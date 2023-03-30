韓國／MZ年輕人最愛的「延南洞」！必推熱門景點大盤點，好逛好吃又好玩

大家知道韓國人在首爾都喜歡去哪血拚逛街嗎？這幾年，除了漢南洞、益善洞之外，其實位於麻浦區的延南洞也是目前首爾最受歡迎的地點之一。這裡融合了新潮流與古懷舊兩個對比風格，形成具有魅力的特色，也吸引許多MZ年輕世代的造訪唷！

延南洞位於弘大商圈旁，地鐵「弘大入口站」6號出口出來後，就可以看見京義線書街，這裡是以由舊鐵路改造而成的京義線林道為中心，不少充滿文化氣息的咖啡廳、餐館或工坊等藏身鐵道兩旁巷弄間，相較旁邊較商業化的弘大商圈，延南洞反倒有一種舊時代在地的情懷。

「延南洞」超熱門景點

京義線林蔭道公園（경의선숲길공원）

地鐵站一出來馬上就可以看到的京義線林蔭道公園，這裡又被叫做「延南公園」，原本是廢棄的鐵道，京義線鐵路地下化後，將地面廢棄鐵道重新規劃成可休憩散步的綠地公園。

沿著舊鐵道悠閒地步行，綿延在路邊近1公里長的銀杏道激起了無限風情，特別推薦秋天時期來觀光，整條黃涔涔的銀杏林道真的是美不勝收！這兒也因與紐約的中央公園相似，而有「淺色公園」之稱，這條路以眾多美味餐廳而聞名，林蔭道旁的胡同巷弄間開設各式各樣和特色的餐廳和甜品店，逛累了就吃，吃了飽在逛！

Musinsa Terrace（무신사 테라스）

Musinsa Terrace其實是引領韓國時尚的企業「MUSINSA」所打造的實體時尚文化綜合空間，是一間展示活動區，有廣大的休憩區及咖啡廳和戶外空間，而這裡的戶外空間就像是天空步道般可以俯瞰首爾市景，是Musinsa Terrace的一大特色。不少網美網帥都會趁著夕陽時分，來這邊拍照打卡！

地址: 首爾特別市麻浦區楊花路188 17樓

KAKAO FRIENDS弘大旗艦店（카카오프렌즈홍대플래그십스토어）

哈韓的朋友，相信對Kakao Friends絕對不陌生，Kakao Friends從手機通訊軟體Kakaotalk的貼圖出發，逐漸走入現實生活中的各個角落，更開發出多彩多姿的生活商品，完全融入韓國人的日常生活中，就好比台灣人不能離開LINE是一樣的道理。

位於弘大的Kakao Friends旗艦店，總共有3層樓，處處都是Kakao Friends各隻角色的相關商品，進去沒買上一大包都不想離開！而3樓還有一間聯名合作的咖啡廳兼酒吧GONGMIHAK，運用韓國傳統食材結合Kakao Friends的卡通人物製作各式麵包，可愛又美味。

地址: 首爾特別市麻浦區楊花路162 1~3樓

「人生四格」沒拍就落伍囉！

來韓國走跳絕對要拍「人生四格」拍貼機，其實這種拍貼機風潮雖然已經吹到台灣來，不過，韓國還是有最新最特別的機型！延南洞這裡有不少拍貼機店是採取「無人店面」來經營，比起四格，還有六格或九格的機台可以選擇，店裡還有不少免費飾品可以使用，一定要來拍的！

THE FILM（더필름）

地址: 首爾特別市麻浦區東橋路46街27

Photoism Box（포토이즘 박스）

地址: 首爾特別市麻浦區東橋路230

SELF STODIO（셀프 스튜디오 인생[ㅇ]네컷）

地址: 首爾特別市麻浦區楊花路23街34

走累逛累來歇歇~咖啡廳在哪呢？

延南磨坊（연남 방앗간）

延南磨坊是由老舊民宅改建而成的咖啡廳，保留了大部分原有樣貌的獨棟式復古建築，整個咖啡廳的氛圍像是沉浸在70年代時期，兩層樓高的建築，室內布置走華麗的經典懷舊風格，相當古典優雅！這裡之所以會人氣爆棚，主要是BTS曾經來這裡拍攝過畫報，想必阿米們一定都知道吧！而這裡的餐點也相當獨特，麵茶上加上白芝麻奶蓋的拿鐵是招牌飲料，味道相當濃醇。

地址: 首爾特別市麻浦區東橋路29街34

Urban Beach延南（어반비치 연남）

來到「Urban Beach延南」就像是到了海邊一樣，整間咖啡廳的地上鋪滿了許多細沙，讓客人有種在沙灘上喝咖啡的既視感，淡黃色的牆面加上米白的沙灘，以及餐廳的桌椅擺設，放眼望去的感覺相當舒適！這裡的點心種類不多，但最招牌的就是瑪德蓮蛋糕，小小一片蛋糕搭配咖啡真的是完美組合呀！

地址：首爾特別市麻浦區東橋路245 3F

MERITREE（메리트리）

「MERITREE」是一間簡約文青風格的咖啡廳，潔淨但又有點可愛的裝潢設計，特別是頂樓露臺區，天氣好的午後，逛累了在這邊喝上一杯冰涼的咖啡，真的太CHILL啦！這裡的招牌餐點是以可頌鬆餅聞名，店家還會依照季節食材推出期間限定的餐點唷！

地址：首爾特別市麻浦區城美山路29岸街17號2F

本文經《FashionGuide》授權轉載，原文發表於此貼文處

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