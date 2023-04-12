泰國／曼谷自由行！善用腳與交通工作 一個人在城市探索

曼谷（Bangkok），對我來說有點像是台北市；熟悉，也陌生，每次去都有新發現，去曼谷不像是是旅行，倒像是換了個城市散步，走累了，太熱了，就搭配交通工具，換個方式看城風光；目前，在曼谷的大眾運輸工具上，都沒有要求要戴口罩，都只是「建議」，外國人在曼谷也是看狀況，有時人多的時候，也會把口罩給戴了起來，而自己也是如此。

嗯，我想曼谷（Bangkok）應該是個超適合一個人獨自旅行的城市；這次二月下旬到三月初在曼谷用腳跟嚐試了各樣交通工具散步，剛開始的前幾天，天氣正好，有陽光與微風，太陽曬在身上，暖呼呼但不至於太熱，就這樣的讓我可以走得更遠；後來，天氣悶熱了，自己也累了，就開始搭配交通工具，今天就來跟大家簡單分享一下，最近在曼谷使用的交通工具。

摩滴（摩托車計程車）

用grap app叫車或許多路口喊價，價格現在都明碼標價，即使講價也很實在。

嗯，搭著機車穿梭在車陣中，快速方便，不過相信不少朋友們會覺得危險， 沒有戴安全帽，穿梭在車陣中，這讓我想起湯姆漢克形容騎著機車，輕風拂過髮梢的感覺……，嗯，還有曼谷街頭的廢氣，嗯，很方便，價格也還可以呦。

我喜歡用grap叫車，明碼標價，不用殺價，司機還會找零錢哦！！當然grap也能叫計程車，也能叫餐；像是Uber一樣，只是感覺價格變比疫情前貴了一點，嗯，通膨，全世界都能感受得到。

補充說明：最近大家更推薦使用新的APP Bolt，大家都說Bolt的價格會比grap便宜得多哦！！

BTS（空捷）

這應該是朋友們最熟悉的，像台北木柵與內湖那條線一樣在高架上，我用兔子卡（Rabbit Card）直接刷進出搭程，卡很好用，除了交通費外，7-11⋯等很多商店也都可使用哦。

也會有一些合作的優惠商店搭乘時也可單次買票，只是人多時，要排隊排超久。（可跟人或機器買，但機器只接受小鈔或硬幣。）

不少朋友在疫情前都買過「兔子卡」，再訪時儲值會被要求出示護照實名制換卡，才能儲值哦！（要護照正本，我去年11月換時，她讓我用手機內的護照照片換，據說是疫情後才改成實名制的。）

MRT（地鐵）

疫情後多了幾條線，我這次搭的是紅線跟藍線，紅線是因爲從廊曼機場進市區，單程33元，挺便宜的（沿途有景點跟購物中心，這次沒去。）

曼谷市區是到Bang Sue Grand Station邦蘇大車站（挽賜中央站），這裡已經取代Hua Lamphong（華藍蓬火車站），可以從這搭火車去泰國南、北，如：清邁……等；搭MRT進出廊曼機場就沒有塞車的問題嚕。

藍線地鐵我搭到旅館跟水上市場接駁車處，跟據距離遠近收錢，入站錢買票，可跟人或機器買，機器有泰文跟英文。我從火車站搭到洽圖洽站19元，感覺MRT的價格比BTS便宜，因此不少朋友在曼谷住宿選擇也會挑選住在 MRT沿線的車站附近。

MRT都一段一段買票，必須事先確定進、出站，少了點隨性自在；不過，現在可以使用信用卡（VISA、 master card）。且不用再另外開通，用台灣的信用卡直接在出入口感應即可使用，這真的便利多了！

超適合旅人，更適合隨時想進、出站的隨興旅行方式。

補充說明：這次自己來不及嚐試，可惜了，但臉友們回應了實際使用經驗，免開通，直接刷台灣的信用卡，就可以囉！！

公車

走累了就搭公車歇腳、看風景，這是我在旅行每個城市都會做的，這次也搭了好幾回公車。

根據你下車的地方與公車是否有冷氣而價格有所不同；車上有售票阿姨，可以找零錢哦。只是得事先知到要坐到哪一站，不然就沒法買票。

站名還是要先準備好「泰文」名稱，英文有些賣票人員看不懂，我剛好遇到有客人幫忙，一趟是15泰銖，不貴吧？！沒冷氣的車，好像比較便宜，我搭過一次，但多少錢，我忘了。

公共船

每趟16元，這是我最喜歡看風景的方式，河岸風光，不論距離以「趟」計價，搭得越遠，越划算，我喜歡這樣看夕陽、看河岸風光，有天突然想上洗手間就搭著船去ICONSIAM。

哈哈，看地圖找碼頭，方便極囉，船跟去年11月比，河上的都回來了（有些碼頭會有不同船公司）。百貨公司、飯店也有免費接駁船可用哦。

補充說明：有臉友回應最近有電子票證優惠活動，上船讓驗票員感應RABBIT CARD，16元的船票變成11元。（哇！我沒省到，哭哭。）

昭披耶河交通船 Chao Phraya Express Boat

善用水上交通，會讓你看到不一樣的曼谷，就算沒有一定要去哪裡，搭船看風景，也很棒哦！！

雙條車（Songthaew/宋條）

走的是固定路線，街道巷弄間往返，可隨招隨停，走太遠了，也能搭這回到BTS站，車上有鈴，下車就按鈴，每趟8元，真的會找2元哦！

這也會很方便，但若要問路，問地點可能要用泰文詢問。這會講泰文會比較好問路，不會也沒關係，上車歇腳，看風景，跟著在地居民一起擠車，很接地氣，有意思。

免費水上市場接駁巴市（假日限定）

這個真的超推薦的！！目前似乎知道的人較少，我那天大多遇到泰國人，還偶爾與到外國旅客，還有一組台灣來的旅人，從Khun Non MRT Station的公車站等車出發。

可以去大林江水上市場（ ตลาดน้ำตลิ่งชัน/ Taling Chan Floating Market）、空叻瑪榮水上市場(Khlong Lat Mayom)、花市、小的水上市場……等，20-30分鐘一班，且是「免費」的呦，這之後會再寫文跟大家分享。

嘟嘟車（Tuk-tuk）

在曼谷搭過好幾回，不過都是跟朋友們一起，我自己ㄧ個人旅行還是沒解，因為自己喊價功力差，也不會講泰文，據說觀光客常被哄抬價格，且還會有些紛爭，所以這次還是沒試。

不過，那天遇到一組來自台灣的旅人，介紹了我新的APP～MuvMi，據說這個APP可叫嘟嘟車，且是明碼標價哦！！不過，得需要先做儲值的動作，先存點錢上裡頭，然後才能叫車，這我知道的有點晚，我準備下回會試試看呦。

真心覺得曼谷交通多樣又便利，真的很適合一個人旅行哦！真的別問我曼谷治安好不好？嗯，我自己在曼谷晃遊散步了10天，如果有看快樂雲粉絲頁打卡的朋友們，相信應該能感受得到嚕！

.............................................................吃喝玩樂，沒有終點

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