【印度│孟買】獨自探險！前進亞洲最大貧民窟！達拉維貧民窟（Dharavi）& 千人洗衣廠（Dhobi Ghat）

從台灣轉機越南胡志明市,將近10個小時的飛機,半夜抵達孟買機場,崩潰的站在半夜孟買機場辦SIM卡,花了足足兩個多小時,櫃檯人員重新辦了3次依舊失敗,只好跟我說welcome to India, get used to it,hahaha,最終妥協只好買了別人的SIM卡,幾次波折後,快速叫了Ola,抵達孟買的住宿地,位在Colaba區的 Backpacker Cowies ,三個晚上總共 NT 1,398元(466元/天)! ※機場到Colaba區,只需要 800盧比(NT296)

Step 1│孟買Mumbai│利奧波德 Leopoldo Cafe Bar

之所以選擇這間 Backpacker Cowies,唯一的原因就是它距離我此行最重要拜訪地點,走路只需要5分鐘,Leopoldo Cafe Bar!Leopoldo Cafe Bar,它在《項塔蘭 Shantaram》這本自傳小說裡面,頻繁地出現,對我來說,是非常重要的一個地點!

▲利奧波德 Leopoldo Cafe Bar 分享 facebook

這十幾年來,每年重讀好幾次,總是讓人心嚮往之,告訴自己總有一天一定要前往印度的唯一原因,而這次下定決心請了長假,拋下工作,終於真的踏上印度這塊土地了!!

非常推薦大家找這本小說來讀,看完可能也會跟我一樣魂牽夢縈🤣

畢竟這是一趟因為《項塔蘭》而開啟的旅途,就以他的開場做旅行的開頭吧!

「花了很長的歲月,走過大半個世界,才真正學到什麼是愛與命運,以及我們所做的抉擇。」「在痛苦萬分的當下,當鐐銬是你唯一僅有的,那份自由將帶給你無限的希望。要痛恨,還是要原諒,這抉擇足以決定人一生的際遇。」

▲利奧波德 Leopoldo Cafe Bar 內部 分享 facebook

利奧波德 Leopoldo Cafe Bar 除了《項塔蘭》這本小說有名外,還有一個備受關注的原因,2008年孟買恐怖攻擊事件裡,它是12個被攻擊地點中的其中一個,當時的彈孔至今也被保留了下來。

▲利奧波德 Leopoldo Cafe Bar, 最後是彈孔

▲利奧波德 Leopoldo Cafe Bar, 2008年孟買恐攻留下的彈孔 分享 facebook

(項塔蘭Shantaram在印地語裡,是「和平之人」的意思,作者是澳洲人,因為吸毒搶劫在澳洲入獄,越獄後逃到印度孟買,加入孟買的黑社會、跑去打阿富汗戰爭所見所聞的故事,非常精彩,Apple TV後來有翻拍成影集,懶得看小說的人可以看看,但改動幅度太大,沒有小說好看就是了)





Step 2│孟買Mumbai│佛教甘赫瑞石窟 Kanheri Caves│門票300RS

交通方式:搭公車(6RS)→ Churchgate 火車站搭火車(15RS)→ Borivali 火車站(72RS)→ 用Oia 到Kanheri Caves門口(72RS)→ 園內來回巴士到石窟門口(20RS)

早晨的孟買,先去拜訪了 利奧波德 Leopoldo Cafe Bar,簡單吃早餐後,搭公車轉乘郊區火車前往孟買西郊參觀佛教甘赫瑞石窟 Kanheri Caves,它坐落在Sanjay Gandhi 國家公園裡面,進園區後,會看到很多年輕人騎腳踏車入園(太瘋狂了,上坡耶),往前走就會看到巴士,上去直達Kanheri Caves門口(10RS),我個人是覺得蠻遠的,建議搭車上去就好!沿路會看到一些動物、村莊和滿滿的樹林,如果下來想用走的,可以去參觀動物園,但我沒有興趣就沒去了~

甘赫瑞石窟 Kanheri Caves,聽說是唐玄奘以前到印度時停留下來的修行處,也是密宗所言的八十四成就者石窟,可追溯到公元前1世紀到10世紀,Kanheri 來自梵語Krishnagiri,意思是黑山,總共有109洞窟,前面幾個洞窟保存得還不錯,可以看到精細的石雕,但後面的都沒有什麼東西,大部分的人跟我一樣,走前面一半就回頭了,坐著遠望風景也是很不錯的!

※要離開 Kanheri Caves的話,在同一個下車地點就可以搭車,可以問一下周圍的人什麼時候發車,建議是坐巴士(10RS)回到國家公園門口,因為真的很遠(當然也可能是我廢🤣)

▲Sanjay Gandhi 國家公園內 來回巴士 分享 facebook

▲Sanjay Gandhi 國家公園巴士上前往Kanheri Caves

▲Kanheri Caves 地圖

※你可以選擇要走路線1.2.3,最長約1.5小時,我走最短的而且看完重點石窟後我就回頭了(大熱天我是個小廢物😂)

▲Kanheri Caves 進入園區第一個石窟

▲Kanheri Caves 石窟

▲Kanheri Caves 石窟

▲Kanheri Caves 石窟

▲Kanheri Caves 外,等待巴士開車前看猴子吃水果

▲Sanjay Gandhi 國家公園巴士上看勇者們牽腳踏車上山(中午正熱的時候)





Step 3│孟買Mumbai│達拉維貧民窟(Dharavi)│免費

交通方式:Borivali 火車站(5RS)→ Mahim Junction火車站

從Borivali 火車站到Mahim Junction車站,出車站就可以看到貧民窟的入口,天橋連接很方便就可以抵達,達拉維貧民窟,是全亞洲最大的貧民窟,位於孟買的中心地帶,範圍大小僅次於墨西哥和肯亞的貧民窟,排名全世界第三。

走在貧民窟的街頭,我一個人是沒有覺得危險,也可能是我走得不夠深入(?),在貧民窟的街道上,他們自成一格的生活圈,想得到的各種生活小商店都有,有一些建築物上面還有美麗的壁畫,髒亂的地方一定有,但整體來說,是我可以接受的範圍(尤其跟Dhobi Ghat相比的話),當然不包含建築物內的設備,整體氣味也是我可以接受的。

▲達拉維貧民窟(Dharavi)漂亮的大型塗鴉牆

之所以會想來貧民窟走走看看,最主要的原因還是因為《項塔蘭》的主角,曾經住在孟買的貧民窟,他在書中描繪的那些孟買底層的生活,讓我著迷,哪怕我無法深入,也想一探究竟,相信我看到的,應該已經比書中當時的情況要好上許多倍,但還是覺得無法久待在此就是了😂

▲達拉維貧民窟(Dharavi)大馬路上

▲達拉維貧民窟(Dharavi)街邊小吃

▲達拉維貧民窟(Dharavi)街頭

▲達拉維貧民窟(Dharavi)街頭

▲達拉維貧民窟(Dharavi)街頭

※巷子裡面我就沒有拍照了,大家可以自行去參觀看看!





Step 4│孟買Mumbai│千人洗衣廠(Dhobi Ghat)│免費

交通方式:Mahim Junction火車站(5RS)→ Mahalaxmi火車站

▲千人洗衣廠(Dhobi Ghat)天橋上觀景台

Mahalaxmi火車站平台上就可俯瞰整個洗衣場,它擁有百年歷史,是世界最大的露天人工洗衣廠(應該不會有更大的了😂),洗衣廠附近很多高樓大廈,跟洗衣廠產生巨大的落差,遠看洗衣廠只會覺得很壯觀,我看大部分的人都是走到觀景平台上俯瞰拍照,我看旁邊有路可以走,我就一個人順著那條路走了進去Dhobi Ghat 裡面,沒有任何人阻攔我,也沒有被收取任何費用,也依舊感覺是安全的。

一走進去Dhobi Ghat裡面,我只能說它完整的衝擊了我的三觀!嗅覺上,除了濃烈的洗衣劑的味道,還混合了垃圾、屎尿的味道;視覺上,除了看到各種洗衣方式外,還有一群人生活的痕跡,和昆蟲、動物們的蹤跡,我大概走進去不到10分鐘,我就開始往出口方向移動,腦袋不停浮現一個念頭「達拉維貧民窟(Dharavi)生活環境真的非常好了呢!Dhobi Ghat 這裡這裡這裡才真的叫貧民窟吧....,嗚嗚嗚,到底貧民窟的定義是怎麼定義的啦!!貧民窟是這裡吧!」

▲千人洗衣廠(Dhobi Ghat)內部

只能說這裡面真的太衝擊我了,Dharavi 貧民窟對我來說,實在好太多太多了!(我是小廢物😂)

▲千人洗衣廠(Dhobi Ghat)內部

總之,我無法待在Dhobi Ghat太久的時間,裡面實在太令我難以承受!所以不到30分鐘,我就走回火車站,並且決定好好去逛街、買點生活必需品了🤣

▲千人洗衣廠(Dhobi Ghat)內部





Step 5│孟買Mumbai│克勞福德市場 Crawford Market│免費

交通方式:Mahalaxmi火車站(5RS)→ Churchgate 火車站→ 搭公車(6RS)抵達Crawford Market

Crawford Market 是當地人必逛的市集之一,裡面集結了各種服飾、水果、小攤販、寵物店家、生活用品等等等的地方,也是我在印度找到匯率最好的地方(US 1:84 RS),早知道就多換一點了,是個非常local且好逛的市集之一,沿路邊吃邊逛邊買齊了所有這趟旅途需要的基本生活用品,還買了一套 Shalwar Kameez ,實在穿的很舒適啊!大推!!

▲克勞福德市場 Crawford Market

※因為大包小包的買一堆東西,所以就沒有什麼在拍照了(菸)

人生第一次抵達印度,除了辦SIM卡一直失敗有點困擾外,整個過程非常順利愉快,很快的我就愛上了這裡,我認真地覺得只要不要隨便相信主動靠近你的人,有問題需要幫助,就去請教看起來像是學生或者是上班族、攜家帶眷的人,你大概就可以隔絕大約八成以上的麻煩,如果遇到你真的不喜歡、不需要的事情,勇敢的直接拒絕就好了!

絕大多數的印度人都是好的,但保持警覺還是必要的,剩下的就放開心,好好享受這裡的一切吧。

※會特別寫下這段是希望,大家不要聽到去印度旅遊就皺起了眉頭(菸)

雖然我是初次去印度玩,並且只待了一個月的時間,但我真心覺得這裡非常適合旅遊,一個人也沒有問題,女生也沒有問題,只要你平常出門玩,該小心該注意的地方多注意,就好了!真心不騙!

