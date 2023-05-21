日本／東京池袋澀谷必遊景點有這些！世界最大扭蛋店、首家任天堂旗艦店…

疫情後的東京變得好不一樣！

印象中疫情前每次到成田空港，都是抱著小孩乖乖排隊辦手續，但不知道是機場更友善親子了還是有其它考量？我們第一天早上06:35抵達成田空港後，引路的工作人員看到我們抱著小孩，便直接帶我們一家四口越過排隊人潮走快速通關，超有效率地完成檢疫＆入境手續，結果我們竟比預期的時間還早進站，得以搭上07:30的skyliner前往池袋，展開池袋＋澀谷一日遊的行程。

【交通方式】

使用東京Metro地鐵24小時車票搭乘地鐵（下午才啟用，所以可以用到隔天下午）

【主要景點】

Biccamera池袋カメラ・パソコン館

地址：東京都豊島区東池袋1-6-7

營業時間：10:00–21:00

手機外觀的奇特建築，這裡有很多相機周邊及電子產品，網路上都可以下載到折價券，有些產品在這邊買起來很划算！

池袋太陽城Sunshine City

地址： 東京都豊島区東池袋3-1-3

營業時間：11:00–20:00

必訪店家：日本扭蛋專門店ガシャポンのデパート池袋総本店（3F）

扭蛋機真的超多！因為店面太大所以一開始還有點不知從何逛起，而且一開始還超不順，全家玩了一輪通通扭到最不想要的款式！（也太衰！）

宮下公園（MIYASHITA PARK）

地址：東京都渋谷区神宮前6-20-10

營業時間：11:00–23:00

一樓為「澀谷橫丁」，頂樓為空中花園。就在SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE對面，適合安排順遊，這趟雖然很想上去逛逛，但時間有限只能路過……。

澀谷PARCO

地址：東京都渋谷宇田川町15-1

百貨營業時間：11:00–21:00

餐廳營業時間：平日：11:30–23:0／假日：11:00–22:30

必訪店家：Nintendo TOKYO（6F）

日本首家任天堂官方旗艦店，有許多最新周邊商品，也有一些懷舊主題商品讓人憶童年！

任天堂許多遊戲可以說是我們全家人的兒時回憶呢！因為我們家假日很常一起玩瑪利歐賽車跟動物森友會，所以大人小孩看到相關周邊都很興奮！

必訪店家：極味屋（極味や）（B1F）

吃過的家人們都一直大推這家從福岡來的美味和牛漢堡排，可惜太熱門又不能預約，看著長長的排隊人龍，時間有限加上小孩不耐排隊，只能說聲有緣再會了。

SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE

地址：東京都渋谷区渋谷2-24-12

必訪景點：SHIBUYA SKY（14、45～47F）

幸好我有事先查好當天日落時間為17:25，2/1在客路買好16:20的場次，因為我們當天下午三點多到場時就發現全日時段的門票都完售了！所以強烈建議要來玩的朋友一定要提早上網買票喔！

搭館外電梯從1樓直達14樓的入口，再準時驗票入場待到18:40，一次拿下白天+黃昏+夜晚的無敵美景，感受愜意又浪漫的東京都市風情！👏

小插曲：因為我們購買的通票只能預約大人的門票，所以預訂好大人的時段之後，再另外買小孩的門票，沒想到分開買的結果就是16:20的時段沒了，所以小孩只買到16:40的場次，原本想說如果無法讓小小魚提早一起入場，那就我陪她等到16:40再入場，結果當天是全家一起在16:20入場的。

入場禁帶食物與水，相機須用背帶掛在身上，嫩嬰也需用揹巾背著（不能徒手抱），嬰兒車跟隨身包包都要寄放在外面（有可退幣的置物櫃可以用）。

當天雖然遊客頗多，高樓寒風有些強，但躺在吊床欣賞迷人的天色變換，從高空俯視繁華都市美景，再看著孩子在一旁開心歡笑，讓人即使靜靜坐著也很心曠神怡，真不愧是做為《今際之國的闖關者》紅心Q關卡的拍攝場地，很有種處在夢幻與現實交界的感受呢！

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