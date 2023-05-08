距離上一次出境，竟然已經是2016年去菲律賓了，七年啊，七年啊，整整七年的時間，瞬間來到三字頭不再年輕的我，準備的行李，跟以前真的差好多，將近1.5公斤的各種處方藥、常備藥，占據了我行李大半，勉強維持在7公斤的免費隨身行李範圍。

這次我選擇搭越捷航空，從台灣飛胡志明市，再從胡志明市轉機到孟買。

這段航班我花了6,400元台幣，非常便宜！

缺點就是在胡志明市我有將近10個小時的等待時間，許久未出國，發現越南簽證實在太貴了，找了許多間，找到一間「越南以琳自由行諮詢中心」那是我在背包客棧上問了很多間後，價格相對合理的批文了，台幣1,500元，落地簽證費(25美金)直接付給當地海關即可。

※這段航班，其實可以選擇不出境，我在桃園機場的時候就已經拿到兩段機票了，但我在胡志明的轉機時間長達10小時，所以我後來決定出境走走看看！

Step 1 胡志明市│戰爭遺跡博物館War Remnants Museum│門票40,000 越南盾

我從機場直接搭Grab 機車過來，胡志明的交通狀況比我想像中的還要好上許多，大約56台幣，非常便宜！原本打算去古芝地道 Cu Chi Tunnel，但時間實在有點趕，就直接來這裡參觀了。

其實對於越南的歷史，越戰的歷史，我並不了解，我僅知道越戰打了很久，這是一場美國耗費鉅額失敗的戰爭，當我走進這間博物館，印入眼簾的是當年的各種戰機和舊型武器，博物館內，每一個展示間都真實呈現了戰爭當時的情況與人民受到的傷害與影響。

最讓人驚駭的應該是越戰時期使用的化學武器，造成了幾百萬人成了畸形人，身體的器官、皮膚病變等等，這些東西的後遺症，到現在都還持續影響著這裡的人民。

博物館的參觀人潮並不多，看起來都是歐美觀光客居多，也有像是校外教學的一大群越南學生在聽解說，館內有英文說明，讓人可以快速了解越戰的相關知識背景，我大約花了2個小時才把這裡逛完。

有些畫面，實在讓人不忍直視，光想到這些事情就發生在不遠的50年前(1955年-1975年)，而有些人類總是忘記歷史帶給人類的傷痛，為了各種不同的理由，在其他地方開戰，幾百萬人的鮮血跟生命，就這樣輕易消失。

Step 2 胡志明市│濱城市場Chợ Bến Thành ( Ben Thanh Market )

帶著沉重的心情逛完了戰爭博物館後，決定先到濱城市場Chợ Bến Thành ( Ben Thanh Market )換錢，並找午餐吃。因為懶得思考，所以直接搭Grab 機車 (大約23台幣)，換匯的地點人很多，價錢也比機場好，換了12美金，想來應該夠今天的餐費了。

因為只是轉機，不能買什麼，就東看看西看看，沒有特別吸引我購買的東西，食物倒是找到了不少，幣別金額數字太大，有點難以計算(數學太差了😂) 站在路邊餐廳門口，算了很久才知道自己到底夠不夠吃飯 😂

Step 3 胡志明市│西貢郵局、書街、咖啡公寓The Cafe Apartment

吃飽飯，繼續當個不專業的越南一日行觀光客，看了Google Maps，西貢郵局、書街和咖啡公寓都在附近，搭著便宜的Glab 機車版，簡單參觀了一下，郵局和西貢聖母聖殿主教座堂相鄰，可惜教堂正在整修，漂亮的法式建築，裡面不少人，還有人在這裡拍婚紗，是胡志明市著名地標之一。

▲西貢郵局內部

▲西貢郵局內部

逛完郵局散步到附近的書街，這條書街很短，但保持的很漂亮，走道上還有椅子跟乘涼的地方。

▲書街

▲書街一景

▲書街一景

隨後來到聽說是近幾年胡志明市很熱門的咖啡公寓，這裡是住家跟文青咖啡廳的混合地，從最高層慢慢走下來，沒有停留在這裡喝咖啡，僅參觀外部裝潢，的確都是文青路線的風格，但大同小異下，我似乎沒有甚麼感覺，但不得不說塗鴉真的也是蠻美的，如果長居這座城市的話，應該是我會常常來報到的地方吧。

▲咖啡公寓外部

▲咖啡公寓內部-壁畫

▲咖啡公寓內部-樓梯間

▲咖啡公寓內部-文青風咖啡廳其中之一

其實簡單晃一晃，胡志明市好像初略就被我晃完一圈了，當然有很多地方我都沒有去到，或許下次有機會再來這裡，會有更深入的了解，但此行的重點就是印度，簡單過完了一天後，就回到了機場，準備前往印度了！

▲出發前往孟買了！

這是我第一次搭越捷，台北飛胡志明市的班機和胡志明市前往孟買的飛機，人都不多，我運氣很好，地勤人員幫我劃了一排3個都沒有人的位置，讓乘客在5個半小時前往孟買的旅程中，躺下來頗舒服地度過了。

全文詳見：【Part 1 啟程│越南Vietnam 轉機胡志明市 Ho Chi Minh City 簡單一日遊】戰爭遺跡博物館、濱城市場、西貢郵局、書街、咖啡公寓

臉書粉絲團：【卡拉女巫漫遊世界】