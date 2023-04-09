泰國／週末限定！BMA Feeder electric bus 一次可玩曼谷的四個水上市場

我常說認識不同的朋友，就能開啟不同的窗；嗯，這次的曼谷散步之旅正式如此，過去還真的都是泡在網紅咖啡店、按摩店……等。

這次在曼谷碰面的朋友Seven，他傳了一張照片，介紹了一個新的巴士。

可以一次逛遍曼谷附近的幾個水上市場，而我就從這張照片，開始了我的週日曼谷近郊水上市場之旅。

這個週末限定的巴士～BMA Feeder electric bus（曼谷水上市場巴士），可以一次走訪曼谷近郊水上市場還有一些地方……，重點還是免費的呦！

（對了，搭這巴士前最好不要吃早餐，因為沿線都是美食，吃飽了，到了水上市集就只能乾瞪眼嚕。）

週末的曼谷旅行，不再只有恰圖恰市集Chatuchak Weekend Market可逛了，還可以播出一天來逛曼谷近郊的水上市場嚕。自己週日的實際搭乘經驗，真是太讚了！大推呦！！

提到曼谷的水上市場，大家應該都直接想起的是安帕瓦跟丹嫩莎朵吧？其實曼谷附近的水上市場還真不少呦！

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近年來，玩得更深入的朋友們都會搭大眾運輸加上計程車前往Taling Chan Floating Market（大林江水上市場）、Khlong Lat Mayom Floating Market（空叻瑪榮水上市場）。

一個可以搭長尾船前往，一個交通好像有點麻煩……。哈哈哈，曼谷市政府似乎聽到了旅客們的心聲。

超貼心的在2023年1月推行星期六、日的電動車巴士～BMA Feeder electric bus（曼谷水上市場巴士）串起了旅人們想去的曼谷近郊水上市場，且竟然還是「免費」的！！

從MRT地鐵Bang Khun Non站出發，途經四個水上市場Song Khlong Floating Market、Taling Chan Floating Market 大林江水上市場、Khlong Lat Mayom Floating Market 空叻瑪榮水上市場、Wat Saphan Floating Market 與一個花卉市場，路上還會經過曼谷南巴士站Southern Bus Terminal （Sai Tai Mai），對旅人來說真是太……便利嚕。

BMA Feeder electric bus（曼谷水上市場巴士）搭配水上市場的營業時間，只在週六、日才有哦！！

那天，我從MRT地鐵Bang Khun Non站出發時遇到的都是「泰國人」，只看到了兩個外國人跟我一人，看來目前知道此服務的並不多，趕緊來介紹給大家嚕！！

候車地點在 曼谷 MRT地鐵Bang Khun Non站（บางขุนนนท์）（BL04站）2號出口處，一出來就能瞧見，那日運氣挺好的，我隨便走走，出口就對了，沒走上冤枉路，真是開心。

BMA Feeder electric bus（曼谷水上市場巴士）

服務時間是星期六、星期日早上9:00～16:30。

末班車是下午4:30，班次是間隔20～30分鐘。

（不過時間不準，會根據路上交通狀況。）

綠、白色的車子還挺清新的，是電動車，有冷氣，可容納20人，設有輪椅坡道，車上還有免費 Wi-Fi 和手機充電系統呦。

不過，雖然可以抵達四個水上市場，但時間還真不夠用呀！我，只去了兩個，之後再來跟大家介紹，就看大家想去的水上市場嚕！

我……第一站就下錯車，誤以為到了 Taling Chan Floating Market 大林江水上市場，結果是 Song Khlong Floating Market，我喜歡這個美麗的錯誤（笑）。

雖然很小，但卻都是當地人，很喜歡，還遇到曼谷市的居民太太，是專程來這裡吃東西的，她還跟我說走去大林江水上市場很近呦（笑）。

不過，因我多年前曾去過大林江水上市場，所以我直接跳過了，去了從未去過的 Khlong Lat Mayom Floating Market 空叻瑪榮水上市場。哈哈哈，時間真的不夠用啦。

沒法把四個水上市場給逛遍，更別提還有一個花市囉（這一站都沒人下車）。嗯，BMA Feeder electric bus（曼谷水上市場巴士）真的很棒！！推薦給大家呦。

……………………………………………………………………………….吃喝玩樂，沒有終點

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