江戶初行．看那九十九里浜！

一月底的清晨六點，天空還沒全部放亮，年初八的這個時候，我和黑嘉莉來到嘟嘟房機場貨運區一站停車場，準備把小白留在這裡幾天。

我們清晨四點半就起床了，黑嘉莉興奮到幾乎一晚無眠，這趟旅行是在她的牽線之下成行的，目的地是日本東京，為期五天的海外旅行前半段屬於我們自己、後半段則會與她家人會合，一起完成這趟美食之旅。

上次出國已經是二零一九年的事，當時的目的地是日本北海道，雖然是跟團，也確實飽覽了在地風光，這趟就真的是自由行，在工作忙碌之下，機票與後面兩天的住宿由黑嘉莉家人代訂，我們只負責自理行程前兩天的食宿，我和黑嘉莉早早就確認要在什麼地方落腳，旅宿的部份她還是交給我決定，對她來說，抵達才曉得住在什麼地方的驚喜是我們旅行的樂趣。

出發前兩天，我們和黑嘉莉長年住在日本、正好返台過年的好友Kimi見面，Kimi分享了幾個好用的app給我，讓我們能在移動時順利便捷，畢竟東京地鐵的複雜度咱們有目共睹。

那個當下，咱們壓根兒也沒想到關於這趟旅程，Kimi的登場遠遠不只前置作業階段而已。

我們停好車、把行李搬下車，到了服務口確認停車事宜時，才曉得要從第二航廈出發的車輛應該要停在隔壁那片更大的停車場，現在這裡是一航旅客使用的，於是我們又把行李搬回車上，驅車來到隔壁停車場，重複一遍剛剛的動作，不同的是，接駁旅客前往航廈的中巴已經準備好了。

六點四十五分，我們來到第二航廈，隔了三年多終於再次臨櫃，興奮感這才冒出來；完成報到手續後，黑嘉莉看看還有時間，說要到二樓美食區吃點東西，平常胃口很克制的她，還沒出境就已經打開食量閘門了。

我對機場美食區沒太多印象，甚至想著，待會兒登機後不是就有飯吃了嗎？黑嘉莉說她都知道，只是我們那麼早出門，她擔心我餓到。

我知道她總是這樣提心吊膽，真是甜蜜的負擔啊。（煙）

美食區的選擇也不算少，最後我們在「老董牛肉麵」點了餛飩麵吃，這餛飩確實不錯吃，清晨醒來後一路奔忙到現在，總算放緩了腳步，腸胃與腦袋都醒一醒。

不過我們沒有太多時間慢慢吃，因為登機時間就快到了，我們匆匆吃完然後出海關，有辦理自動通關實在是快速許多，我這次沒有被機器留置了。黑嘉莉笑問，之前我會自動通不了關到底是為什麼？我納悶納悶的，該不會是眼鏡拿下來之後長得太凶惡所致？

免稅店逛一逛、登機時間到了、搭乘接駁車、順利登機坐下，看著窗外的模樣，我們終於感覺到要出國的雀躍。

即將登機

即將登機

從台灣飛往東京約三個小時，我讓黑嘉莉坐在窗邊看風景，飛機起飛的那一刻，她抓著我的手臂興奮不已，疫情確實中斷了很多習以為常的事情，也慶幸過了三年，我們都還能健康地看著這片藍天白雲。

飛往日本

機艙裡

機上餐點

機上時光倒也不久，睡睡醒醒吃吃喝喝也兩個多小時過去了，看向窗外，我發現一條漂亮的弧線出現，我把黑嘉莉搖醒看看那邊，她嘩了一聲這才醒神，隨著飛機轉彎，那條弧線看得更加清楚。

千葉縣九十九里浜

那是千葉縣的九十九里浜，堪稱從台灣飛抵成田機場之前的絕景。

千葉縣九十九里浜

飛抵日本

我覺得以後我們會在九十九里浜的某處住一晚，享受漫長的海岸線，還有偶爾從天空劃過的飛機。

飛機較原訂時間早一些些抵達，大概像我們的期待心情，這是我第一次來到成田機場，東京，我們來了！