日本／鳥取賞櫻秘境！鹿野城跡公園櫻花夜得好美、好魔幻

我想這個清明連假，大家都在日本了吧？！嗯，今年日本櫻花早開，且花況不錯。

我早已被大家的櫻花版面給洗版了……。嗯，那膩了嗎？我……還好，這就是春天的顏色與風光。

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真心建議，如果沒有去日本看過櫻花的朋友們，至少一輩子一定要安排一次。

因為，只要你曾遇到滿開的櫻花，我相信那將會是永生難忘的畫面之一。

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鹿野城跡公園

網站：http://www.tottori-guide.jp/tourism/tour/view/490

地址：〒689-0405 鳥取県鳥取市鹿野町鹿野

夜櫻點燈到晚上九點（21:00）

道路管制，附近單向道通行，可以提前停車，步行入內哦！！

這次的鳥取旅行，來得好不如來得巧；時間上也是如此，剛好搭配上早開的櫻花。

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讓我們可以有個粉紅色的鳥取春櫻小旅行，加上鳥取直飛的關係，省下了不少時間。

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下飛機出關之後，直奔久違的鳥取沙丘。

【日本，山陰，鳥取縣】鳥取第一站，久違了鳥取沙丘（鳥取砂丘イルミネーション/Tottori-sakyu Sand Dunes）。（內含台灣直飛鳥取班機訊息）

【日本，山陰，鳥取縣】鳥取沙丘賽格威好好玩！！砂丘セグウェイ（SAKYU SEGWAY）

【日本，鳥取】巧遇鳥取砂丘（Tottori-sakyu Sand Dunes）變雪丘，絕美！！（鳥取沙丘冬天）

接著在當地友人的推薦下，來到了鹿野城跡公園；停好車之後，還未能感受到為何朋友會推薦我們來到這裡呢？

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當沿著指標往前走，看到鹿野城跡的護城河的那一剎那時，我忍不住內心的尖叫聲，這……也太美了吧？！

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那日，完全沒有風，因此，透過護城河的水面反射了二個櫻花世界，經過打燈之後，顯得絢麗又魔幻，天呀！這……真是太…….美，太……厲害了吧？！

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我的鳥取春櫻之旅，用夜櫻開啟了序曲，讓我驚艷不已。

我心想，如果白天也能來的話，應該也是超美的吧？！！

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可惜，只有夜晚的緣分，不過，就足已讓我把夜櫻排名前三名頒給了「鹿野城跡公園」。

無法將此美景用相片紀錄，現場，真是美…….絕嚕！！！

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鹿野城跡公園是戰國時代所遺留下來的，這裡是鳥取人的賞櫻秘境，在櫻花燦放的時刻，每天點燈到晚上九點鐘。

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還會有屋台（像台灣的夜市），因道路不算大條，在櫻花時節有管制，單向通車，所以，人不算多，但車算是挺多的呦。

這裡種植了約有500棵以上的染井吉野櫻，護城河兩旁的櫻花，真的好美，好美；旁邊有學校，因此打燈的櫻花樹有一區被中斷（沒燈）。

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有些可惜了，不過，仍不失其美……..。嗯，我想，當櫻花花瓣被吹落後，應該也會有粉紅色的櫻花河吧？！

鹿野城如其名一樣，完全只剩下護城河，其他全都是斷壁殘垣了，倒影映出了雙倍的美麗，雙倍的浪漫。

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沿著花徑繞了半圈，來到了朱紅色的木橋，這裡也吸引了不少人的駐足，從這裡看護城河也是很美麗的。

那日，天氣不錯，抬頭時，還能看到櫻花與北斗七星相互輝映。

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另外旁邊還能瞧見半個月亮，我想起了朋友曾說過，鳥取的星星很有名，「鳥取線」又稱「星取縣」。

嗯，現場的美景真的會讓人尖叫不已；這樣的美景，不能只有我看到。

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紀錄下來分享給大家鳥取賞櫻秘境～鹿野城跡公園，白天我沒瞧過，但夜櫻，大推哦！！！

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………………………………………………………………………………吃喝玩樂，沒有終點

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