2023日本東京行 出入境二三事

最近日本櫻花季滿開，恰逢清明節連假，兩岸三地的華人幾乎多數都往日本飛去。看到許多人分享成田機場、羽田機場的入境實況，的確有讓可蜜驚到。

經過三年的疫情鎖國（幾乎），如今國際觀光開始恢復，我們相信要讓機場出入境的順暢度恢復到疫情前，應該還需要些時日。只是沒想過，三年後大家期待的日本櫻花，真的讓機場塞爆了，好像連桃園機場出境手續也比往常多了很多時間。

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可蜜這次3月下旬到日本東京是從桃園機場與東京成田機場進出。

出發那天，可蜜是10:00起飛的班機。因為怕出境手續辦理會較久，所以可蜜大概7:30到機場櫃臺，但航空公司櫃臺也大概在07:35才開始作業，櫃臺前早已大排長龍。可蜜排隊完成行李托運時，其實也已經09:00了，表定登機時間是09:45。轉頭望向後面的排隊狀況，其實還有半架飛機的人吧！可蜜看著這個時間估計驗護照入關，距離登機時間也不多了吧！

幸好，我們桃園機場全面自動通關啟動，就算之前沒辦理過的，當天也可以馬上通關隨即完成辦理，速度還挺快的。這樣可以為很多人省去回國時通關的時間～

因為當天飛機延誤起飛，所以可蜜抵達成田的時間比表定時間晚了，大概是14:25下機，剛好看到同時有從美國抵達的航班，可蜜知道一定得花更多時間通關，真的趕不上原本表定的利木津。

幸好，這次出發前已經先上VISIT JAPAN填寫好相關入境表單，包含疫苗證明審查等，都已經先完成登記填寫，也截圖QRCODE，所以入關時，這部分依照指示掃描，就順利完成。護照資料一定要正確，不然現場掃描出現異常，就得當場在機器上重新一一填寫輸入，除了得花更多時間外，當下一定會讓心情更慌亂。

領取行李後，可以入境了，但還是要記得把免稅申報單的那個QRCODE帶著唷！一樣，資料要正確。不然就算掃了但出現錯誤訊息時，一樣得請你在現場一一重新輸入唷！

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算一算可蜜那天14:25下機，到取行李出來機場大廳時，時間是15:35左右。這已經是可蜜入境日本通關花過最久的時間了。但想想，疫情過後，多數人力尚未恢復的情況下，這樣的速度好想也還好。但這幾天看到多數人的出入境分享時，可蜜突然覺得，果然櫻花旺季還是差很大呀！

回台灣那天，可蜜是18:00的班機。但可蜜也怕機場大塞，因此提前安排15:00就到成田辦理出境托運行李。

當天到成田，真的算是疫情後第一次，一開始摸不清楚狀況，但後來發現，成田機場辦理登機托運已經全部自動化，得由旅客自己來。

所以，要先去完成SMART CHECK-IN，拿出自己的護照去機器掃描，可選擇「繁體中文」，確認自己的班機資料，並確認自己要托運的行李件數等相關資訊後，完成相關程序，機器會列印出你的登機證，及你托運行李的標籤帶。拿著這些資料後，帶著你的行李去排隊準備完成行李托運。

排隊等待行李托運時，請記得將你的每件托運行李黏好剛剛機器列印出來給你的行李托運標籤，並將存根保留好，等等輪到你的行李上秤台確認托運後，你就可以帶著你的護照與登機證，去出境處排隊通關囉！

這趟的東京行，發現很多事情都已經自動化、機器化了。許多事情都得由旅客自己來，機場的地勤僅站在輔導與協助的角度。幸好這次遇到許多成田機場的地勤人員都很眼明手快、也都很熱心的馬上提供協助，真的幫了大忙！快速的讓旅客完成程序，對機場的作業可是大大有助益呀！

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除了機場的自動化外，可蜜也發現，餐廳的收錢與找零也都是投入機器然後就自動計算找零，店員也不用驗鈔算數了。甚至許多寺廟或神社的拜觀券也能以自動售票機購買，減少人與人的接觸。新宿御苑的入場費，竟然也可以直接刷SUICA就進場，真的很方便。一卡在手便利無窮呀！

經過3年的時光，真的很多人事物都令人耳目一新，也需要時間去調適，世界的腳步加快，也考驗我們的適應力與應變力。未來一定會更好！

隨著疫情的解封與降級，各國出入境的作業與要求也會隨時變更。出發前先確認相關出入境手續，可以有助於順利通關。不要把時間卡太剛好，建議可以多抓一點時間讓自己有緩衝的空間。紅眼班機遇到熱門時節時，可能會影響機場到市區的時間，是否還要搭紅眼班機，那就請您三思囉！

快快樂樂出門、高高興興回家，每趟旅程都會成為你生活中重要的回憶之一～