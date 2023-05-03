江戶初行．錦糸町夜行。

從飯店出來，外頭氣溫很低、接近零度，跟台灣的寒相比，現在這裡是舒服的冷。

下午五點二十分，天色開始暗了下來，下樓後看到這樣的天色教我熊熊以為光是走下樓就花了一個小時；確實是有餓了，剛剛從車站過來沿途有看到很多餐廳，黑嘉莉為此並不擔心，笑說這裡吃的很多，我們不用擔心餓到。

我們的想法是走路到晴空塔下方看看，既然是知名地標，附近吃的應該很多，只要發現想吃的就吃，於是，我們走塔景街（タワービュー通り）往晴空塔去；黑嘉莉問我有沒有想登塔去看看？我沒那個想法、她也沒想上去，我們打算走到晴空塔下看看就好，要欣賞晴空塔與東京夜景只要回飯店房間就有得看，哪需要多花錢登上去。

一時興起，我開了IG的直播，沿途播放前往晴空塔的街景。

我很少開IG的直播，即便開了通常也不會有人上線，說來有趣，這個當下開啟直播居然真的有人上線：小蛋、庭楓、全哥。

塔景街沿線其實是住宅區，或許墨田區本身也比較偏住宅區，本以為街上會有很多店家，但沒有我們想像的多，我們一邊走一邊跟直播上的朋友聊天，感覺得到來日本旅遊是會讓大家都很興奮的事情。

黑嘉莉順勢問了晚餐的建議，庭楓即刻回應道，在日本隨意吃都很難踩雷。這點讓我們很有感觸，也就是說，黑嘉莉的美食鷹眼應該比較派不上用場。

全哥笑問是不是要準備當youtuber了？我連忙否認，只是開開直播分享旅遊景致，反倒是全哥也許比較快要開啟個人專業頻道了吧！

夜晚的晴空塔

夜晚的晴空塔

安安中華料理

從北齋通那頭看向晴空塔覺得沒有很遠，我原本以為十分鐘可以走到，不料這一走就走超過半小時，即便因為沿途拍照與直播有點耽擱腳程，距離還是比想像來得遠，更意外的是，走到都道453號時，堂堂一條大馬路上竟沒什麼店家，黑嘉莉覺得真是餓了，但又不想在日本的第一餐隨便吃吃，她有點想吃燒肉，說那是在台灣吃不到的滋味。

都道453號

我沒有反對吃燒肉，只是燒肉確實是比較高價的選擇，咱們討論後又不想在第一餐就吃掉大錢，只是這條路上似乎也沒有更多選擇，黑嘉莉在兩三間餐廳之間猶豫，我說，要不先去晴空塔下面看看，或許會在那裡看到想吃的？

結果沒有。

都道453號

晴空塔下方其實是一個購物廣場，感覺並不特殊，裡面肯定也有些餐廳，只是我們沒想進去，仰頭看見的高塔果然相當亮眼，剛剛在二十一樓房間看過它的我們現在覺得欣賞這座塔還是要退遠一點才對，既然確定沒要登塔，就在廣場前的連通橋仰天拍照即可。

晴空塔下方區域

晴空塔下方區域

拍完晴空塔，黑嘉莉問，我們到底要吃什麼？

夜晚的晴空塔

夜晚的晴空塔

剛剛沿途走來，她有看到幾間好像不錯的餐廳，但都比較偏車站那一側，如果可以，我們希望能在晴空塔周邊就解決晚餐，不料附近繞了一圈卻沒有讓我們決定當成抵達後第一餐的店家，黑嘉莉說，還是我們往錦糸町站走去，走大馬路回去應該會比較容易看到吃的吧？

走回錦糸町站途中

真意外，又是我們天真了。

我們先在巷弄裡穿梭，之後鑽出來到都道465號往錦糸町站方向去，雖然有看到幾間似乎可以的餐廳，但還是沒能下決心，天色已經全暗，時間是晚上六點零九分，黑嘉莉表示她快要走不動了，天氣冷加上肚子餓，真是有點煎熬。

走回錦糸町站途中

走回錦糸町站途中

我也沒想到行前說好這趟旅行不行軍，結果第一個目標物就行軍起來，我急著想找到一間她好我也好的餐廳坐下，黑嘉莉雖然餓到快走不動，還是堅持第一餐不能隨便，就這樣，我們慢慢又走回錦糸町站前，她嘴邊露出勉強的微笑，終於回到餐廳很多的地方了啊。

咱們強打起精神，一個拐彎在巷弄裡看到「なりたけ 錦糸町店」，這間拉麵店總算讓我們屈服了，不要選了、就吃這個吧！

なりたけ 錦糸町店

走進店裡，我們才熊熊意識到日本餐廳很多都是先投幣買餐券的模式，但投幣機上琳琅滿目的日文讓我們傻了，我趕緊拿出翻譯軟體拍照翻譯，在投幣機前杵了快十分鐘、先後讓給兩三組人點餐，才終於完成這次的點餐任務，不過，黑嘉莉想吃的炒飯已經沒賣了、叉燒與海苔沒加點到，雖然有點殘念，還是在店員引導下入席準備用餐。

買票點餐

なりたけ 錦糸町店menu

餐點票券

黑嘉莉又累又餓，好在端上來的這碗拉麵切中她現在的胃口，濃厚系的背脂拉麵讓她頗感滿足，差點就要耗盡的體力總算補了回來！

濃厚背脂拉麵

拉麵確實不錯，可讓黑嘉莉最稱讚的卻是餃子，在台灣拉麵店她不太有興趣的餃子，跟下午車站月台的運動飲料一樣，來到日本她就會做一些在台灣不會做的事，很有意思。

餃子

迅速吃完拉麵、走出店門口之後，黑嘉莉卻問我還有沒有食量吃燒肉？原來剛剛拉麵的叉燒少點一塊的遺憾她牢牢惦記著，附近好多燒肉店，她覺得不吃一下真的可惜；我問她肚子現在還有多少容量裝燒肉？她想了想，大概還可以吃個兩三口，我才傻眼了，剛剛那碗拉麵我已經飽了，如果燒肉她只吃兩三口，我應該是沒辦法清掉其他的部分。

錦糸町站前夜街

錦糸町站前夜街

黑嘉莉想了想，好吧、今晚她就忍一下，或許過兩天會碰到更想吃的燒肉。

錦糸町站前夜街

錦糸町站前夜街

為了迴避想吃燒肉的癮，她提議來去車站逛逛，下午我們拉著行李出站時，她有發現站內有些區域可以逛；剛吃飽走一下也好，我們過馬路來到錦糸町站，她在站內賣場區小逛一番，發現一攤花車攤位賣的犛牛手套很是喜歡，又想或許後面幾天會看到更適合的所以沒買。

錦糸町站前

這時，我還不曉得那雙手套變成她的心錨一直掛在心頭。

錦糸町站

站內賣店

錦糸町站的賣場區不小，各式店家都有，最令我們訝異的是除了賣場區、居然也有美食街，而且好幾間店仍在大排長龍，黑嘉莉和我面面相覷，這裡就有那麼多好吃的，我們剛剛走那麼遠是為了啥？

「FLO」甜點店

雖然吃不下正餐，黑嘉莉可沒忘記點心，她看準甜點店「FLO」的華麗甜點，買了可麗露與切片水果蛋糕，笑說再來杯咖啡今晚就完美了！

「FLO」甜點

「FLO」甜點

「FLO」甜點

正巧旁邊就有星巴克，黑嘉莉沒特別想喝什麼咖啡，於是我隨手買了杯拿鐵……對、就是一杯普通的星巴克拿鐵，為什麼日本的就是比台灣的好喝很多！（驚嘆號無誤）不只奶香更深厚、咖啡香氣沒走鐘、價格也差不多，甚至連杯蓋飲口的設計都讓人喝起來舒服很多，我跟黑嘉莉說，妳知道我在台灣不喝星巴巴很久了，這杯拿鐵真的讓我改觀。

星巴克那堤

但，是日本限定的改觀。我還笑黑嘉莉專來日本做一些在台灣不做的事，結果我也一樣。（笑）

錦糸町站前夜街

錦糸町站前夜街

我們在星巴克店外給咖啡拍了寫真，我知道黑嘉莉其實還想逛逛街，只是八點十一分的現在，日本商場多半已打烊，她也曉得放著房間的美麗窗景不看很可惜，還是趕緊回房喝咖啡吃甜食吧！

房間的晴空塔窗景

回到二十一樓的房間，眼前的晴空塔之夜實在令人陶醉，飯店房間還有youtube可以看，連上剛剛上架的第四屆木曜運動會，雖然剛剛莫名小小行軍了一趟，但酒足飯飽的現在，真的有放鬆、有享受了啊。

房間窗景

房間的晴空塔窗景

星巴克那堤

看木曜運動會

黑嘉莉把拿鐵與蛋糕擺在窗前，對我笑說，身心宵夜都準備好了，你就恣意拍吧。

既然黑嘉莉都開綠燈了，我只好拍個過癮。

房間窗景

突然，我們感覺房間搖動了一下，大概兩三秒、隨即靜下，黑嘉莉望著我問剛剛那是地震嗎？我說是，打開日本的入口網站一看果然看到方才東京有感地震的通知，這下我們不只吃喝都有，連地震都體驗到了啦！