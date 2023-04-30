日本／「名護鳳梨園」超吸睛無人鳳梨車、恐龍區　好吃好玩又好拍！

北沖繩觀光客必去的景點，莫過於沖繩美麗海水族館了，而在朝勝水族館之前，我安插了名護鳳梨園這個景點。要去之前，林恰恰還不解的問我：「去鳳梨園幹麻？」

我想他心中應該浮現一整片鳳梨田，以為我們要去採鳳梨吧！我只能說這景點名字實在取得太白話，讓人誤以為很無趣。現在全新打造的名護鳳梨園，小而精緻，好拍又有趣，個人覺得若有小孩，尤其小孩在10歲以下階段的，絕對值得一去。

鳳梨園自己有停車場，約有100個停車位，停好車，直接朝售票口走去，準備入園。

門票我是在購票網站上先預訂，到了現場憑手機憑證去更換實體票券。我們兩大一小，共花了門票615元（台幣）。購票區間，16歲以上就算成人，4-15歲是兒童票，3歲以下則是免費，大家也可以到現場再購票，價格其實差不多。

比較特別的是，不管要入園還是離開，都要乘坐鳳梨遊園車喔！一換完門票，服務人員就會指引你到遊園車候車處，我們一到，車子就來了。

遊園車會帶著乘客遊它們的鳳梨田區，再開到真正的園區裡面。林恰恰一直說，它們把鳳梨種太密了吧？聽說沖繩鳳梨是台灣去的，我們有買來吃，不知道是否季節還沒到，我是覺得有點酸。

下了遊園車，緊接著就要去坐無人鳳梨車，這個吸睛又厲害的無人車，是我會選擇這景點的主要原因。不只造型可愛，無人駕駛，可以讓小孩滿足坐在駕駛座的心願，相信我，小孩絕對都會愛瘋的。

坐上車出發前，園區有安排自動拍照，等你下了車，會有販售處，直接把照片洗出來，問你要不要買。平常在台灣我們是絕對不會花錢買這類的照片，但因為鳳梨車實在太特別，我就買了一張，一張是日幣1200元，還有電子檔可以下載。

坐上無人鳳梨車，帶你先以車子的角度，環視園區，園區裡有很多美麗的造景，超級好拍。

坐完無人車之後，就要用步行方式來探索囉！有發現總是走沒幾步，就出現一個風獅爺嗎？熟悉的風獅爺，跟我們台灣金門的好像。不知為什麼，我很喜歡風獅爺，當初去金門買了一個回家，這趟去沖繩，我當然也有帶一個回來囉！

這個鳳梨娃娃很有趣，它不只是隻玩偶這麼簡單，它會模仿你說話，在園區裡有好幾隻。一開始沒發現，我只想說，奇怪！為什麼我一直隱約聽到有人在說中文呢？後來林恰恰說它會重覆我們說的話，我們就跑去試，真的是你講什麼它就學什麼。光是這隻娃娃，就讓我們玩了好久。

鳳梨園裡除了鳳梨，還有很多花花草草，都是亞熱帶的植物，也算是一個小小的植物園了。

很多人帶小孩去沖繩，會去恐龍王國這個景點。告訴大家，鳳梨園裡也有恐龍喔！而且我覺得這裡的恐龍，其實就蠻夠看的了。

恐龍區雖然不算大，但每一隻恐龍都會動，種類也不少。配上吼叫聲，讓苳還不太敢走進去呢！

走累逛累了，園區也有休息吃飯的地方，這是一個小點心舖，主要販賣冰淇淋跟鳳梨。有看到他們把鳳梨切成長條狀，插著竹籤像是冰棒在賣嗎？因為很特別，就買來吃看看，不然這樣一根日幣300元，也是不便宜啊！

園區裡還有販賣鳳梨紀念品、鳳梨甜點、鳳梨酒……等等，反正所有跟鳳梨有關的東西，這裡幾乎都有。

午餐我們就在園區裡面享用，點了鳳梨比薩以及雞肉沙拉卷。東西熱的就是好吃，我們各吃一小塊鳳梨比薩之後，剩下都被苳秒殺。加上用餐，我們在這邊停留了快3個小時。

來嚐嚐沖繩鳳梨與台灣的不同，名護鳳梨園，還蠻值得一遊的。