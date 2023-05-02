江戶初行．東武ホテルレバント東京。

今天我們要入住的是位於北齋通上的「東武ホテルレバント東京」（Tobu Hotel levant Tokyo），距離錦糸町站走路只要五分鐘，在移動上相當便利。

當初在選擇頭兩天的住宿時，我就決定一天飯店、一天民宿，在東京都內住飯店、明天到川越就住民宿，黑嘉莉相信我總會選擇性價比高的住宿地點，所以非常期待。

「東武ホテルレバント東京」是一間具有老派氣勢的四星級飯店，建築外觀與內部裝潢一看就是正統飯店，跟時下流行的設計旅店不一樣，我們走進飯店大廳時，黑嘉莉嘩了一聲，略帶擔心地問我，第一天就住這種地方，會不會太貴了？而且第一天就正統四星級，之後還怎麼比較？

我覺得機會難得、也沒有想要比較，只是希望一趟出來可以有很多記憶點留下，尤其，之所以選擇這裡落腳，我是有心機的。

辦好check in手續，我們拉著行李搭電梯到二十一樓，我當然是知道即將入住的房間大概是什麼模樣，但黑嘉莉不曉得，打開房門後，她立刻驚呼出來，這個窗景也太漂亮了吧！

黑嘉莉站在門口驚呼窗景的開闊，我從她身後看去卻覺得奇怪，怎麼跟當初預定的房型不太一樣？隨後發現我也給她擋住了視線；黑嘉莉杵在門口不進門，反而要我趕緊先給房間拍照，我知道她那個角度沒看到我真正想讓她看的東西，於是進門後將她拉過來。

黑手：進來啊、這才是我要給妳看的景啦！

黑嘉莉：哇啊啊啊啊啊－－晴空塔！！？

是的，這是我的心機，要給黑嘉莉準備的小驚喜，從房間就能清楚看見晴空塔。

「東武ホテルレバント東京」的賣點就是能從房間直接看到晴空塔的景觀，面向押上的方向都能清楚地把那座高塔收入眼簾，如我們房間位於二十一樓的高度，從飯店延伸到晴空塔的區域都看得清清楚楚。

黑嘉莉驚訝不已，我也是，因為比飯店官網上的照片還要漂亮，我們站在窗邊看著晴空塔，忍不住手機相機拍個不停，剛剛進房前她還在說我們行李放下就趕快把握時間去附近逛逛，這下別說去逛逛、連動都不想動了，看見這樣的美景，誰還捨得離開？

房間的晴空塔窗景

是說，GX 1生動模式拍出來的天空很接近我們心目中的藍，而手機拍出來的比較接近現實的藍，我喜歡前者、黑嘉莉覺得後者自然得多，只是她還是喜歡自己iPhone拍出來的效果就是。

房間的晴空塔窗景

房間的晴空塔窗景

我們本來克制著心情想說拍個十分鐘就可以下樓了，可是看著看著，她喃喃說日本的夜晚好像來得比較早，我們要不要待到樓房點燈後再下去？

我笑了，難得有這樣的景致，我也這麼想耶！

房間的晴空塔窗景

房間的晴空塔窗景

四點二十五分進房後，我們就這樣靜靜看著窗外的晴空塔景色，一下子有飛機從塔尖上頭飛過、一下子看見朝日啤酒總公司的大便雲建築尾巴、一下子左側天空晚霞出現、一下子看到街燈亮了起來……五點十五分才真的準備下樓逛逛，黑嘉莉笑說若不是肚子餓了，還真想在房間好好待著、感受這個獨特的夜晚。

朝日啤酒總公司的金色尾巴

房間的晴空塔窗景

房間的晴空塔窗景

她問我們要往哪裡去？我說，來去晴空塔看看吧。

東武ホテルレバント東京