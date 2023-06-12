日本／櫻花名所百選【打吹公園】！賞櫻之餘來張「解脫紙」將不好的事留在羽衣池裡吧

很喜歡倉吉老街上的建築，之前曾造訪過兩次，走訪過不同的店家，每家都很有特色，風格，挺喜歡這個鳥取小鎮～倉吉，喜歡拍照，或是當網美的朋友們，來到鳥取時，絕對不能錯過呦！

這次因春季造訪，為了來此賞櫻才造訪的打吹山腳下的公園～打吹公園，這裡可是山陰地區首選的櫻花名所，公園內有約4000棵櫻花，據說還有40,000棵杜鵑花，感覺春季百花齊放時，熱鬧極嚕！！

除了此意外，據說這裡的夏季綠意、秋季紅葉、冬季山茶花，一年四季都有特色，也都很美，也被選為「日本的都市公園百選」；嗯，感覺似乎是個挺厲害的公園。

打吹公園

網站：https://www.city.kurayoshi.lg.jp/gyousei/div/kensetsu/kanri/5/

英文住址：Nakanocho, Kurayoshi, Tottori 682-0824日本

日文地址：〒682-0824 鳥取県倉吉市仲ノ町

解脫紙哪裡買：

倉吉白壁土蔵群観光案内所

〒682-0821 鳥取県倉吉市魚町2568-1

營業時間：09:00–17:00

平日櫻花盛開時，還真是不少的車，瞧停車場滿滿的車輛，就不難想像這裡有多麼熱門；之前在鳥取許多地方賞櫻，還真顯少看到這麼多人，熱鬧的區域。

這裡，從還沒進入到公園時，看著人潮就不難想像，應該挺厲害的吧？！

在公園裡頭，有個名為「羽衣池」的水池，池中還有紅色小橋串接，搭配上盛開的櫻花雨倒影，還真是美麗；嗯，有著濃濃的日本風情，好美好美呦！

今年櫻花早開，造訪時已是滿開，有風吹過時，還能隱約瞧見飄落的櫻花雪，其實還挺像電視劇、電影中的場景，氛圍相當不錯。

公園旁有幾攤屋台（路邊攤），看到不少此賞櫻的年輕男女或是學生們，都駐足買些點心，除了滿足了眼睛的視覺，也沒忘了滿足自己的味蕾。

據說在晚上的時候，也是挺魔幻浪漫的，在賞櫻季節會舉辦「倉吉春天祭典」，會有約500盞小燈龍。

嗯，可惜我們沒有住附近，沒機會看到晚上的模樣，正如，自己造訪倉吉老街時，也常想，如果下一次能在附近住上一晚，看看晚上寧靜的老街，倉吉的白壁建築，應該會挺美的吧？！

打吹公園的名字還挺美，挺浪漫的；很好奇，這裡名字是否有啥特別意義呢？公園內的「羽衣池」名字也挺美的，原來，這可是有個傳說故事。

傳說公園所在地的打吹山有個關於「天女」的故事。有一天，嫁給了凡夫俗子的天女（仙女）找到了飛天用的羽一，她將羽衣披在身上時，瞬間就忘記了之前在凡間所發生過的一切事情，只留下了孩子與丈夫後，就返回天界....；而打吹公園內的羽衣池就是因此而得名的。

也因次傳說，羽衣池的紅橋上偶爾會看到有人在丟棄「解脫紙」，這紙張是可以溶解在水中的，且上頭書寫著的事物是可以被遺忘的，有人把過去的失敗和不好的記憶給書寫在紙張上，讓那些不好的事物跟紙張一起溶解在水中.......嗯，這算是一種將過去不好事物放水流的概念吧？！

這張名為「解脫紙」要去打吹公園馬路對面的「觀光案內所」購買，400泰銖，可以買到一張紙跟一個御守，御守有藍色的粉紅色，據說分別是與事業跟戀情有關，買完之後，裡頭還有一張說明書。

上頭寫著日文，但我看不懂。啊～原來紙張兩面的圖案不同，寫法意義略有不同呦

我們書寫完畢後，在羽衣池中投入，之後紙張會慢慢溶解於水，其實，方式挺簡單的；也不知道是否靈驗，但就試試看嚕（笑）

打吹公園，似乎也是挺生活化的公園，有些人在公園內的石椅上發呆、曬太陽，且年齡層還相當廣泛，從小孩到老人都有。

嗯，原來沒上班的人還挺多的，造訪那日人還真不少，這裡的櫻花挺美，挺浪漫的。

旁邊就有屋台可以買東西，過了個馬路到了倉吉白壁區域，老建築的街道與小溪水，超適合拍照的.....

嗯，「打吹公園」很方便且功能十足的一個賞櫻景點，若春櫻時節造訪鳥取時，可別錯過嚕！

................................吃喝玩樂，沒有終點

快樂雲@FB、happycloud IG INSTAGRAM按個讚， 大家一起在全世界打卡