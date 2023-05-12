【印度│孟買】獨自探險！前進亞洲最大貧民窟！達拉維貧民窟（Dharavi）& 千人洗衣廠（Dhobi Ghat）

從台灣轉機越南胡志明市，將近10個小時的飛機，半夜抵達孟買機場，崩潰的站在半夜孟買機場辦SIM卡，花了足足兩個多小時，櫃檯人員重新辦了3次依舊失敗，只好跟我說welcome to India, get used to it,hahaha，最終妥協只好買了別人的SIM卡，幾次波折後，快速叫了Ola，抵達孟買的住宿地，位在Colaba區的 Backpacker Cowies ，三個晚上總共 NT 1,398元（466元/天）！ ※機場到Colaba區，只需要 800盧比（NT296）

Step 1│孟買Mumbai│利奧波德 Leopoldo Cafe Bar

之所以選擇這間 Backpacker Cowies，唯一的原因就是它距離我此行最重要拜訪地點，走路只需要5分鐘，Leopoldo Cafe Bar！Leopoldo Cafe Bar，它在《項塔蘭 Shantaram》這本自傳小說裡面，頻繁地出現，對我來說，是非常重要的一個地點！

▲利奧波德 Leopoldo Cafe Bar 分享 facebook

這十幾年來，每年重讀好幾次，總是讓人心嚮往之，告訴自己總有一天一定要前往印度的唯一原因，而這次下定決心請了長假，拋下工作，終於真的踏上印度這塊土地了！！

非常推薦大家找這本小說來讀，看完可能也會跟我一樣魂牽夢縈🤣

畢竟這是一趟因為《項塔蘭》而開啟的旅途，就以他的開場做旅行的開頭吧！

「花了很長的歲月，走過大半個世界，才真正學到什麼是愛與命運，以及我們所做的抉擇。」「在痛苦萬分的當下，當鐐銬是你唯一僅有的，那份自由將帶給你無限的希望。要痛恨，還是要原諒，這抉擇足以決定人一生的際遇。」

▲利奧波德 Leopoldo Cafe Bar 內部 分享 facebook

利奧波德 Leopoldo Cafe Bar 除了《項塔蘭》這本小說有名外，還有一個備受關注的原因，2008年孟買恐怖攻擊事件裡，它是12個被攻擊地點中的其中一個，當時的彈孔至今也被保留了下來。

▲利奧波德 Leopoldo Cafe Bar, 最後是彈孔

▲利奧波德 Leopoldo Cafe Bar, 2008年孟買恐攻留下的彈孔 分享 facebook

（項塔蘭Shantaram在印地語裡，是「和平之人」的意思，作者是澳洲人，因為吸毒搶劫在澳洲入獄，越獄後逃到印度孟買，加入孟買的黑社會、跑去打阿富汗戰爭所見所聞的故事，非常精彩，Apple TV後來有翻拍成影集，懶得看小說的人可以看看，但改動幅度太大，沒有小說好看就是了）





Step 2│孟買Mumbai│佛教甘赫瑞石窟 Kanheri Caves│門票300RS

交通方式：搭公車（6RS）→ Churchgate 火車站搭火車（15RS）→ Borivali 火車站（72RS）→ 用Oia 到Kanheri Caves門口（72RS）→ 園內來回巴士到石窟門口（20RS）

早晨的孟買，先去拜訪了 利奧波德 Leopoldo Cafe Bar，簡單吃早餐後，搭公車轉乘郊區火車前往孟買西郊參觀佛教甘赫瑞石窟 Kanheri Caves，它坐落在Sanjay Gandhi 國家公園裡面，進園區後，會看到很多年輕人騎腳踏車入園（太瘋狂了，上坡耶），往前走就會看到巴士，上去直達Kanheri Caves門口（10RS），我個人是覺得蠻遠的，建議搭車上去就好！沿路會看到一些動物、村莊和滿滿的樹林，如果下來想用走的，可以去參觀動物園，但我沒有興趣就沒去了~

甘赫瑞石窟 Kanheri Caves，聽說是唐玄奘以前到印度時停留下來的修行處，也是密宗所言的八十四成就者石窟，可追溯到公元前1世紀到10世紀，Kanheri 來自梵語Krishnagiri，意思是黑山，總共有109洞窟，前面幾個洞窟保存得還不錯，可以看到精細的石雕，但後面的都沒有什麼東西，大部分的人跟我一樣，走前面一半就回頭了，坐著遠望風景也是很不錯的！

※要離開 Kanheri Caves的話，在同一個下車地點就可以搭車，可以問一下周圍的人什麼時候發車，建議是坐巴士（10RS）回到國家公園門口，因為真的很遠（當然也可能是我廢🤣）

▲Sanjay Gandhi 國家公園內 來回巴士 分享 facebook

▲Sanjay Gandhi 國家公園巴士上前往Kanheri Caves

▲Kanheri Caves 地圖

※你可以選擇要走路線1.2.3，最長約1.5小時，我走最短的而且看完重點石窟後我就回頭了（大熱天我是個小廢物😂）

▲Kanheri Caves 進入園區第一個石窟

▲Kanheri Caves 石窟

▲Kanheri Caves 石窟

▲Kanheri Caves 石窟

▲Kanheri Caves 外，等待巴士開車前看猴子吃水果

▲Sanjay Gandhi 國家公園巴士上看勇者們牽腳踏車上山（中午正熱的時候）





Step 3│孟買Mumbai│達拉維貧民窟（Dharavi）│免費

交通方式：Borivali 火車站（5RS）→ Mahim Junction火車站

從Borivali 火車站到Mahim Junction車站，出車站就可以看到貧民窟的入口，天橋連接很方便就可以抵達，達拉維貧民窟，是全亞洲最大的貧民窟，位於孟買的中心地帶，範圍大小僅次於墨西哥和肯亞的貧民窟，排名全世界第三。

走在貧民窟的街頭，我一個人是沒有覺得危險，也可能是我走得不夠深入（？），在貧民窟的街道上，他們自成一格的生活圈，想得到的各種生活小商店都有，有一些建築物上面還有美麗的壁畫，髒亂的地方一定有，但整體來說，是我可以接受的範圍（尤其跟Dhobi Ghat相比的話），當然不包含建築物內的設備，整體氣味也是我可以接受的。

▲達拉維貧民窟（Dharavi）漂亮的大型塗鴉牆

之所以會想來貧民窟走走看看，最主要的原因還是因為《項塔蘭》的主角，曾經住在孟買的貧民窟，他在書中描繪的那些孟買底層的生活，讓我著迷，哪怕我無法深入，也想一探究竟，相信我看到的，應該已經比書中當時的情況要好上許多倍，但還是覺得無法久待在此就是了😂

▲達拉維貧民窟（Dharavi）大馬路上

▲達拉維貧民窟（Dharavi）街邊小吃

▲達拉維貧民窟（Dharavi）街頭

▲達拉維貧民窟（Dharavi）街頭

▲達拉維貧民窟（Dharavi）街頭

※巷子裡面我就沒有拍照了，大家可以自行去參觀看看！





Step 4│孟買Mumbai│千人洗衣廠（Dhobi Ghat）│免費

交通方式：Mahim Junction火車站（5RS）→ Mahalaxmi火車站

▲千人洗衣廠（Dhobi Ghat）天橋上觀景台

Mahalaxmi火車站平台上就可俯瞰整個洗衣場，它擁有百年歷史，是世界最大的露天人工洗衣廠（應該不會有更大的了😂），洗衣廠附近很多高樓大廈，跟洗衣廠產生巨大的落差，遠看洗衣廠只會覺得很壯觀，我看大部分的人都是走到觀景平台上俯瞰拍照，我看旁邊有路可以走，我就一個人順著那條路走了進去Dhobi Ghat 裡面，沒有任何人阻攔我，也沒有被收取任何費用，也依舊感覺是安全的。

一走進去Dhobi Ghat裡面，我只能說它完整的衝擊了我的三觀！嗅覺上，除了濃烈的洗衣劑的味道，還混合了垃圾、屎尿的味道；視覺上，除了看到各種洗衣方式外，還有一群人生活的痕跡，和昆蟲、動物們的蹤跡，我大概走進去不到10分鐘，我就開始往出口方向移動，腦袋不停浮現一個念頭「達拉維貧民窟（Dharavi）生活環境真的非常好了呢！Dhobi Ghat 這裡這裡這裡才真的叫貧民窟吧....，嗚嗚嗚，到底貧民窟的定義是怎麼定義的啦！！貧民窟是這裡吧！」

▲千人洗衣廠（Dhobi Ghat）內部

只能說這裡面真的太衝擊我了，Dharavi 貧民窟對我來說，實在好太多太多了！（我是小廢物😂）

▲千人洗衣廠（Dhobi Ghat）內部

總之，我無法待在Dhobi Ghat太久的時間，裡面實在太令我難以承受！所以不到30分鐘，我就走回火車站，並且決定好好去逛街、買點生活必需品了🤣

▲千人洗衣廠（Dhobi Ghat）內部





Step 5│孟買Mumbai│克勞福德市場 Crawford Market│免費

交通方式：Mahalaxmi火車站（5RS）→ Churchgate 火車站→ 搭公車（6RS）抵達Crawford Market

Crawford Market 是當地人必逛的市集之一，裡面集結了各種服飾、水果、小攤販、寵物店家、生活用品等等等的地方，也是我在印度找到匯率最好的地方（US 1:84 RS），早知道就多換一點了，是個非常local且好逛的市集之一，沿路邊吃邊逛邊買齊了所有這趟旅途需要的基本生活用品，還買了一套 Shalwar Kameez ，實在穿的很舒適啊！大推！！

▲克勞福德市場 Crawford Market

※因為大包小包的買一堆東西，所以就沒有什麼在拍照了（菸）

人生第一次抵達印度，除了辦SIM卡一直失敗有點困擾外，整個過程非常順利愉快，很快的我就愛上了這裡，我認真地覺得只要不要隨便相信主動靠近你的人，有問題需要幫助，就去請教看起來像是學生或者是上班族、攜家帶眷的人，你大概就可以隔絕大約八成以上的麻煩，如果遇到你真的不喜歡、不需要的事情，勇敢的直接拒絕就好了！

絕大多數的印度人都是好的，但保持警覺還是必要的，剩下的就放開心，好好享受這裡的一切吧。

※會特別寫下這段是希望，大家不要聽到去印度旅遊就皺起了眉頭（菸）

雖然我是初次去印度玩，並且只待了一個月的時間，但我真心覺得這裡非常適合旅遊，一個人也沒有問題，女生也沒有問題，只要你平常出門玩，該小心該注意的地方多注意，就好了！真心不騙！

全文詳見：【Part 2│印度India 孟買Mumbai】獨自探險！前進達拉維貧民窟（Dharavi）& 千人洗衣廠（Dhobi Ghat）

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