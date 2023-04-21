韓國／釜山南浦洞一日遊攻略！從白天到晚上，好玩、好逛又好吃

到韓國旅遊只知道往首爾跑嗎？不如來釜山玩玩吧！作為韓國的第二大城市─釜山，魅力四射的海港風情吸引著越來越多人安排來自由行，南浦洞絕對是不能錯過的必遊之地！這裡超多好逛、好吃、好玩、好買的地方，這次就來介紹第一次來釜山的朋友，絕對不能錯過的景點！

國際市場 국제시장

地址：釜山廣域市中區新昌洞4街

曾被稱為韓國交易規模最大的市場「國際市場」，這邊聚集超過1500家商店，主要是以巷道為中心延伸，鄰近釜山地鐵1號線札嘎其站7號出口與南浦洞站1號出口；這邊是相當有歷史的景點，在1950年的韓戰期間，許多人們為了躲避戰亂而聚集到釜山，並且自然而然開始經營起買賣，也就逐漸形成現在的市場，電影《國際市場》就是以這裡的歷史與生活做為題材。

既然都來到市場，不如學學韓劇或電影裡的場景，坐在路邊攤吃著辣炒年糕、紫菜飯捲，再來碗熱呼呼的魚板湯，這些韓國傳統市場美食街會吃到的小吃，身為外國遊客的你，一定要來當個「偽韓國人」！這座像迷宮般的市場，不只美食街、飾品街等，充滿各式各樣種類的雜貨，幸運的人還可以在這邊挖到不少寶物唷！

BIFF廣場 비프광장

地址：釜山廣域市中區九德路58-1

釜山對於韓國娛樂圈也是個非常重要的地方，過去每年秋天都會在這裡舉辦釜山國際電影節（現在已移師至海雲台舉辦），都會固定在「BIFF開放廣場」舉行，廣場地板上還有像好萊塢星光大道那樣，許多知名電影人來訪，並留上珍貴的手印，像是台灣的侯孝賢導演也曾到訪過！

這裡是60年代以南浦洞劇場街為中心形成一片商圈，之後以1996年開始舉辦的釜山國際電影節為契機，將此劇場街一帶正式命名為「PIFF廣場（1996. 8. 14/現稱BIFF廣場）」；近年來，也發展為可同時享受購物與娛樂的複合空間，吸引許多年輕族群前來，變得更有活力。

BIFF廣場有一間非常有名的小吃，就是黑糖餅，無論是外國遊客或當地人都會來買，糖餅是來到釜山必吃的美食之一，麵團加入些許砂糖、花生、肉桂粉，還有滿到快包不住的黑糖和堅果，炸得金黃的糖餅一口咬下酥脆的餅皮，黑糖漿從嘴裡爆開（會燙要小心~），光是用想的已經口水停不住，如果來到這，無論如何也要買一個來吃吃，不然可別說你有來過BIFF廣場！

南浦地下街 남포지하쇼핑센터

地址：釜山廣域市中區九德路44南浦地下街

位於釜山地鐵1號線札嘎其站與南浦站中間的地下街，不僅交通便利，環境也很寬廣，這裡販賣各種商品，這裡有著各種豐富的商品種類，淑女服飾、男性服飾、休閒服飾、知名設計師服飾、手工藝品、飾品等，地下街共貫通了地鐵中央站、南浦站和札嘎其站，還連接樂天百貨＆樂天超市，成為釜山的購物商圈的中心，不管晴天雨天都可以逛到天昏地暗。

光復路時裝街 광복로

地址：釜山廣域市中區光復路

光復路時尚文化街是條連接著兩個地鐵站的大街，也是釜山南浦洞最熱鬧的購物主街，這裡有不少國外運動品牌、韓國服飾、潮牌、球鞋、美妝保養文具店通通都有，大街道內的小巷弄也都是滿滿的商店，讓愛血拚的你逛半天都逛不完！

時裝街的名字開頭帶有「光復」二字，想必一定有一些歷史淵源；這裡曾在日本殖民統治時期被剝削掠奪，而興起了抗日獨立運動的熱潮，解放後，人民為紀念而將中區的一個街區命名為光復洞，街名也因此得名。

龍頭山公園/釜山塔 용두산공원/부산타워

地址：釜山廣域市中區龍頭山路 37-55

龍頭山公園是來釜山旅遊的人們必去的釜山代表性地標 ，跟陽明山一樣這裡也有個「花鐘」，稱為市民之鐘，這個鐘是由釜山市民捐款製作而成，每年都會舉行迎接新年的除夕敲鐘活動。如果想俯瞰大海與夜景的話，當然要去釜山塔，這裡的高空景色真的是無價，瞭望台可以享受360度的無死角景觀，釜山港、釜山港大橋，越過影島大橋，將影島蓬萊山的全景盡收眼底，天氣好的時候還可以看到遠處的海雲台海上城市。

Cuorino 쿠오리노

地址：釜山廣域市中區大清路126號街35

當你逛景點或血拚累了的時候，是不是該喝杯咖啡，讓自己緩緩充個電呢？！這間開在小斜坡的老宅改建「Cuorino」，店面裝潢裝走廢墟工業風，但又稍稍保留了原有的復古木作或木梯，座位空間很大，就是給人放空用的吧！老闆像是個藝術家，牆上有不少特別畫作，不定時會有DJ放音樂。

這裡的招牌餐點就是果醬吐司和鬆餅，簡單的白吐司加上不同口味的果醬，還有水果快滿出來的水果鬆餅 （冬季還有限量的草莓鬆餅），看起來不只精緻，吃起來也非常美味，在點上一杯咖啡，好Chill呀~

Good ol’ days 굿올’데이즈

地址：釜山廣域市中區中央大路41號街5

「Good ol’ days」名稱含義是「過去的美好時光」，原來是台韓夫婦開的「Check in Busan」咖啡店，前陣子才全新開張，成立了新品牌飯店和咖啡店。這裡最大的特色就是店內一整面玲瑯滿目約有150種不同款明信片的photo zone，都是攝影師親自上山下海拍攝，有不少作品是老闆親自拍攝的；另外，店家還會幫客人在未來三年內的指定日期內寄送明信片，不管是送至韓國還是台灣、其他國家都可以，把思念與祝福代替寄出。

這裡糕點也是不得了，根本像是間「被咖啡廳耽誤的麵包店」？！都是店內專門的甜點師當天製作、限量販售，來這裡挑張明信片，邊吃甜點邊喝杯咖啡，慢慢寫下思念與祝福讓他們代替寄出吧！

本文經《FashionGuide》授權轉載，原文發表於此貼文處

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