介紹讓我從普吉島（ Phuket） 開始認識泰國，這麼多年來，慢慢改觀而愛上了泰國......。

前年，台灣還沒有開放，泰國境內也未全面開放時，疫情後我的第一趟出國旅程也是「普吉島」。

去年11月一個國際媒體團，目的地也是「普吉島」，嗯，是個有緣分的地方（笑）

之前從台灣去 普吉島（ Phuket） 都是要在曼谷轉機，大概單程最快都得花上7個小時。

現在有台灣虎航直飛普吉島，真的是太....方便了。

直飛單程只需要4個多小時，中午起飛，抵達普吉島時，剛好可以去看夕陽，吃晚餐嚕！

5/10那天由燦星旅遊包機，台灣虎航直飛普吉島，也許是太興奮了，我跟坐旁邊的朋友竟然一路聊天聊到了普吉島（笑）

感覺真的是挺快的耶，那日機上提供的是最經典的排骨飯。

我們一路吃吃喝喝，一點兒都不覺得時間過得很慢，也看到有人把想看的影片下載在手機上，依舊能在高空中享受著屬於自己的機上娛樂哦！

普吉島本來就是許多歐美觀光客島嶼度假的清單之一，這次發現有不少印度人跟俄羅斯人呦！

機場接待來自國際的飛機、旅客都很熟悉，抵達普吉島機場，也感覺不到疫情的存在，似乎就跟以前一樣吧？！

不過，這可是自己第一次在 普吉島（ Phuket） 過海關，這裡也能直接申辦落地簽，果然，度假勝地就是方便極了！！

申辦的程序與曼谷機場一樣，旁邊還貼心地提供付費的照相服務。

讓一時興起買票來普吉島的旅客，也能輕鬆辦理落地簽，這裡的換錢櫃檯，電話卡櫃檯也全都有，真是方便極了！

那日聽朋友AJ說，才知道原來普吉國際機場(HKT) 可是泰國第二大運輸量的機場（第一大當然是曼谷的蘇凡納布國際機場）

這裡也有退稅櫃台（在泰國買5000元泰銖可辦理退稅），嗯，人家普吉國際機場 (HKT)可不是小機場呦!

哈哈哈，因為一直聽週遭人說，這裡是小機場.....其實，這裡還挺像是蘇凡納布國際機場縮小版吧。

20年前聽說普吉島跟台灣有直飛的班機，但後來就沒有了。

終於在睽違20年後的5/10搭到了首航的班機，有點開心與興奮。

當然，台灣出發登機前，泰國觀光局台北辦事處也準備了禮物（行李袋）給大家。

之後抵達普吉島落地之後，泰國也準備了小禮物（防水袋）給旅客，真心希望，這條航線能從包機， 變成是固定的航線。

這...就要取決於市場大家的造訪的情況嚕。

目前台灣直飛普吉島的航空公司只有台灣虎航，開航初期，每週營運兩班，去程航班IT503，每週三、六的中午12:20自桃園機場(TPE)起飛。

回程航班IT504，每週三、六的下午16:45自普吉國際機場(HKT)起飛。目前是燦星旅遊包機，也推出了團體行程與機加酒的半自由行。

嗯，因為認識泰國觀光局與燦星旅遊的負責人，所以幫大家要了個小小優惠嚕。

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