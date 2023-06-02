日本／一年只開放兩季的絕美京都賞楓點！八瀨大原瑠璃光院

我想「瑠璃光院」應該是京都最貴氣且最難預訂的賞楓景點吧？！

參拜費：2000日元/人

因為受到文化財的保護，平日不對外公開，直到2015年起才改為只在春季和秋季開放。

春季在5月至6月新綠，秋季則是在10月至12月期間，可以上網去預定參拜時間，但名額有限。能否入內得隨緣，自己造訪時就遇到好幾組人都因為沒預約到，想現場碰運氣，但都不得其門而入。

瑠璃光院

英文地址：日本〒606-0067 Kyoto, Sakyo Ward, Kamitakano Higashiyama, ５５

日文地址：〒606-0067 京都府京都市左京区上高野東山５５

網址：http://rurikoin.komyoji.com/

電話：+81757814001

每年開放時間與預約：請看官網

「 瑠璃光院」 位於比叡山山腰下，名叫「八瀨」的地方，據說日本飛鳥時期，在「壬申之亂」中背負重傷的大海人皇子（天武天皇）在「八瀨釜澡堂」泡過澡之後，傷勢竟然不藥而癒，因此吸引當時許多貴族和武士來此修養。

現在的建築物是於昭和初期所建造的日本茶室建築，佔地一萬兩千坪的土地上設有3種不同風格的庭園，其中之一的「琉璃庭」因其中一面覆蓋了滿滿苔蘚，而得其名。

在網路上流傳的美照的拍攝點（日本絕景）就在書院二樓，窗外一望無際延伸的紅葉景色，和映在如同明鏡般的桌面上的紅葉倒影結合在一起。

那夢幻的美景，就這樣吸引了無數的人造訪。

大家可以看到網路盛傳的照片，真的是太美，太....夢幻了；

有朋友問：「那，現場呢？....」

嗯，大家可以仔細看本篇，我的照片都是沒有修片的呦！

「 瑠璃光院」 即使已經進行人員預約管制，但人還是很多，很多....；大夥就是衝著這美景而來。

旁邊的房間還設置了抄經體驗區，提供了墨水筆，看著窗外的楓紅美景，邊抄寫著經書，可以稍稍遠離人群，讓人心情平靜點。之後可以到一樓的琉璃庭內眺望美景，喝杯茶（需另外付費）。

琉璃庭園是「琉璃光院」這個名字的由來；琉璃庭內其中一面蓋滿了苔蘚，苔蘚之間還有一條小清流流淌在其中，非常優雅！

不過，院內建築空間不大，且秋日人群眾多；那日還遇到住持出來誦經，稍能感受這裡是寺院，而非只是賞楓的景點。

「瑠璃光院」對我來說是個要來秋天朝聖的地方，但朝聖之後，我問問自己，還會再來嗎？

我想，應該是遲疑，且大概不太會再來的吧？！

不是這裡不美，只是真的人太多太多了，放上了到底同時有多少人都在那張桌拍照的照片給大家瞧瞧；其實我看著大家，想著剛剛也在那群人之中的自己，感覺還真是奇妙呀！！

如果沒有這麼多人的話，我想， 「瑠璃光院」 應該會是不錯的地方；其實挺羨慕之前沒爆紅前曾造訪過的朋友們，當年的清淨與獨享，我想，應該是回不去了吧？！

楓紅時間， 「瑠璃光院」附近可是很美的呦！

我記得第二趟，我來跟朋友會合上比叡山的時候，光在纜車站附近，就已經讓我駐足許久。

等朋友等得一點都不無聊，甚至聽到她喊著我的名字時，我心想，怎麼會這麼快....

若楓紅時節要來「瑠璃光院」的朋友們，可要有第一班公車也許搭不上的心理準備哦！！

因為排隊等車的人真的是太多太多了.....如果不想等公車的話，搭乘叡山電鐵 叡山本線在「 八瀨比叡山口」下車，慢慢散步過河走過來哦！！

簡單記錄一下京都著名的賞楓名所 「瑠璃光院」，不知道下次再見又將會是何時？！

. ................................吃喝玩樂，沒有終點

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