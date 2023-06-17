泰國／Chivitr Wellness Retreat，身、心、靈的放鬆之旅

來到泰國SPA是不能錯過的，且來到了普吉島Phuket，這休閒度假勝地，當然要讓自己好好的休息一番。

這次我們安排了一整天的時間到了 Chivitr Wellness Retreat。

這次我們造訪的Chivitr Wellness Retreat除了有舒服的SPA外，還有中醫生能透過問診方式來調養身體。

Chivitr Wellness Retreat

網站：http://www.chivitr.com/

英文住址：14 106, Rawai, Muang, Phuket 83100泰國

泰文住址：14 106, ตำบล ราไวย์ Muang, ภูเก็ต 83100

電話：+6676388838

這次因時間有限，所以並未能更深入的體會身、心淨化的課程，聽接待我們的經理說，有些外國人一來就是一整個星期。

入住這裡，透過一連串的課程來作自我「身、心、靈」調整與休息。

這裡讓我想起了快二十年前自己工作曾引進國外的一些觀念與儀器，要在台灣開設「抗老化中心」，嗯，這....應該也是其中的一環。

過去的隱學，如今也都成了顯學，加上年紀漸長的關係，似乎自己與周遭的朋友們的生活話題都已充滿了「健康」、「養生」.....

我想， Chivitr Wellness Retreat 是個很適合讓身、心、靈休息吧好地方。

那日我們來到這裡學習「呼吸」，朋友們疑惑，呼吸？需要學習嗎？

不就是本能的，每分每秒都在呼吸嗎？嗯，我也很疑惑......

其實，我覺得調整呼吸，就跟調整心情一樣；有點像是「靜心」的方式。

透過像是瑜伽的方式，先在地面上盤腿，闔眼。

接著還有躺下來，學習與感受呼吸，在這個期間，聆聽了周圍的聲音，有鳥叫、蟲鳴、水流聲、車聲、腳步聲....等。

靜下心來，打開耳朵，敞開聽覺，用聲音來感受世界，當然也能聽到自己的心跳聲與呼吸聲音。

後來還到室內的泳池，這是昏暗的空間，搭配上一些器具來繼續學習呼吸，嗯，放鬆，才能浮起來。

不過，這我有點難，因為自己怕水，所以在水裡頭很難學會放鬆，當然此時的呼吸也就亂了.....

同行的香港朋友說：這像是潛水時有的課程.....後來，聽朋友說，自己最後在教練與朋友的協助下，還是有順利的浮了起來....

嗯，我們從地面到水裡頭，慢慢學習與用心來感受「呼吸」，調整好呼吸，身體變得輕鬆舒服。

再搭配上中午特製的有機料理，讓入口的食物除了美味外，更多了幾分的養生健康。

Chivitr Wellness Retreat中心的女主人是個有故事的人，她經歷了義大利籍的先生罹患癌症到去世...

所以對養生健康更加重視，她將多年的照顧看護經驗，透過學理的科技與有效的轉換成課程來分享給大家。

午餐吃了什麼，我就不一一介紹了；因為，我想這裡的餐食應該是一期一會吧？！

用的是自家種植與附近小農合作的食材，根據每日材料，決定今日的餐飲。

且融合了泰北、泰中與泰南的特色風味，還考慮到了健康與營養均衡哦！

這裡還有中醫生（會說一點中文），可以針對需求做些診療。

也能提供如針灸、拔罐...等中醫的服務；那日， 美麗的女中醫生教我門一些生活上重要的穴位。

而自己則是在這裡做了一個相當舒服與放鬆的ＳＰＡ。

很舒服，很放鬆的一天；這樣的度假很喜歡，不趕路，就只是享受，真是幸福極嚕！！

普吉島Phuket 是度假，不是趕路，即使找個面海的飯店，看著大海發呆、做日光浴也是件美好的事。

今日提供給大家另一種 普吉島Phuket度假的選擇，花上一天，去調整「身」、「心」、「靈」也很不錯哦！！

............................................................吃喝玩樂，沒有終點

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