江戶初行．搭JR到錦糸町。

這是我第一次來到成田機場，黑嘉莉已經不知道第幾次了，下機走過空橋後，黑嘉莉和我忍不住拉下口罩吸口氣，笑說日本的空氣真的不太一樣耶！

我們順著人潮前進，現在飛日本改為需事先至「Visit Japan Web」（VJW）網站填寫入境資料，只要資料填寫且審核完成，入境海關這個部分就能很快過關。

黑嘉莉由於年前工作忙碌，「VJW」這部分是我來處理的，但來到現場是她比較熟悉，跟著人群移動時，她拿了兩張一旁工作人員分發的黃色單張，我以為只是普通文宣而未拿，她覺得我未免過於自信，繼續往前多走幾步我才發現她是對的，沒拿黃色單張會在海關碰到不必要的困難。

過了海關，我們終於入境日本，第一件事情是儲值西瓜卡。

這趟旅行黑嘉莉提供了我倆的西瓜卡，她說現在這一卡在手就能遍行無阻，只是我對國外自由行沒什麼把握，可能跟這趟旅行前沒很認真做好功課有關，為了不讓她多擔心，我就想靠自己的方式解決旅途中會碰到的各種狀況，包括西瓜卡儲值這種小事；我以為要到地鐵站儲值，黑嘉莉提醒說西瓜卡在便利店就可以儲值、像台灣的悠遊卡，機場入境大廳就有便利店，我們可以先在這裡儲值就好。

才剛入境就醜二，我真的有點慌，她覺得我不信任她，其實不是，隨後我跟她道歉，這趟旅行我們要一起行動與克服困難，之後我會向她表達更清楚的想法才不會有不愉快。

她點頭說，那麼、接下來要往市區移動這事就交給我處理囉。

順利儲值完咱倆的西瓜卡，我們往地鐵站方向移動，這趟旅行的第一段行程就是從成田機場去到墨田區錦糸町，也就是我們今晚的住宿地點。

這趟旅程對我來說，挑戰是順利地帶著黑嘉莉在各個目的地之間移動，而黑嘉莉的挑戰則是行李的重量。

以往出國，她都是最大咖的行李裝好裝滿，有時連手提行李都會塞滿滿而且不只一個，大包小包是標準行頭，我這次瀟灑地只帶了一只大背包、把五天的衣物濃縮成三天份，反正飯店可以洗衣服，盡量減少行李的內容與重量達到輕便旅行的目的；黑嘉莉看我這回如此大膽，也決定要大膽一次，她把本來想帶的最大行李箱換成小一號的，經過痛苦煎熬的取捨、加上準備了真空包裝減小衣物容積，她這次帶的行李箱還有將近一半是空的，連她自己都不敢相信！

我肩起大背包、拉上行李箱，她則背著輕便的隨身背包，如此輕簡的行李讓我們的移動減輕許多負擔，不過，找路的負擔還是得去面對。

往鐵道接駁

我打開了租用的wifi機網路，這趟旅行我們就靠這台wifi機了，黑嘉莉正與提前三天來到東京的家人聯繫，我則透過前兩天Kimi提供的app尋找最快進入市區的車班，然後我們來到地鐵站的旅客服務中心，我以為我們要買車票才能搭乘，排了十分鐘後，服務大叔詢問我是不是要買特快車票？我搖搖頭，用彆腳的英語和日語說我們要去錦糸町站，服務大叔才意會過來告訴我不用排隊，如果不是要買特快車票，直接入站搭乘普通電車就行。

搭乘電車往市區

黑嘉莉盯著我看，好像一度要問到底行不行，不過她忍住了，反正我們不趕時間，要搭什麼車都可以。

搭乘電車往市區

刷西瓜卡通過JR地鐵站閘門，電車很快就發車了，我們挑了座位坐下，總算可以放鬆一下。

搭乘電車往市區

搭乘電車往市區

根據app顯示，我們搭乘的這條JR成田線得經過十三站、一小時二十分鐘左右才會抵達錦糸町站，我把行李箱夾在腳邊、一邊拍拍窗外風景，黑嘉莉問我第一次來到東京感覺怎樣？我聳聳肩，現在還沒有明顯感受，窗外景致是有點不同，真要有感覺可能要到站後吧？

電車窗景

電車窗景

電車窗景

我還是天真了，日本的電車座椅在冬天有發熱功能，一個多小時的車程烤得我屁股發燙，才過千葉車站，我就跟黑嘉莉說，我覺得我的屁股可能撐不到錦糸町，她差點噗哧出來。

搭乘電車往市區

下午三點，電車抵達錦糸町站，從月台上已經看得見同在墨田區的晴空塔了。

錦糸町站到了

我們在月台上看到好幾台自動販賣機，令我意外的是，黑嘉莉居然買了、而且居然是買了運動飲料！在台灣基本不投自動販賣機、不喝運動飲料的她居然在日本都可以了，她喝了一口，笑說只是口渴了嘛。

看到自動販賣機興奮的黑嘉莉

居然買了運動飲料

月台上的自動販賣機

這裡我先忍住，反正還會在市區待那麼多天，不怕買不到。

錦糸町站外

出了錦糸町站，站前的簡單熱鬧讓我們感覺蠻好，站前這條路叫做北齋通，剛剛車站門口旁也看到北齋相關的戲劇演出訊息，初到錦糸町就讓我們覺得愉快，我們決定先去飯店check in才繼續後面行程，車站這兒晚點再來逛。

「畫狂人北齋」電影海報

錦糸町站外

北齋通街景

這次旅行的前兩晚住宿是我挑的，為了減少拖著行李的移動距離，我特意選在車站旁的飯店。

北齋通街景

北齋通街景

走往飯店途中，我們在タワービュー通り（塔景街）發現晴空塔的最佳拍照位置，黑嘉莉開心得很，光這個景搭配當下的光線我們就拍了五分鐘，我在想，等一下她看到房間景致的時候到底會怎樣咧？

從北齋通望向晴空塔