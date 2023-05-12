江戶初行．下一站、馬喰町。

退房後，我們拉著行李走向錦糸町站，目的地是東京知名寺廟－－「淺草寺」。

對日本旅遊有認識的人都會記得寫著大大「雷門」二字的那座寺廟，那就是淺草寺，座落於淺草地區的這座東京最古老寺廟，創建至今幾近一千四百年，這是黑嘉莉特別想帶我去的地方，她曉得我對歷史文化景點有興趣，雖然她去過幾次，還是希望能跟我一起再去走走。

何況，我們才剛看了日本人參拜寺廟時怎麼將福氣收到身上的方式，藉此也要親自試試看。

來到錦糸町站，根據app指示要搭乘的車班快到站、我們該準備上車了，一陣慌亂中我帶黑嘉莉上車，但等列車開動後，我才赫然發現上錯了車！

錦糸町站有兩條路線經過，分別是總武本線（総武本線，JO）和總武線（中央・総武緩行線，JB），兩條線只差一個「本」字就差很多，我們應該要搭總武線的車過兩站在淺草橋站轉車，現刻搭上的卻是總武本線，下一站將不是兩國站、下下一站也不會是淺草橋站。

我跟黑嘉莉說搭錯車了，她望著我，所以我們要在哪站下車？

原本我是打算在下一站的馬喰町站（喰，音餐）下車，走路到附近的淺草線東日本橋站搭車往淺草，她有點猶豫，地圖上的馬喰町站跟東日本橋站看起來是不遠，可真的走起來會不會不近？我們應該要保留體力，畢竟下午還要往川越移動。

她說的也有道理，如果我們在馬喰町站直接搭回頭車回去錦糸町站，也只要確認別再搭錯車就能到我們該去的淺草橋站換乘，怎麼走也就是在車站內，應該不會比走到東日本橋站還遠。

於是，我們在馬喰町站下車後，剛好看到對面月台有輛列車進站，確認是往錦糸町站的車班立刻就跳上去。我跟黑嘉莉說，大概只有我們會這樣極短時間遊一站，一分鐘結束。

馬喰町站

馬喰町站

她看了看時間，十一點二十分，我們到淺草寺的時間會不會太晚？其實我顧及的不是到淺草寺的時間，而是我們在淺草寺待的時間，下午要往川越去的話，車程估計要一個小時多，我希望能在天黑之前抵達，那樣我們還可以在川越車站前的那條知名觀光人行道走走逛逛前往民宿。

我最大的問題在於想是這樣想了，卻沒有跟黑嘉莉討論，接近中午的現在，我實在也沒覺得會有時間太趕的狀況發生。

月台上的便利商店

十分鐘後，我們又回到錦糸町站，這次沒有看錯車班了，大約五分鐘後，下一站開往兩國站的列車進站，上車後，黑嘉莉俏皮說這次如果再錯我就不走了。

錦糸町站月台

車過兩國站時，我有一點想下車，因為這趟來到東京、甚至住在墨田區的主要原因就是附近的北齋美術館，最初是打算抵達東京的下午就去逛逛美術館、然後找個風呂泡個湯，舒服！只是初來乍到，通關與路程時間都超出我的預料，所以才有昨晚的飢餓夜行，湯也沒泡到，不過「東武ホテルレバント東京」房間的浴缸真的很大、熱水也很強，洗澡依然相當舒服。

黑嘉莉知道美術館在附近，只是不清楚剛剛我們有經過，去加回頭加再去共三次。XD

跨過隅田川，我們準備要換車轉乘，我們在淺草橋站下車轉乘淺草線往淺草去（這不是繞口令），這次沒有搭錯線，很快就到了淺草站。

淺草橋站轉乘

淺草橋站轉乘

由於拖著行李走動甚多不便，黑嘉莉事前有丟幾個網址給我，那是網路上前人分享淺草站附近的行李寄放點的經驗談，於是我們很順利地在三號出口附近找到行李寄放點、也幸運地堵到最後一格空位把大行李箱放進去，總算是完成任務。

淺草橋站

淺草橋站

在這個過程中，我和黑嘉莉有點鬧彆扭，她有她的認知－－她覺得拖著大行李去淺草寺是自找麻煩；我有我的想法－－我覺得只要行李拉著臨時要往哪兒去都方便，兩人都沒明確把思考點講出來的情況下，當我們把行李放好時，緊繃的情緒也升高到一個頂點。

淺草橋站轉乘

最後我拉起她的手跟她說，好了啦、又不是吵架，我們只要講清楚自己的用意就不會有誤會，我們的想法都沒錯，沒必要因為這種小事真的鬧脾氣，總算來到目的地了，好好地來去逛一下吧？

抵達淺草站

抵達淺草站

黑嘉莉知道我帶有歉意，捏緊我的手說，待會兒上去看到「雷門」你就知道我為什麼說要寄放行李了！

是是是、這我真的很有感覺啊。（手痛）

在淺草站寄放行李